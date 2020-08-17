Внимательно слушаю Путина, Лаврова, Козака, Грызлова. Чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир, - Кравчук
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что России якобы "надоела" война на Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Сегодня".
"Я внимательно слушаю всех россиян: президента, министра иностранных дел, Козака, Грызлова. Я чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир. Я чувствую это. Я не гарантирую, что я уже все понял до деталей, заглянул, простите, в душу каждого из них. Но, думаю, России также надоела война, российские матери, сыновья которых гибнут на Донбассе, плачут такими же горькими слезами, как и украинские", - отметил Кравчук.
По его словам, войне не может быть продолжения, ее надо заканчивать миром.
"Я убежден, что они уже не будут цепляться за эти вопросы, о которых вы говорите. Если вдруг мы почувствуем, а я допускаю такое, что они не хотят никаких уступок, мы показываем, что мы готовы, а они говорят "нет"...Ну что же, тогда, по крайней мере я, мне хватит мужества, силы и воли сказать: мы делали все, что могли, исходя из украинской законодательной базы, Конституции, международного права, но нас не услышали, поэтому я вижу, что Минский процесс не имеет перспективы. Мы начинаем искать другие возможности", - добавил Кравчук.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Мира хачю, *** буду....
Для клетчатых сумок кравчучки совершенно НЕ ПОДХОДЯТ!
Ширина той сумки более чем в два раза больше, чем подставка кравчучки, по этому сумки на кравчучки не держаться.
А какими были сумки и кравчучки я очень хорошо знаю.
Потому, что САМ их в 90-е таскал!
Вы НЕ внимательно прочитали текст выступления Кравчука. Он высказался так, как и следует высказываться не просто дипломату, а политику. Он руководи переговорами от Украины. Если РФ сорвет мирный процесс, то Кравчук, со своим весом политика, при котором Украины восстановила свою независимость от Москвы, как раз и будет УСЛЫШАН мировыми лидерами.
А отмена Минского договорняка, по вине Кремля, даст нам шанс начать новые переговоры, но уже в Будапештском формате.
А Кравчук как раз и спозиционировал себя с Меркель, Макроном и Путиным. Вот с ними он и огласил тему переговоров.
им нужна передышка для хабаровска и беларуси
если это непонятно, то не позорься, пиши мемуары про Партию
если будет честно, то с удовольствием почитаю
- Это же пионерский закат, Игорь, - с укором прошипел ему на ухо Фокин. - Смотри, какой синий огурец, под кроватью туман деревянный, по-видимому, мы в дупле. Но где оно, ясень?
- Да что ты такое говоришь, Аркадий, - возмутился Кравчук. - На галстуке дрозд размером с батут, обрати внимание, Иван, на количество вермишели в рысаках. Вот так и на Донбассе будет, свободная экономическая зона - раз, пять банок котлована и чебур...Источник: https://censor.net/r3213629
(с)Василий Рыбников
ЗЕблюдок удачно выбрал под свои колаборантские запросы переговорщика.
Коментар без коментарів. Добавити нічого.
ему как никому другому как не знать, что путин и координирует там всё на донбасе и снабжает оружием, мясом
прям как зе видит в его глазах желание какое то.. *** твю мт
На кол его, а не на переговоры!
Слушает он всех ватников и НИ ОДНОГО украинца!
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARB9AAoGHh01XyanntOlMkX92YUkA8wS2yQR-QNhUvRvptqSXvNEucUFQtDx5SaXj44-fKCqv0MOsi8s
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBGikNPQfiGPv-5w4vfIRxyzP_wEEnCDSzfRWReRUlp9elFh7Ucx9Ra1nw2wGGxYjoutiva6r5_45A9&hc_ref=ARRQ8Wr0tt4XwMCR5zvO5f-zRhFtjEcdvFotYJ2CRKmTH0eLdnRopsdNBmy5m7gqdCk&fref=nf Головачев Андрей https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2399810183662079&id=100008993618796
31 июля ·
Леонид Макарович всегда публично и показательно "лягает ногой" ( подчеркиваю: всегда!) ушедшего президента и всегда рассказывает какой распрекрасный президент пришел ему на смену и он , Кравчук, всем сердцем поддерживает священный выбор народа и готов подставить свое плечо и т.д. и т.п.
В чем причины такого поведения Кравчука?
Их две.
Одна-это выработанная десятилетиями пребывания в коммунистической номенклатуре привычка. Именно так надо было себя вести при смене вождя
А вторая - это банальный страх. Страх , что если ты публично не присягнешь новой власти, то тебя заподозрят в нелояльности. Это все тоже из коммунизма. Страх быть заподозренным в нелояльности во времена СССР -был самым большим страхом у номенклатуры.
Когда Зеленский под Новый год выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы и на следующий день рейтинги показали , что он легко выигрывает у Порошенко,то Леонид Макарович быстренько и демонстративно сложил с себя полномочия председателя комиссии по реформе Конституции, куда его назначил Порошенко, обосрал Петра Алексеевича с ног до головы и начал неприкрыто петь осанну Зеленскому.
Помниться , выступая на одном российском канале, отвечая на вопрос телеведущего:
" А как Зеленский сможет управлять страной , не имея никакого политического опыта? ",
Леонид Макарович, на голубом глазу ответил:
" Не будем забывать, что Владимир Александрович сыграл роль Президента в сериале " Слуга народа" и уже получил необходимый опыт президентства".
Ну, очень гибкий президент! И поэтому заслуженно выпросил у Зеленского себе очередную почетную должность, подвинув самого Кучму.
Однако, если Бог даст Леониду Макаровичу здоровья и он доживет до момента, когда народ прогонит Зеленского , то мы станем свидетелями того, как Кравчук будет первым , кто лягнет уходящего президента , скажет что он был полным профаном и заявит , что он "горячо поддерживает священный выбор народа , согласен подставить плечо новому президенту .." и т.п. В общем залижет до дыр нового гаранта и в награду снова возглавит какую- нибудь бессмысленную комиссию " при президентовi" Украины.
Что называется при любом президенте сгодится. Номенклатурщики бывшими не бывают..
Щоб тобі вуха заклало од твого =слухання= !