Великобритания заявила о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси: "Мы срочно нуждаемся в независимом расследовании"
Великобритания не признает результаты президентских выборов в Беларуси и призывает к срочному расследованию серьезных нарушений во время выборов и репрессий, которые последовали за ними.
Об этом говорится в заявлении главы МИД Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Мир с ужасом наблюдал за насилием, применяемым белорусскими властями для подавления мирных протестов, последовавших за фальшивыми президентскими выборами. Великобритания не принимает их результаты", - заявил министр Доминик Рааб.
"Мы срочно нуждаемся в независимом расследовании через ОБСЕ недостатков, которые сделали выборы несправедливыми, а также ужасных репрессий, последовавших за выборами", - говорится в заявлении.
По словам Рааба, Великобритания будет работать с международными партнерами, чтобы наказать виновных и привлечь к ответственности белорусские власти.
Напомним, 16 августа в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников "президента" Александра Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.
Позже началась акция в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия. От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций.
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Лукашенко їм не указ.
А если и дальше будет упортствовать и применять силу по людям, то будет обьявлен военным преступником
Если сейчас кышнуть, получится безвластие. 80% что получим из Белоруси 2-й Крым.
Задыхаясь и прикрывшись рукой так, как это делают мужчины, входя в воду, Эрнест Павлович медленно стал красться вдоль перил. (c)
После принятия присяги в Парламенте, новый Президент становится легитимным.
Иначе получим нового Диктатора.
Перевыборы состоялись, из за невозможности определить результат выборов второго тура президентских выборов 2004 года - так постановил Верховный Суд Украины.
Подобное может быть и в Беларуси.
Я знаю, чем это закончилось: На следующих выборах овощ получил бесконтрольные 5 лет на разграбление Украины.
Но главное, сами белорусы не признают эти сфальсифицированные результаты...
А ведь же советники Лукашенко предлагали ему написать 52-55% в первом туре..., что бы сильно не выглядело нагло и более правдоподобно и что бы не злить людей.
Но лукашенко, потерявший связь с реальностью, потребовал нарисовать ему 80%, как было на всех его "выборах" на протяжении последних 26 лет...
литвин , твоего кумира ткнули носом в обоссанные тапки