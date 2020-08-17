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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Кравчук предлагает общаться с ОРДЛО в режиме видеоконференции: "Есть мировой опыт, здесь нет ничего особенного"

Кравчук предлагает общаться с ОРДЛО в режиме видеоконференции:

Украинская делегация в ТКГ может попытаться наладить первые контакты с гражданским обществом оккупированного Донбасса в режиме видеоконференции.

Такое мнение высказал руководитель украинской делегации в ТКГ первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.

"Есть мировой опыт, здесь нет ничего особенного. Есть интернет, различные формы общения, чтобы не идти, ехать и собираться. Можно создать специальную видеоконференцию. Главное, иметь желание. Думаю, Россия не будет препятствовать. Я слышал, что Россия нас обвиняет именно в том, что такого общения нет. Когда мы начнем это делать, а они скажут "нет", мы скажем: вы что, блинов объелись?", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Внимательно слушаю Путина, Лаврова, Козака, Грызлова. Чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир, - Кравчук

"Там живут миллионы людей, есть признаки гражданского общества. Есть люди, которые не принимали и не принимают участия в войне, не ходят с оружием, живут в невероятно сложных условиях. И мы говорим, что нам нужны журналисты, преподаватели, работники вузов...Мы хотим, чтобы эти люди общались между собой. И на первых порах мы говорим именно об общении на уровне гражданского общества. А когда мы почувствуем, что уже договариваемся, тогда можно переходить на другой уровень. Сейчас речь не идет об общении с боевиками", - добавил Кравчук.

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) переговоры (5090) Донбасс (26958)


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Топ комментарии
+14
давай старый маразматик. с пушилой поговори. и с луганским царем поговори. ублюдки зеленые. суки. ненавижу вас.
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17.08.2020 11:24 Ответить
+12
Дедуля, шел бы ты на путина.
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17.08.2020 11:24 Ответить
+9
ПНХ
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17.08.2020 11:24 Ответить
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17.08.2020 11:24 Ответить
когда он уже сдохнет старикашка кравчук
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17.08.2020 11:49 Ответить
Дедуля, шел бы ты на путина.
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17.08.2020 11:24 Ответить
Я предлагаю кравчук иди накуй!
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17.08.2020 11:24 Ответить
давай старый маразматик. с пушилой поговори. и с луганским царем поговори. ублюдки зеленые. суки. ненавижу вас.
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17.08.2020 11:24 Ответить
А тебе шо, с тех пор как украинские солдаты перестали гибнуть меньше платят? Сочувствую
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17.08.2020 11:30 Ответить
КРВЧК - ПНХ!
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17.08.2020 11:24 Ответить
а шо, проехать туда уже слабо??
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17.08.2020 11:25 Ответить
Этот персонаж может натворить делов.
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17.08.2020 11:25 Ответить
Не может. От него ничего не зависит, но его высказывания сами по себе раздрожают
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17.08.2020 11:27 Ответить
Кто поставил старого маразматического дедушку в переговорщики?! Мы еще не забыли "кравчучки" и его " гениальное " управление. Купоны его сраные. Пусть уж покоится с миром где нибудь с удочкой у речки.
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17.08.2020 11:25 Ответить
ПНХ
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17.08.2020 11:26 Ответить
ПНБ(удапєшт)
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17.08.2020 11:29 Ответить
дед объелся блинов на коксе. ты с кем, пердун старый, там общаться собрался?
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17.08.2020 11:27 Ответить
Этот старый пердун вещает за клована...
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17.08.2020 11:28 Ответить
на клована всем насрать уже. там каждый несёт всё, что хочет.
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17.08.2020 11:33 Ответить
клован с Порохом воюет. ему на до внешней политики.
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17.08.2020 11:34 Ответить
davai, nachinaite i tak chtob mogli sidetj na fone svojei trjapki s dvuhgolovoi kuricoi.
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17.08.2020 11:28 Ответить
Поставьте ему, Фокину, ди и ***** с ордловцамии и Лукашенко в придачу, песни "Сползает по крыше старик Козлодоев" и "Дорожную" Шнура". В режиме видеоконференции. Мировой опыт уже есть.
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17.08.2020 11:28 Ответить
А вот и гражданская война Зебуинам подьехала. Довольны клоуны?
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17.08.2020 11:28 Ответить
Кравчук предлагает общаться с ОРДЛО в режиме видеоконференции: "Есть мировой опыт, здесь нет ничего особенного" - Цензор.НЕТ 3408
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17.08.2020 11:29 Ответить
Под эту картинку, как раз включить "Дорожную". Они под неё точно пляшут и играют.
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17.08.2020 11:38 Ответить
Когда в Донецке проидут выборы по украинским законодательствам, регион волн осью вернется под контроль Украины тогда не только видео но и визиты будут. А сеичас этот старый маразматик предлогает с шестерками и террористами пуйла общаться . Да не охел ли он перед лицом смерти.
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17.08.2020 11:29 Ответить
С каким гражданским обществом ты собрался что-то решать на оккупированной другой страной территории?
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17.08.2020 11:30 Ответить
он дурак? пытается разговаривать с петрушками кремля?
тащите деда от туда за шиворот.
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17.08.2020 11:30 Ответить
Т.е. ты, старый пердун, хочешь вести переговоры с сепарами. И получается косвенно признаешь их.

