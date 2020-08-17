Рада не будет менять Конституцию в угоду России, голосов даже близко нет, - Кравчук
В Верховной Рады нет голосов для изменения Конституции Украины, как того добивается Россия по Минским договоренностям в редакции 2015 года.
Об этом в интервью "Сегодня" рассказал первый президент Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ.
"Согласно Конституции и законам Украины, как и нормам международного права, а Минские договоренности нельзя рассматривать без международных принципов и норм, и часто эти принципы и нормы провозглашены министрами иностранных дел Германии... Они определены в официальных документах ОБСЕ, и мы не можем даже допустить, что Минские договоренности автономны от всего этого. Тогда они потеряют свою силу. Они, подчеркиваю, должны отвечать международным нормам и принципам. Это очень важно", - отметил Кравчук.
По словам представителя Украины в ТКГ, есть Конституция и законы Украины, которые согласовывались с международным правом.
"Если Россия действительно считает, и это серьезно, чтобы мы внесли изменения в Конституцию, то я задаю через вас такой вопрос: каким образом демократическая страна, а мы точно идем по пути демократии, может прийти в парламент и сказать, что вы должны проголосовать за это. Я знаю, что уже три фракции ("ЕС", "Голос" и "Батькивщина") не будут голосовать. Я знаю точно, что часть даже депутатов от "Слуги народа", особенно мажоритарщиков, может не голосовать. Я уже не говорю, что содержательно это не вяжется ни с какими международными документами", - объяснил Кравчук.
Кравчук подчеркивает, что изменить Конституцию практически невозможно: "Они знают, что такие решения принимаются Верховной Радой. ВР - демократическая структура, демократический орган в украинском государстве. И 450 депутатов имеют право каждый на свою позицию и свое мнение, и голосовать так, как велит внутреннее состояние и ориентируют избиратели".
Первый президент Украины добавил, что голосов за изменение Конституции Украины в Раде "даже близко нет".
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эти не будут, даже часть "слуг" может не голосовать, значит остальная часть "слуг" может, а остаток депутатов будут? так что ли, старая жопа рассуждает? хорошая характеристика нынешней Рады
і що тут поганого зробив Порошенко?
Мудак ти, а не старий кінь!
Ну, так взагалі тоді мовчки сидіти повинен, бо мозок у старих працює, як у Кравчука Леоніда Макарича.
я тобі відповів адекватно.
тому з вусами залишайся сам.
чуваче, ти не тільки старий, ти ще й дурень
Если не хотим что-то изменить.
Если делать то, что делал всегда, получишь результат, который получал всегда.
Что результат не лучше - это точно.