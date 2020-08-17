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Новости Агрессия России против Украины
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Перенести переговорную площадку ТКГ из Минска можно, но в этом нет необходимости, - Кравчук

Перенести переговорную площадку ТКГ из Минска можно, но в этом нет необходимости, - Кравчук

Беларусь никоим образом не участвует в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, поэтому нет необходимости переносить переговорную площадку в другое место из-за протестных акций в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение выразил руководитель украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Сегодня" в ответ на вопрос, может ли Украине перенести площадку проведения ТКГ из Минска на другой город.

"Почему не можем? Конечно, можем. Но я не вижу в этом необходимости. Беларусь не участвует в ТКГ никоим образом, ни один их чиновник не участвует. Она создала для нас условия, предоставила нам площадку. Я не думаю, что эта площадка, под влиянием тех процессов, которые там сейчас происходят, изменится или могут быть какие-то угрозы. Я просто не допускаю этого", - сказал Кравчук.

В то же время он отметил, что "нужно предусматривать всё".

"Если вдруг там будет какая-то, не знаю, как назвать, революция (вдруг, я не говорю, что будет), тогда мы посмотрим. А сейчас нет никакой необходимости", - считает руководитель украинской делегации в ТКГ.

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Напомним, 13 августа, президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на последние события в Беларуси следующее заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе состоится 18 августа. На нем будут рассмотрены важные вопросы, в частности продление соблюдения режима тишины и взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Беларусь (7937) Кравчук Леонид (1226) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+15
Дементний маразматик.
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17.08.2020 11:26 Ответить
+10
Значить, це визнання Зеленським законності влади Лукашенка.
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17.08.2020 11:27 Ответить
+6
Скоро и про адин нарот будет?
Перенести переговорную площадку ТКГ из Минска можно, но в этом нет необходимости, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4862
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17.08.2020 11:27 Ответить
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Дементний маразматик.
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17.08.2020 11:26 Ответить
Пора с лукашенко в одну палату...
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17.08.2020 11:30 Ответить
Значить, це визнання Зеленським законності влади Лукашенка.
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17.08.2020 11:27 Ответить
Скоро и про адин нарот будет?
Перенести переговорную площадку ТКГ из Минска можно, но в этом нет необходимости, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4862
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17.08.2020 11:27 Ответить
Перенести переговорную площадку ТКГ из Минска можно, но в этом нет необходимости, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4822
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17.08.2020 11:27 Ответить
Как уже надоела эта говорящая жопа....
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17.08.2020 11:28 Ответить
Займите чем-нибудь дедушку. Дайте ему картинки-раскраски, кубики или вязание. Невыносимо слушать эти порождения угасающего сознания.
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17.08.2020 11:29 Ответить
Потому что данным переносом площадки нужно выразить свое отношение к творящемуся в Беларуси ментовскому беспределу и захвату власти.
Если ты этого не понимаешь, какой ты в сраку политик? Какой переговорщик? Уходи, не гадь стране!
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17.08.2020 11:29 Ответить
Товарищ явно не догоняет, что нелегитимный не может гарантировать ему нихуя, тем более безопасность, ибо сам озабочен собственной шкурой и продаст за нее любого.
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18.08.2020 00:47 Ответить
думал уже что обоссанного Сивохо никому не переплюнуть в маразме, НО клоун-Зеля назначил Кравчука..
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17.08.2020 11:29 Ответить
Перенести місце потрібно. І в цьому є гостра і термінова необхідність. І це підкреслюють постійні обвинувачення Лукашенка на адресу України
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17.08.2020 11:34 Ответить
Старому комуняке под прикрытием бацьки спокойнее.
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17.08.2020 11:35 Ответить
Перенести переговорний майданчик ТКГ із Мінська можна, але в цьому немає потреби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1539Перенести переговорний майданчик ТКГ із Мінська можна, але в цьому немає потреби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3104Перенести переговорний майданчик ТКГ із Мінська можна, але в цьому немає потреби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3550Перенести переговорний майданчик ТКГ із Мінська можна, але в цьому немає потреби, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6111
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17.08.2020 11:42 Ответить
Кравчучка
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17.08.2020 11:43 Ответить
Просто урод из серии ЗЕ какая разница
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17.08.2020 11:44 Ответить
Маразм крепчал.К сожалению,первым президентом Украины в постсоветский период,оказался человек,который гордится возникли,названным в честь него.
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17.08.2020 11:49 Ответить
После того, что сказал Лукашенко о Украине, использовать Минск как площадку для переговоров , может только такое ничтожество, как Зеклоун и коммуняка Кравчук !
А действительно , для таких уродов нет разницы !
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17.08.2020 12:13 Ответить
Здохнув би ти скоріше комуняцьке лайно
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17.08.2020 12:36 Ответить
 
 