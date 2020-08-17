Внимательно слушаю Путина, Лаврова, Козака, Грызлова. Чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир, - Кравчук

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что России якобы "надоела" война на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Сегодня".

"Я внимательно слушаю всех россиян: президента, министра иностранных дел, Козака, Грызлова. Я чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир. Я чувствую это. Я не гарантирую, что я уже все понял до деталей, заглянул, простите, в душу каждого из них. Но, думаю, России также надоела война, российские матери, сыновья которых гибнут на Донбассе, плачут такими же горькими слезами, как и украинские", - отметил Кравчук.

По его словам, войне не может быть продолжения, ее надо заканчивать миром.

"Я убежден, что они уже не будут цепляться за эти вопросы, о которых вы говорите. Если вдруг мы почувствуем, а я допускаю такое, что они не хотят никаких уступок, мы показываем, что мы готовы, а они говорят "нет"...Ну что же, тогда, по крайней мере я, мне хватит мужества, силы и воли сказать: мы делали все, что могли, исходя из украинской законодательной базы, Конституции, международного права, но нас не услышали, поэтому я вижу, что Минский процесс не имеет перспективы. Мы начинаем искать другие возможности", - добавил Кравчук.

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