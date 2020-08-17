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Новости Революция в Беларуси
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"Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", - "Пошел нах#й!" - сотрудники МЗКТ ответили Лукашенко. ВИДЕО (обновлено)

Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко, выступая перед рабочими Минского завода колесных тягачей, заявил, что "пока его не убьют, других выборов не будет". Внимание! Ненормативная лексика!

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал "TUT.BY".

Отвечая на заявления о несправедливых выборах и желании провести справедливые, Лукашенко сказал: "Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

"Пошел нах#й! - отреагировал на заявление сотрудник МЗКТ.

Напомним, сегодня сотрудники Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) встретили захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко скандированием слова "Уходи!".

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Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3626)


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Топ комментарии
+124
каму Лукашенко Бацька - тому ***** дядька.
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17.08.2020 11:44 Ответить
+112
какое заманчивое предложение
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17.08.2020 11:37 Ответить
+97
Тебя дурачка никто за язык не тянул....можешь уже идти и переодеваться в чистое...
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17.08.2020 11:37 Ответить
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Страница 5 из 5
Ватан! Во первых, Батька это тот кто родил тебя. И никто более. Если этот фашист тебе батька-забирайте его себе!
И еще подумай вот над чем: именно потому что Янык "трусливо сбежал", а не стол до конца и не положил тысячи-у него еще есть какой то шанс на более-менее спокойную жизнь. Это его и спасает. А вот если бы он устроил Тянь-ань-Мынь.....ему физда! На все 100. Так что он умнее и дальновиднее конюха.
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17.08.2020 20:44 Ответить
Вы имеете Путака. Вернее он вас. Потому что есть подозрение мил человек, что ты москальский стукачок. Вальнуть Яроша не помогло бы. Пришли бы другие Яроши. Ты посмотри на фото сверху. Сколько людей! Они за Яроша приходили? Ваша кремлинская пропаганда очень однообразна.
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17.08.2020 21:00 Ответить
https://censor.net/user/474321,ты тупое москальное быдло: твой бацька как раз и начал с жесткого придушения белоруского Майдана ,а получилось так, что пламя революции разгорелось с большей силой!

если бы твой любимый янык так начинал,то Майдан победил бы еще быстрее!
такому овощу как ты трудно понять что свободу не спинити!
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17.08.2020 21:15 Ответить
Цимес в том,что 80% продукции МЗКТ поставляет в РФ.Под рассейские МБР.Это-оно "Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде", - "Пішов нах#й! - співробітники МЗКТ відповіли Лукашенку - Цензор.НЕТ 898
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17.08.2020 20:46 Ответить
Завод под это и заточен. Надо же куда то продавать. Украине и РБ эти ракеты не угрожают
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17.08.2020 20:50 Ответить
Отсюда вопрос: если Лукашенко пойдёт туда куда было предложено, есть ли кандидат на замену, чтоб не ухудшил (а желательно и улучшил) отношения с РФ? Чтоб этот завод накрылся бы медным тазом, как некоторые предприятия Украины после 2014? Если есть - мотивы рабочих понятны. Если нет - лучше бы они помалкивали.
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17.08.2020 21:00 Ответить
Ник "простой инженер" и вообще все "простые" берут лахтинцы, чтоб без мыла в жопу влезть. Вас по запаху пачуць можна.
По сабжу: хер с ним с этим заводом если детей его рабочих мочат на улицах до открытых переломов и трепанаций черепа. Заводы построятся. Инвалиды-останутся.
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17.08.2020 21:04 Ответить
Очень странно выглядят действия Белорусских силовиков. Предельно мягко сказать, что они не соответствовали своей жёсткостью, первоначальной угрозе. Зачем было так поднимать градус борьбы? Лукашенко что - вообще больной?

А нету ли там какой то закулисной борьбы? Кому то из силовиков надоело сидеть в тени Лукашенко, и они решили устроить ему революцию, разозлив народ (а может мотив ещё какой то). А когда революция во всю разгорится, они перейдут на сторону протестующих (мы не будем подчиняться кровавому тирану и воевать против народа!), показательно осудят избивавших. И "наведут порядок в стране".

