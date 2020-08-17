Украина расторгнула еще одно соглашение с РФ - о взаимном учреждении торговых представительств, - МИД
Правительство Украины на заседании в понедельник приняло решение о прекращении Соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств, сообщила первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
"Сегодня на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины было принято решение о прекращении Соглашения между правительством Украины и правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств, которое действовало с октября 1992 года", - написала Джапарова на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, учитывая российскую агрессию и оккупацию Крыма, и соответственно нынешнее состояние отношений стран, это соглашение потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины.
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Через 6 лет проснулись .
Тоді Україна відривається від підорашек ментально у їх уяві.
Цього путен і боїться.
осталось унылое говно, которое зелёные используют для иммитации бурной деятельности