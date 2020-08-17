"Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", - "Пошел нах#й!" - сотрудники МЗКТ ответили Лукашенко. ВИДЕО (обновлено)

Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко, выступая перед рабочими Минского завода колесных тягачей, заявил, что "пока его не убьют, других выборов не будет". Внимание! Ненормативная лексика!

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал "TUT.BY".

Отвечая на заявления о несправедливых выборах и желании провести справедливые, Лукашенко сказал: "Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

"Пошел нах#й! - отреагировал на заявление сотрудник МЗКТ.

Напомним, сегодня сотрудники Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) встретили захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко скандированием слова "Уходи!".

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