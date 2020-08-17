Кравчук предлагает общаться с ОРДЛО в режиме видеоконференции: "Есть мировой опыт, здесь нет ничего особенного"

Украинская делегация в ТКГ может попытаться наладить первые контакты с гражданским обществом оккупированного Донбасса в режиме видеоконференции.

Такое мнение высказал руководитель украинской делегации в ТКГ первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.

"Есть мировой опыт, здесь нет ничего особенного. Есть интернет, различные формы общения, чтобы не идти, ехать и собираться. Можно создать специальную видеоконференцию. Главное, иметь желание. Думаю, Россия не будет препятствовать. Я слышал, что Россия нас обвиняет именно в том, что такого общения нет. Когда мы начнем это делать, а они скажут "нет", мы скажем: вы что, блинов объелись?", - рассказал он.

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"Там живут миллионы людей, есть признаки гражданского общества. Есть люди, которые не принимали и не принимают участия в войне, не ходят с оружием, живут в невероятно сложных условиях. И мы говорим, что нам нужны журналисты, преподаватели, работники вузов...Мы хотим, чтобы эти люди общались между собой. И на первых порах мы говорим именно об общении на уровне гражданского общества. А когда мы почувствуем, что уже договариваемся, тогда можно переходить на другой уровень. Сейчас речь не идет об общении с боевиками", - добавил Кравчук.