Перенести переговорную площадку ТКГ из Минска можно, но в этом нет необходимости, - Кравчук

Беларусь никоим образом не участвует в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, поэтому нет необходимости переносить переговорную площадку в другое место из-за протестных акций в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение выразил руководитель украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Сегодня" в ответ на вопрос, может ли Украине перенести площадку проведения ТКГ из Минска на другой город.

"Почему не можем? Конечно, можем. Но я не вижу в этом необходимости. Беларусь не участвует в ТКГ никоим образом, ни один их чиновник не участвует. Она создала для нас условия, предоставила нам площадку. Я не думаю, что эта площадка, под влиянием тех процессов, которые там сейчас происходят, изменится или могут быть какие-то угрозы. Я просто не допускаю этого", - сказал Кравчук.

В то же время он отметил, что "нужно предусматривать всё".

"Если вдруг там будет какая-то, не знаю, как назвать, революция (вдруг, я не говорю, что будет), тогда мы посмотрим. А сейчас нет никакой необходимости", - считает руководитель украинской делегации в ТКГ.

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Напомним, 13 августа, президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на последние события в Беларуси следующее заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе состоится 18 августа. На нем будут рассмотрены важные вопросы, в частности продление соблюдения режима тишины и взаимное освобождение удерживаемых лиц.