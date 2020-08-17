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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко о бастующих на заводах: 150, даже 200 человек погоду не делают

Лукашенко о бастующих на заводах: 150, даже 200 человек погоду не делают

Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко считает, что бастующие на белорусских предприятиях "погоду не делают".

Об этом сказал Лукашенко на встрече с коллективом МЗКТ в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БелТА".

"Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых", - сказал он.

По доложенной ему информации "в целом заводы работают".

"Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим", - добавил он.

Читайте также: Забастовки на предприятиях - это "нож в спину", - Лукашенко

Беларусь (7937) забастовка (321) Лукашенко Александр (3625)


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Топ комментарии
+10
у Шоушенка уже явно выраженный шизофренический бред...
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17.08.2020 11:07 Ответить
+9
"Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу.

Лукашенка , с какого перепуга ты решил , шо ты президент ? Ты самозванец и гавно на палочке
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17.08.2020 11:10 Ответить
+5
Цензор, а где же формулировка "захвативший власть в Беларуси" ?!?
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17.08.2020 11:08 Ответить
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у Шоушенка уже явно выраженный шизофренический бред...
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17.08.2020 11:07 Ответить
Це фуфло повинне повторити долю не Чаушеску, а Каддафі.... На жаль максимум з найгіршого, може стати сусідом прохффессора у Барвисі.
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17.08.2020 11:11 Ответить
Лукашенко о бастующих на заводах: 150, даже 200 человек погоду не делают - Цензор.НЕТ 6744
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17.08.2020 11:16 Ответить
Згідно прийнятим самим же Лукашенко законам, він вже заробив на законний розстріл.
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17.08.2020 11:49 Ответить
Ему надо пригласить клована ********* напряжённость
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17.08.2020 11:08 Ответить
Так він вже звернувся до твого клована за допомогою.
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17.08.2020 11:10 Ответить
Ти маєш на увазі того клована в котрого твій клован в глазах увідєл мір?
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17.08.2020 11:15 Ответить
Я маю на увазі того клована з котрим твій заключив капітуляцію
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17.08.2020 11:19 Ответить
Ану покажи акт капітуляції,доведи,що ти не Зе3.14здун і флудер-фуфлометник!
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17.08.2020 15:14 Ответить
Тут он как раз прав, но я надеюсь - выйдут все и массово!
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17.08.2020 11:08 Ответить
Цензор, а где же формулировка "захвативший власть в Беларуси" ?!?
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17.08.2020 11:08 Ответить
.-Исполняющий обязанности президента - это человек, который временно исполняет обязанности президента страны, когда действующий президент недоступен или когда должность вакантна.
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17.08.2020 11:19 Ответить
А 150-200 ТЫСЯЧ, Таракан?
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17.08.2020 11:09 Ответить
"Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу.

Лукашенка , с какого перепуга ты решил , шо ты президент ? Ты самозванец и гавно на палочке
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17.08.2020 11:10 Ответить
Про погоду:
«Над всей Испанией безоблачное небо»
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17.08.2020 11:13 Ответить
Над Києвом пяць ідуть дощі!
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17.08.2020 11:20 Ответить
А он знает вообще..про слово...коллапс??? Т.е. если будет 150 плюс бухгалтер и директор? Или 200 плюс энергетик и дежурный слесарь?....с набором ключей от служебных помещений....не ну не бросить же на работе?
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17.08.2020 11:14 Ответить
150 или двести конечно , НО один с кирпичом на крыше запросто !!!!!
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17.08.2020 11:15 Ответить
Лукашенко про страйкарів на заводах: 150, навіть 200 осіб погоди не роблять - Цензор.НЕТ 1559
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17.08.2020 11:17 Ответить
Сирия в Белоруси уже не за горами,и расия в этом поможет
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17.08.2020 11:21 Ответить
Было, по его словам, 20, теперь уже 200)))Ты смотри, доходит до усатого что-то))
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17.08.2020 11:21 Ответить
Ипанарий!!!!!
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17.08.2020 11:24 Ответить
Ну значит пора Лукашенко отменять закон о тунеядстве и открывать Фонд по безработице. Дешевле будет.
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17.08.2020 11:31 Ответить
Лукашенко про страйкарів на заводах: 150, навіть 200 осіб погоди не роблять - Цензор.НЕТ 3159
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17.08.2020 11:36 Ответить
Та у него нет повода волноватся вообще: 80% проголосовало "за", 200 человек бастуют, может и в Ростове отдохнуть.
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17.08.2020 11:46 Ответить
 
 