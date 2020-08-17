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Новости Силовики
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Пыталась "перевоспитать": на Виннитчине мать посадила на цепь 14-летнюю дочь, - полиция. ФОТО

Пыталась

В Винницкой области полиция начала следствие по действиям матери, которая посадила 14-летнюю дочь на цепь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"Сообщение о преступлении в Чечельницкое отделение полиции поступило 15 августа. На линию "102" позвонила 14-летняя девушка и рассказала, что ее мать совершает в отношении нее насильственные действия", - сказано в сообщении.

По словам начальника чечельницкой полиции Романа Басалыги, по адресу немедленно выехали ювенальные полицейские и следственно-оперативная группа. Как выяснилось, 30-летняя женщина после конфликта с дочкой, с помощью цепи, ошейника и навесного замка привязала ее к дому. В таком состоянии девушка провела 2 часа. После того, как женщина отвязала дочь, последняя обратилась в полицию за помощью.

Пыталась перевоспитать: на Виннитчине мать посадила на цепь 14-летнюю дочь, - полиция 01

Как пояснила полицейским женщина, таким образом она пыталась "перевоспитать" дочь, которая, якобы, постоянно убегает из дома и отказывается помогать по хозяйству. Работники ювенальной превенции и социальные службы будут изучать ситуацию в семье.

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Действия женщины квалифицируются следствием по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Винницкая область (1050) дети (6612) насилие (397) Нацполиция (16608) правоохранительные органы (2971) силовики (2799)


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Топ комментарии
+17
Ну так яблучко від яблуні. Дочці 14, мамаші 30. Донька тікає, бо в неї вже мало часу залишилося, щоб мамашу зробити бабусею. Не виправдає сподівань.
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17.08.2020 10:57 Ответить
+6
Воспитывать надо было с рождения, а не с 14.
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17.08.2020 11:03 Ответить
+6
ну так на момент рождения мамаше 16 было, вот доросла наконец-то до воспитания. интересно сколько бабушке, 42?
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17.08.2020 11:12 Ответить
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Ну так яблучко від яблуні. Дочці 14, мамаші 30. Донька тікає, бо в неї вже мало часу залишилося, щоб мамашу зробити бабусею. Не виправдає сподівань.
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17.08.2020 10:57 Ответить
+
" не пытайтесь воспитывать детей, они всё равно будут похожи на вас! воспитывайте себя" (с)
Так и эта - сама родила в 16 лет, а дочка похоже пошла по стопам мамочки.
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17.08.2020 12:15 Ответить
Гени.
Чого ніяк не второпають ідеологи «справедливих» суспільств.
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17.08.2020 13:01 Ответить
Тут даже скорей другое... Родила в 16-ть... Да она ненавидела свою дочь, вымещала не ней всю свою злость... Все остальное уже следствие этого...
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17.08.2020 15:39 Ответить
Ух,маньяки.
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17.08.2020 10:57 Ответить
Мусора в теме ...
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17.08.2020 11:02 Ответить
Воспитывать надо было с рождения, а не с 14.
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17.08.2020 11:03 Ответить
ну так на момент рождения мамаше 16 было, вот доросла наконец-то до воспитания. интересно сколько бабушке, 42?
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17.08.2020 11:12 Ответить
Я видел бабушек по 40 лет - нормальные, и дети нормальные. Разное бывает. Но родить в 16 лет - это для здешних мест рановато.
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17.08.2020 11:58 Ответить
бабушка в 40 єто нормально, когда дочке 20 и внучке 1, а не когда внучке 14
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17.08.2020 12:11 Ответить
может цыганка ? Они и раньше рожают.
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17.08.2020 12:16 Ответить
Дело не в воспитании. Подростки начинают жить своим умом. Это не нравится родителям и у них случается психологический стресс. Они привыкли управлять своими детьми и не считаться с их интересами. Это происходит постоянно такое.
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17.08.2020 11:51 Ответить
Но не все же родители 14-летних детей на цепь сажают. Мама однозначно неправа, но наверняка и доця допекла. Потому и говорю, что воспитывать надо.
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17.08.2020 12:00 Ответить
Они поступают по разному. Уровень насилия над подростками зашкаливает во всем мире. Раньше было популярно сдавать детей в психушки. Понимаете, это всё не дочь допекла, а родительская травма потери контроля над своим чадом.
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17.08.2020 12:02 Ответить
И воспитание к этому не имеет отношения. Тут всё дело в том, что у подростка появляется личная воля и интерес, который не совпадает с родительским. И ничего с этим не поделать. Многие родители не могут с этим смирится и не смиряются никогда.
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17.08.2020 12:03 Ответить
Вот я помню учился в хорошей школе и у меня полкласса параллельно ходили в музыкальную школу. Они там занимались с малолетства. Когда наступило 13-14 лет большинство бросило лет 5 занятий по причине того что тошнит их эта музыка и они не слышать её больше не хотят. А для родителей это огромный шок. Вот такие истории постоянны. И это еще на культурном уровне.
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17.08.2020 12:12 Ответить
Не забываем и возраст в котором мамаша родила... Процентов 90, что она ненавидела этого ребенка, за то что испортил ее молодость...
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17.08.2020 15:43 Ответить
Просто родители еще помнят как ребенка на руках носили и как он ходил уточкой как привязанный следом за взрослым и слушал внимательно и т.д. А для подростка всё новое. Он смотрит на себя как на личность, которая появилась только сейчас. Это и рождает конфликт отцов и детей, который описан в литературе.
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17.08.2020 16:29 Ответить
Гормоны... побеждают.
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17.08.2020 11:05 Ответить
От осины - не родятся апельсины.
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17.08.2020 11:08 Ответить
Общество стремительно деградирует. Шо ни день то к Европе ближе...
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17.08.2020 11:12 Ответить
Да, да... 50 лет назад не рожали в 16)))
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17.08.2020 15:44 Ответить
Мать родила в 16.
Дочь должна быть ...
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17.08.2020 11:16 Ответить
Доцюню не на ланцюг саджати треба, пізно, вона вже сто відсотків давно на другому вистрибує!!!
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17.08.2020 11:49 Ответить
Не обязательно) Конфликт поколений))) Просто родителям нужно быть немного умней)
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17.08.2020 15:46 Ответить
 
 