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Лукашенко о бастующих на заводах: 150, даже 200 человек погоду не делают
Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко считает, что бастующие на белорусских предприятиях "погоду не делают".
Об этом сказал Лукашенко на встрече с коллективом МЗКТ в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БелТА".
"Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых", - сказал он.
По доложенной ему информации "в целом заводы работают".
"Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим", - добавил он.
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+10 Рома Маестро
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+9 Куприк
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+5 Andy Tiger
показать весь комментарий17.08.2020 11:08 Ответить Ссылка
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Лукашенка , с какого перепуга ты решил , шо ты президент ? Ты самозванец и гавно на палочке
«Над всей Испанией безоблачное небо»