Ну не может человек который 30 лет держал власть совершать такие тупые действия.

А заводы, если закроются - уже никогда не будут построены вновь.
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17.08.2020 21:18 Ответить
По первой части: конечно больной.
По середине: есть такая версия. Многие разделяют.
По концовке: эти загоны для рабов нужны были только чтобы там народ проводил 8 часов. Все наши заводы генерируют только убытки. Строить надо новые по западным лекалам. Китай-хороший пример.
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17.08.2020 21:38 Ответить
Как ты думаешь,патриот-Рашка сможет выкупить конструкторское бюро и техдокументацию?И потом огранизовать собственное производство ракетовозов?Вопрос риторический,можешь не отвечать.Лука не стал провадвать завод рашкованам 3 года назад-теперь,они его получат почти бесплатно.
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17.08.2020 21:06 Ответить
Зачем им выкупать? Эти советские поделки разрабатывались не здесь. Здесь построили завод. Эти дремучие телеги просты как грабли и никакой тайны не представляют. Копии документов совки явно имели на мокше. Захотят-организуют их производство. Их не так много и надо.
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17.08.2020 21:19 Ответить
Минск поставит в ОАЭ новейшие танковозы
Власти ОАЭ решили без тендера отдать новый заказ на танковозы минскому заводу, зарекомендовавшему себя надежным партнером.https://russianemirates.com/news/uae-news/minsk-postavit-v-oae-noveyshie-tankovozy/ Да,да-древнейшие Ты-типичный представитель постмодерна.Действительно-зачем белорусам заводы?Бульбачку копать,работать на польских панов(на российских стройках),и разумеется кричать Жыве Беларусь!!Да нахрен все технологии,промышленность-главное бчб флаг и гидность.Да,ладно Саша-стране пиз.ец пришел,независимо кто будет у власти)
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17.08.2020 21:33 Ответить
Тише, ванятко! Танковоз-это та же телега. Ты еще скажи что бомбила, развозящий компы, становится равным создателям компов. Ну а че? Без него хрен бы привезли. Если ты меняешь жрачку на свободу-не будешь иметь ни того ни другого. Как у нас и у вас сегодня и есть.
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17.08.2020 21:35 Ответить
Я вёл речь не о выгоде для РФ (какая естественно будет, если завод достанется ей), а о выгоде для Белоруссии в целом и посылавшего Лукашенко.
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17.08.2020 21:22 Ответить
Выбачай за пафос но какая выгода когда речь идет о базовых правах человека и гражданина?
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17.08.2020 21:33 Ответить
тебе сам ***** это сказал?
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17.08.2020 21:17 Ответить
Вопрос к белорусам - Сколько ваших соотечественников воевало в 20-м веке за российских властолюбцев и их интересы? Это если не брать мелочи типа Афганистана - ДВЕ МИРОВЫЕ ВОЙНЫ! И сколько миллионов белорусов погибло? Хотите еще повторить? ДУМАЙТЕ!
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17.08.2020 20:54 Ответить
Да и Украинцев там немало побывало.
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17.08.2020 21:01 Ответить
Украинцев погибло еще больше. ГОРАЗДО БОЛЬШЕ! Потери Украинской ССР за 1941-1945 гг. в процентном отношении к первоначальному населению - самые большие среди ВСЕХ РЕСПУБЛИК! И украинцы повторять этот ужас больше не хотят!
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17.08.2020 21:11 Ответить
Пипками мерится не хочу но вроде больше все же у белорусов. Каждый третий. Потому у нас русаков так много. На восполнение популяции завезли.
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17.08.2020 21:15 Ответить
Погибшие люди для тебя "пипки"?
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17.08.2020 21:17 Ответить
я про наш спор как явление. Конечно не о погибших
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17.08.2020 21:20 Ответить
Ви обоє праві.
Україна більше втратила в абсолютних цифрах, а Білорусь у відносних.
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18.08.2020 13:33 Ответить
обосРаха ввела в Беларусь свои силовые банды. Они проявляют наибольшую жестокость против беларусов.
масква прислала в Беларусь своих силовые банды, потому что ситуация выходит из-под контроля Лукашенко. Бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный считает, что процессом разгона протестующих уже руководят из Кремля.

