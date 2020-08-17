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Великобритания заявила о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси: "Мы срочно нуждаемся в независимом расследовании"

Великобритания заявила о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси:

Великобритания не признает результаты президентских выборов в Беларуси и призывает к срочному расследованию серьезных нарушений во время выборов и репрессий, которые последовали за ними.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мир с ужасом наблюдал за насилием, применяемым белорусскими властями для подавления мирных протестов, последовавших за фальшивыми президентскими выборами. Великобритания не принимает их результаты", - заявил министр Доминик Рааб.

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"Мы срочно нуждаемся в независимом расследовании через ОБСЕ недостатков, которые сделали выборы несправедливыми, а также ужасных репрессий, последовавших за выборами", - говорится в заявлении.

По словам Рааба, Великобритания будет работать с международными партнерами, чтобы наказать виновных и привлечь к ответственности белорусские власти.

Напомним, 16 августа в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников "президента" Александра Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.

Позже началась акция в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия. От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций.

Автор: 

Беларусь (7937) Великобритания (5048) выборы (24766) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771) Рааб Доминик (31)


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Топ комментарии
+10
Никто из цивилизованных стран не признаёт фарс под названием выборы в Беларуси.
Но главное, сами белорусы не признают эти сфальсифицированные результаты...
А ведь же советники Лукашенко предлагали ему написать 52-55% в первом туре..., что бы сильно не выглядело нагло и более правдоподобно и что бы не злить людей.
Но лукашенко, потерявший связь с реальностью, потребовал нарисовать ему 80%, как было на всех его "выборах" на протяжении последних 26 лет...
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17.08.2020 11:12 Ответить
+8
он самозванец а не президент и именно таким он выглядит сейчас в глазах большинства белорусов и цивилизованного мира...
А если и дальше будет упортствовать и применять силу по людям, то будет обьявлен военным преступником
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17.08.2020 11:16 Ответить
+4
Зеленский- где твое не признание? Ты должен был первый об этом сообщить ну теперь хоть за Британией не признавай!!!
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17.08.2020 11:18 Ответить
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Пока не выберут нового президента - Лукашенко остается президентом.
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17.08.2020 11:09 Ответить
Батька "лєгітімний". І хрен хто його закопає. Демократія проти диктатури на жаль не шарить.
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17.08.2020 11:16 Ответить
Вот я читаю историю многих стран за борьбу за независимось.И все бородись з Британской Империей.Даже США.
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17.08.2020 11:25 Ответить
А рівень його «легітимності», кожна країна буде вирішувати сама.
Лукашенко їм не указ.
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17.08.2020 11:25 Ответить
он самозванец а не президент и именно таким он выглядит сейчас в глазах большинства белорусов и цивилизованного мира...
А если и дальше будет упортствовать и применять силу по людям, то будет обьявлен военным преступником
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17.08.2020 11:16 Ответить
На следующий срок - да. Под вопросом сегодняшние выборы.
Если сейчас кышнуть, получится безвластие. 80% что получим из Белоруси 2-й Крым.
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17.08.2020 11:19 Ответить
В Москве, в центре города, на площадке девятого этажа стоял взрослый усатый человек с высшим образованием, абсолютно голый и покрытый шевелящейся еще мыльной пеной. Он скорее согласился бы сесть в тюрьму, чем показаться в таком виде.
Задыхаясь и прикрывшись рукой так, как это делают мужчины, входя в воду, Эрнест Павлович медленно стал красться вдоль перил. (c)
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17.08.2020 11:19 Ответить
Тіхановском вже президент. А бацька самозванець. Чим раніше піде тим йому буде легше відбиватися від держака лопати.
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17.08.2020 11:28 Ответить
Тіхановська
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17.08.2020 11:30 Ответить
Так ее выбрали, только Лука стул не отдает.
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17.08.2020 11:19 Ответить
Для отдачи стула, нужно признание ЦИКом и принятие присяги. (в цивилизованном мире)
После принятия присяги в Парламенте, новый Президент становится легитимным.
Иначе получим нового Диктатора.
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17.08.2020 11:22 Ответить
Ты видимо не из Украины и не знаешь, чего добилась помаранчевая революция в 2004 году...
Перевыборы состоялись, из за невозможности определить результат выборов второго тура президентских выборов 2004 года - так постановил Верховный Суд Украины.
Подобное может быть и в Беларуси.
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17.08.2020 11:30 Ответить
Я из Украины! В 2004 бывал на Майдане.
Я знаю, чем это закончилось: На следующих выборах овощ получил бесконтрольные 5 лет на разграбление Украины.
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17.08.2020 12:38 Ответить
Великобритания заявила о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси: "Мы срочно нуждаемся в независимом расследовании" - Цензор.НЕТ 3107
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17.08.2020 11:19 Ответить
Поздоровляю бацьку з досягненням!
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17.08.2020 11:10 Ответить
Клован в ответ грозится отменить выборы
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17.08.2020 11:10 Ответить
Никто из цивилизованных стран не признаёт фарс под названием выборы в Беларуси.
Но главное, сами белорусы не признают эти сфальсифицированные результаты...
А ведь же советники Лукашенко предлагали ему написать 52-55% в первом туре..., что бы сильно не выглядело нагло и более правдоподобно и что бы не злить людей.
Но лукашенко, потерявший связь с реальностью, потребовал нарисовать ему 80%, как было на всех его "выборах" на протяжении последних 26 лет...
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17.08.2020 11:12 Ответить
Зеленского в отставку !
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17.08.2020 11:13 Ответить
Зеленский- где твое не признание? Ты должен был первый об этом сообщить ну теперь хоть за Британией не признавай!!!
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17.08.2020 11:18 Ответить
Великобритания не признает результаты президентских выборов в Беларуси и призывает к срочному расследованию серьезных нарушений во время выборов и репрессий, которые последовали за ними.

литвин , твоего кумира ткнули носом в обоссанные тапки
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17.08.2020 11:19 Ответить
Да у них вообще монархия.
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17.08.2020 11:23 Ответить
Он может Коленьке престол предложить. Пуйло его поддержит.
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17.08.2020 11:31 Ответить
Очень даже конституционная.
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17.08.2020 11:32 Ответить
Нічого іншого від єврея Рааба не варто сподіватися почути. Сіоністи вирішили прибрати Лукашенка. Схоже, що він їм дійно заважає.
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17.08.2020 11:32 Ответить
Почему тогда Зельц за Луку? Он же тоже еврей
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17.08.2020 11:34 Ответить
Але мета у них одна - контроль над усіма країнами, заволодіння ресурсами
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17.08.2020 11:42 Ответить
Англо - саксам - респект!
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17.08.2020 11:33 Ответить
Сіоністи теж між собою вовтузяться: соросятники, хабатники.
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17.08.2020 11:39 Ответить
В Крыму тоже за пута голосовали на выборах, че не признали? Двуличныеанусы
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17.08.2020 11:39 Ответить
Лукашенко поклав на свій народ..., може накладе таки на себе руки...
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17.08.2020 12:49 Ответить
Главное что Путин признал,и Зеленский молча проглотил.
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17.08.2020 13:35 Ответить
 
 