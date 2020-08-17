РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8056 посетителей онлайн
Новости
2 786 17

Украина расторгнула еще одно соглашение с РФ - о взаимном учреждении торговых представительств, - МИД

Украина расторгнула еще одно соглашение с РФ - о взаимном учреждении торговых представительств, - МИД

Правительство Украины на заседании в понедельник приняло решение о прекращении Соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств, сообщила первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Сегодня на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины было принято решение о прекращении Соглашения между правительством Украины и правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств, которое действовало с октября 1992 года", - написала Джапарова на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, учитывая российскую агрессию и оккупацию Крыма, и соответственно нынешнее состояние отношений стран, это соглашение потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 5 лет в Украине не осуществляли системный пересмотр соглашений с СНГ и Россией, решения принимали по ситуации, - нардеп Яременко

Украина расторгнула еще одно соглашение с РФ - о взаимном учреждении торговых представительств, - МИД 01

Автор: 

денонсация (57) россия (96472) Джапарова Эмине (174)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Видно Петя этого не сделал раньше чтоб было чем на втором сроке заниматься
показать весь комментарий
17.08.2020 11:47 Ответить
+5
Эти торгпредставительства только рассадники шпионов реальной пользы от них все-рано никакой не было.
показать весь комментарий
17.08.2020 12:02 Ответить
+4
Чим далі від мордору, тим краще!
показать весь комментарий
17.08.2020 11:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
это зря, а паплиздеть исчо пару годков.........
показать весь комментарий
17.08.2020 11:41 Ответить
Досить пʼяти років постої балаканини!
показать весь комментарий
17.08.2020 11:42 Ответить
хочешь полномасштабной войны и бомбежки городов Неньки?
показать весь комментарий
17.08.2020 11:44 Ответить
Сумуєш за торгівельними відносинами з нарасією?
показать весь комментарий
17.08.2020 11:58 Ответить
тупишь не па децки.
показать весь комментарий
17.08.2020 12:14 Ответить
Чим далі від мордору, тим краще!
показать весь комментарий
17.08.2020 11:41 Ответить
По ее словам, учитывая российскую агрессию и оккупацию Крыма, и соответственно нынешнее состояние отношений стран, это соглашение потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины.

Через 6 лет проснулись .
показать весь комментарий
17.08.2020 11:42 Ответить
Опять Зеленский набедокурил!
показать весь комментарий
17.08.2020 11:44 Ответить
Кордони з підороссієй перекривайтенаглухо.
Тоді Україна відривається від підорашек ментально у їх уяві.

Цього путен і боїться.
показать весь комментарий
17.08.2020 11:47 Ответить
Видно Петя этого не сделал раньше чтоб было чем на втором сроке заниматься
показать весь комментарий
17.08.2020 11:47 Ответить
всё важное было рассторгнуто при Порошенко!
осталось унылое говно, которое зелёные используют для иммитации бурной деятельности
показать весь комментарий
17.08.2020 12:29 Ответить
чудово
показать весь комментарий
17.08.2020 12:00 Ответить
Эти торгпредставительства только рассадники шпионов реальной пользы от них все-рано никакой не было.
показать весь комментарий
17.08.2020 12:02 Ответить
чем же такой рассадник шпиёнов был так дорог сивочолому?
показать весь комментарий
17.08.2020 12:54 Ответить
Давайте уже визовый режим,продажный потрох этого почему то испугался.
показать весь комментарий
17.08.2020 12:31 Ответить
А чего расторгаем всякую хер-ню, а по азову и выдаче граждан нет?
показать весь комментарий
17.08.2020 12:59 Ответить
сколько же таких никчемных договоров и соглашений были подписаны этими недоумками януковичем и Азаровым с нищей россией!! Козлы, блин!!
показать весь комментарий
17.08.2020 15:36 Ответить
 
 