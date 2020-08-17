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Рада не будет менять Конституцию в угоду России, голосов даже близко нет, - Кравчук

Рада не будет менять Конституцию в угоду России, голосов даже близко нет, - Кравчук

В Верховной Рады нет голосов для изменения Конституции Украины, как того добивается Россия по Минским договоренностям в редакции 2015 года.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал первый президент Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно Конституции и законам Украины, как и нормам международного права, а Минские договоренности нельзя рассматривать без международных принципов и норм, и часто эти принципы и нормы провозглашены министрами иностранных дел Германии... Они определены в официальных документах ОБСЕ, и мы не можем даже допустить, что Минские договоренности автономны от всего этого. Тогда они потеряют свою силу. Они, подчеркиваю, должны отвечать международным нормам и принципам. Это очень важно", - отметил Кравчук.

По словам представителя Украины в ТКГ, есть Конституция и законы Украины, которые согласовывались с международным правом.

Читайте: Кравчук обратился к Лукашенко: "Прекратите кровопролитие!"

"Если Россия действительно считает, и это серьезно, чтобы мы внесли изменения в Конституцию, то я задаю через вас такой вопрос: каким образом демократическая страна, а мы точно идем по пути демократии, может прийти в парламент и сказать, что вы должны проголосовать за это. Я знаю, что уже три фракции ("ЕС", "Голос" и "Батькивщина") не будут голосовать. Я знаю точно, что часть даже депутатов от "Слуги народа", особенно мажоритарщиков, может не голосовать. Я уже не говорю, что содержательно это не вяжется ни с какими международными документами", - объяснил Кравчук.

Кравчук подчеркивает, что изменить Конституцию практически невозможно: "Они знают, что такие решения принимаются Верховной Радой. ВР - демократическая структура, демократический орган в украинском государстве. И 450 депутатов имеют право каждый на свою позицию и свое мнение, и голосовать так, как велит внутреннее состояние и ориентируют избиратели".

Первый президент Украины добавил, что голосов за изменение Конституции Украины в Раде "даже близко нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внимательно слушаю Путина, Лаврова, Козака, Грызлова. Чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир, - Кравчук

Автор: 

ВР (29303) Конституция (2236) Кравчук Леонид (1226) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+10
Голосов нет, а так бы конечно... Палится вата...
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17.08.2020 11:33 Ответить
+5
У него сегодня климакс подружился с эпилепсией...
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17.08.2020 11:29 Ответить
+4
Иди отдохни старый конь.
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17.08.2020 11:46 Ответить
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У него сегодня климакс подружился с эпилепсией...
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17.08.2020 11:29 Ответить
Голосов нет, а так бы конечно... Палится вата...
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17.08.2020 11:33 Ответить
Голосов нет? Ермак найдет.
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17.08.2020 11:34 Ответить
"Я знаю, что уже три фракции ("ЕС", "Голос" и "Батькивщина") не будут голосовать. Я знаю точно, что часть даже депутатов от "Слуги народа", особенно мажоритарщиков, может не голосовать."
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эти не будут, даже часть "слуг" может не голосовать, значит остальная часть "слуг" может, а остаток депутатов будут? так что ли, старая жопа рассуждает? хорошая характеристика нынешней Рады
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17.08.2020 11:35 Ответить
Кроме кравчукча больше никого в раде не осталось?
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17.08.2020 11:36 Ответить
нужно было сказать что вот вот поменяют, нужно только немножко подождать.....
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17.08.2020 11:36 Ответить
да, он охерел сегодня, дайте ему брому
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17.08.2020 11:36 Ответить
За два тиждні буде річниця дня, коли Порошенко переломивши волю ВРУ протягнув фактично імплементацію мінських договорняків в українське законодавство. Пам'ятаємо.
Рада не будет менять Конституцию в угоду России, голосов даже близко нет, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6297
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17.08.2020 11:38 Ответить
Иди отдохни старый конь.
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17.08.2020 11:46 Ответить
Конь він. чи мавпа з гранатою, але сказав правду. Він не винен, що бидлота проголосувала знову (після шапкокрада) проти України, і тепер вже монофракція в парламенті. Це ви зробили разом.
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17.08.2020 12:48 Ответить
хм, дик про бидлоту и голосування взагалі нічого не писав
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17.08.2020 14:11 Ответить
забалакали путена поповній програмі, виграли час, накидали санкцій сруцкіи ублюдкам.
і що тут поганого зробив Порошенко?
Мудак ти, а не старий кінь!
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17.08.2020 11:51 Ответить
Ага, ви забалакали.
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17.08.2020 14:05 Ответить
Так ти ж взагалі ніяких пропозицій не надавав - тільки п...ь тут і все.
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17.08.2020 14:09 Ответить
та ви взагалі тут новенький то ж, не вам писати про мої пропозиції.
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17.08.2020 14:32 Ответить
А ви тут старенький?
Ну, так взагалі тоді мовчки сидіти повинен, бо мозок у старих працює, як у Кравчука Леоніда Макарича.
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17.08.2020 14:40 Ответить
Ваш інтелект вже проявляється в тому що, ви приміряли вуса Лукашенко і вказуєте кому і що робити.
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17.08.2020 14:58 Ответить
ще простіше.
я тобі відповів адекватно.
тому з вусами залишайся сам.
чуваче, ти не тільки старий, ти ще й дурень
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17.08.2020 16:08 Ответить
всё верно заявил.
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17.08.2020 11:43 Ответить
Рада не будет менять Конституцию в угоду России, голосов даже близко нет, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3458Рада не будет менять Конституцию в угоду России, голосов даже близко нет, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1534
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17.08.2020 11:44 Ответить
Рада не будет.- Уже два начальника Рады: Кравчук и барыга./ Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
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17.08.2020 11:50 Ответить
А то бы поменяли, правда?
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17.08.2020 12:00 Ответить
Деменционник работает по окну овертона?
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17.08.2020 12:14 Ответить
Ні, звичайно ні. Проосто московія хоче "особливий статус" в Конституцію, а ми це назвемо "вільну зону", але в те поняття вкладемо все, що було в "особливому статусі" та ще в нагрузку, як при коміністах було в магазинах, додамо расейську мову і відбудуємо все, аж до ростова за кошти бідних пенсіонерів і сиріт, що втратили на цій війні своїх батьків. А так, звичайно ні.
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17.08.2020 12:47 Ответить
Менять ничего нельзя!
Если не хотим что-то изменить.
Если делать то, что делал всегда, получишь результат, который получал всегда.
Что результат не лучше - это точно.
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17.08.2020 12:53 Ответить
Рада не змінюватиме Конституцію на догоду Росії, голосів навіть близько немає, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6511
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17.08.2020 12:54 Ответить
Лёня, спой песню о невозможности Украины удерживать ядерный потенциал!
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17.08.2020 13:28 Ответить
 
 