«То, что сейчас происходит в Беларуси, исходя из параллелей Украинской революции на граните, Оранжевой революции и Революции Достоинства, уже можно назвать революцией. Трагизм ситуации в том, что она может так же перейти в войну с рассеей», - сказал он.

Дипломат считает, что забастовку белорусов уже не остановить, поскольку люди требуют не улучшение условий труда или увеличения зарплаты, а просто хотят, чтобы Лукашенко ушел. Однако кремлядь отправила в Беларусь свои силовые банды для подавления протестов.

"Все сетуют на то, что нет лидера. С моей точки зрения, тактика абсолютно правильная. Взяв во внимание судьбу Захаренко (бывший глава МВД Беларуси Юрий Захаренко, убит)..."
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17.08.2020 21:07 Ответить
Они надеялись на беспорядки. А у нас взяли курс на предельно мирный протест. Теперь вы понимаете что это в данной ситуации было единственно верным решением? Посмотрим как они будут бить девочек с цветочками.
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17.08.2020 21:17 Ответить
Посмотрим , ага...полно видосиков , как эти псы позорные лупят баб палками. а что они с бабами вытворяли в застенках - гестапо отдыхает..Раздавить фашистскую гадину и ее полицаев ! Не договоритесь вы мирно с фашистами, розовые пони...
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17.08.2020 22:11 Ответить
Но зато станут ненавидеть кацапов не меньше чем мы.
А с теми силами десантных дивизий, что стоят на границе с РБ и базами кацапской армии в самой беларуси у них шансов на военное сопротивление не больше, чем у нас в 2014-м было на полуострове. Это жестоко, но это реалии.
А вот мирно протестовать и подвергаться жестоким избиениям, вот на это США и ЕС не смогут не прореагировать.
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18.08.2020 13:07 Ответить
Все равно придется входить в правительственные здания, занимать их с цветочками и мирно вытеснять оттуда чиновников и самого Мудищева, как это было в Чехии и Грузии. Плохо, если будет, как в Румынии - после уничтожения диктатора его сторонники еще долго палили по восставшим:пришлось их ликвидировать.
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18.08.2020 18:14 Ответить
А ведь дни его сочтены
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17.08.2020 21:11 Ответить
похоже лукашенко сам подсказал белорусам единственно правильное и простое решение проблемы; надо замочить луку!
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17.08.2020 21:21 Ответить
Совет не совет но это оговорка по Фрейду! Он проговорился о том, чего он сейчас боится и о чем все время думает))
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17.08.2020 21:40 Ответить
"Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде", - "Пішов нах#й! - співробітники МЗКТ відповіли Лукашенку - Цензор.НЕТ 8921
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17.08.2020 21:55 Ответить
Чото навеяло вдалеке ...Кто ещё помнит "Тихий Дон " - речь комиссара карательного отряда красных на митинге восставших вчерашних красноармейцев: "Вы можете меня убить......\ И убьём ! " И убили ....Правда , у комиссара не было тысяч охранников ,псов- фашистов. Один вышел против в сотен. А этот ххххххххх - ссыт
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17.08.2020 22:26 Ответить
Валітє картоху...а то "попазлипнеться"!
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17.08.2020 22:52 Ответить
а прикиньте, какой пздц творился бы в Беларуси, если бы Бацька набрал 96% голосов!!!
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17.08.2020 23:42 Ответить
Какая разница 80 или 96% ?
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18.08.2020 08:57 Ответить
Хм, так исполните просьбу диктатора 🤡
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18.08.2020 09:27 Ответить
"Наутро там нашли три трупа..." (Ф.Барков, поэма "Лука М@дищев", глава заключительная).
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18.08.2020 14:47 Ответить
Живой Лукашенко или как Каддафи?
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18.08.2020 16:01 Ответить
Он, как Ленин, хочет стать "вечно живым" и лежать в мавзолее.
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18.08.2020 18:06 Ответить
Сколько физической боли он принёс на днях своему народу и когда это кончиться?
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18.08.2020 16:03 Ответить
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