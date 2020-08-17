Лукашенко о бастующих на заводах: 150, даже 200 человек погоду не делают

Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко считает, что бастующие на белорусских предприятиях "погоду не делают".

Об этом сказал Лукашенко на встрече с коллективом МЗКТ в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БелТА".

"Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых", - сказал он.

По доложенной ему информации "в целом заводы работают".

"Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим", - добавил он.

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