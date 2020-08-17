Великобритания заявила о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси: "Мы срочно нуждаемся в независимом расследовании"

Великобритания не признает результаты президентских выборов в Беларуси и призывает к срочному расследованию серьезных нарушений во время выборов и репрессий, которые последовали за ними.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мир с ужасом наблюдал за насилием, применяемым белорусскими властями для подавления мирных протестов, последовавших за фальшивыми президентскими выборами. Великобритания не принимает их результаты", - заявил министр Доминик Рааб.

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"Мы срочно нуждаемся в независимом расследовании через ОБСЕ недостатков, которые сделали выборы несправедливыми, а также ужасных репрессий, последовавших за выборами", - говорится в заявлении.

По словам Рааба, Великобритания будет работать с международными партнерами, чтобы наказать виновных и привлечь к ответственности белорусские власти.

Напомним, 16 августа в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников "президента" Александра Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.

Позже началась акция в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия. От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций.