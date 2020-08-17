Кравчук предлагает общаться с ОРДЛО в режиме видеоконференции: "Есть мировой опыт, здесь нет ничего особенного"
Украинская делегация в ТКГ может попытаться наладить первые контакты с гражданским обществом оккупированного Донбасса в режиме видеоконференции.
Такое мнение высказал руководитель украинской делегации в ТКГ первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.
"Есть мировой опыт, здесь нет ничего особенного. Есть интернет, различные формы общения, чтобы не идти, ехать и собираться. Можно создать специальную видеоконференцию. Главное, иметь желание. Думаю, Россия не будет препятствовать. Я слышал, что Россия нас обвиняет именно в том, что такого общения нет. Когда мы начнем это делать, а они скажут "нет", мы скажем: вы что, блинов объелись?", - рассказал он.
"Там живут миллионы людей, есть признаки гражданского общества. Есть люди, которые не принимали и не принимают участия в войне, не ходят с оружием, живут в невероятно сложных условиях. И мы говорим, что нам нужны журналисты, преподаватели, работники вузов...Мы хотим, чтобы эти люди общались между собой. И на первых порах мы говорим именно об общении на уровне гражданского общества. А когда мы почувствуем, что уже договариваемся, тогда можно переходить на другой уровень. Сейчас речь не идет об общении с боевиками", - добавил Кравчук.
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тащите деда от туда за шиворот.
Пора выносить клоунов.
Кравчук, ПНХ!!!!
Тому кравчук це голос віслюка, який сцить таке озвучувать......
зеленське та ко стрімко перетворюють Україну на малоросію.
ДонецькаСталіно. Хай спершу потренується з телевізором побалакати.
"Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в пятницу, 24 апреля, подписал указ об использовании наименования «город Сталино»"
Или переселенцы уже не катят!!!!!
И кто там у тебя старый маразматик гр общество?
кравчук должен уехать в ростов