Пора выносить клоунов.
Кравчук, ПНХ!!!!
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17.08.2020 11:32 Ответить
Старий пердун поставлений озвучувать рішення ОП ..
Тому кравчук це голос віслюка, який сцить таке озвучувать......
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17.08.2020 11:33 Ответить
Не хочет ехать в Минск. Не дурак
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17.08.2020 11:38 Ответить
И да, там пока интернета нет. И не факт, что и завтра будет.
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17.08.2020 11:39 Ответить
Кравчук , есть мировой опыт как обращаться с предателями : виселица , гильйотина , куля в лоб , ну там много чего ещё есть.
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17.08.2020 11:40 Ответить
в сівохо публічно не вдалося запустити ту свою "платформу" - доручили зробити це кравчуку.
зеленське та ко стрімко перетворюють Україну на малоросію.
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17.08.2020 11:41 Ответить
Пора уже им ставить Цоя!
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17.08.2020 11:42 Ответить
НЕ могу поверить, что он не понимает, что тех, кто в ОРДЛО что-то пикнет - тут же отправят на подвал. Надеюсь, правильно тянет время и пускает дым!
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17.08.2020 11:43 Ответить
было сразу понятно, что эту иуду, цирк малороссов пригласил для озвучки капитуляции.
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17.08.2020 11:46 Ответить
Підключіть йому телебачення з Донецька Сталіно. Хай спершу потренується з телевізором побалакати.
Кравчук пропонує спілкуватися з ОРДЛО в режимі відеоконференції: "Є світовий досвід, тут немає нічого особливого" - Цензор.НЕТ 460
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17.08.2020 11:51 Ответить
Вірніше з Юзовки, Сталіно це по комуняцькі
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17.08.2020 12:27 Ответить
Так ті довбні недавно перейменували в Сталіно.
"Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в пятницу, 24 апреля, подписал указ об использовании наименования «город Сталино»"
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17.08.2020 13:16 Ответить
Так то ж добні
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17.08.2020 13:21 Ответить
Не мытьем так катаньем.. Кравчук пытается вешать вместо лапши на уши.. макароны.. Да нет в ОРДЛО с кем разговаривать. Там совершенно постановочные фигуры.. мы это увидели как их легко раша может при необходимости менять. Это утвержденные "директором кремлевского театра" статисты на фразу " кушать подано"... А нам хотят внушить что они там что то могут, и с ними можно разговаривать ( да они без куратора, при чем самого рядового " пукнуть" не могут без разрешения) Ну Леня сначала хочет нас подсадить на "видио конференцию", потом на прямое общение по факту ( что в принципе одно и то же), потом это уже "сторона конфликта", потом это уже "народ доунбасса", а потом это уже "гражданская война", а потом федерализация. Мягко стелет Леонид Макарович.. старая партийная школа секретаря по идеологии.
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17.08.2020 12:00 Ответить
Ноу-хау антиукраїнської зеленої влади. Перемовини з терористами. Виконання всіх вимог терористів. Головне подати це, як норму. Звичйне діло. Можна, як перемогу. Що може бути "краще" для зрадників- колаборантів?
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17.08.2020 12:04 Ответить
От Кравчука в истории останется только "кравчучка"
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17.08.2020 12:04 Ответить
он также разоружил Украину.
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17.08.2020 15:22 Ответить
Сподіваюсь, Кравчуку зробили психіатричну експертизу, щоб потім не дай Бог що, давати заднього і прикриватися його довідкою про деменцію.
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17.08.2020 12:09 Ответить
Це так як колись Познер вів? ,,у сАюзе секАса тету,,
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17.08.2020 12:37 Ответить
... тут з усіма згоден. Кравчук старий маразматик ..любить попи..діть ... тепер від його балабольства почне голова у всіх боліти... Яка бл.. відеоконфиренція..ви чи там в Київі всі подуріли від гри ху..ми на піаніно...мелють мелють всяку хрінь..довбані Петрушки..Може почнете конкретікой займатися.. Задайте собі питання ..піаністи.хренові.. чи можно висратись через відеоконференціїю...О тожбо і воно ..Ідіоти бл..
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17.08.2020 12:41 Ответить
Гражданское общество оккупированного Донбасса и у нас есть!!!!
Или переселенцы уже не катят!!!!!
И кто там у тебя старый маразматик гр общество?
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17.08.2020 13:01 Ответить
Спілкувався вже з ********** по скайпу...
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17.08.2020 13:37 Ответить
Так несколько дней назад эта старая перечница сказала, что изменение в Конституцию ПОКА невозможно. Но вот уже он увидел желание мира в речах пукиноидов, вот он начнет проводить видеоконференции с бандюганами ну а потом и Конституцию изменит. Надеется, что проглотят.
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17.08.2020 13:54 Ответить
никто в мире с террористами не общается
кравчук должен уехать в ростов
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17.08.2020 14:32 Ответить
Тогда война гражданская а россия миротворец будет. Не этого ли хочет комуняцкое лайно Кравчучка? Никаких переговоров с террористами, это мировая практика!
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17.08.2020 15:20 Ответить
 
 