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Уровень безработицы в Украине в конце года составит около 15%, ситуация будет ухудшаться, - эксперт

Уровень безработицы в Украине в конце года составит около 15%, ситуация будет ухудшаться, - эксперт

Сегодня в Украине являются безработными более 2 500 000 человек.


В случае начала т. н. второй волны пандемии, сокрушительный удар может ощутить вся мировая экономика, предупреждают эксперты. И добавляют, что Украине стоит ожидать еще больших потерь бизнеса и новых сокращений рабочих мест, сообщает 5 канал.


Геннадий Якубов, руководитель направления восстановления источников существования МБФ "Каритас Украины", отмечает: "По нашим данным, уровень безработицы в Украине сегодня составляет 14.7-14.8%, что в количественных показателях составляет 2.7-2.8 миллиона людей".


"С ухудшением карантинных условий и с увеличением количества инфицированных ситуация будет только ухудшаться. Будет уменьшаться количество рабочих мест, количество работников будет сокращаться - это повлияет на рынок труда негативно. Мы ожидаем, что к концу года количество безработных достигнет 3 миллионов человек", - отмечает господин Якубов.


Юлия Дрожжина, руководитель Экспертно-аналитического центра, прогнозирует: если осенью начнется новая волна карантина, она может сильно ударить по бизнесу и, соответственно, по рынку труда.
"То есть все основания говорить, что количество вакансий может, к сожалению, уменьшиться. А это значит, что конкуренция возрастет еще больше", - подчеркивает Дрожжина.

Автор: 

безработица (451) карантин (16729)


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Топ комментарии
+7
Уровень безработицы в Украине в конце года составит около 15%, ситуация будет ухудшаться, - эксперт - Цензор.НЕТ 2835
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17.08.2020 11:51 Ответить
+6
Відчуйте різницю:
Уровень безработицы в Украине в конце года составит около 15%, ситуация будет ухудшаться, - эксперт - Цензор.НЕТ 7454
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17.08.2020 11:52 Ответить
+6
Уровень безработицы в Украине в конце года составит около 15%, ситуация будет ухудшаться, - эксперт - Цензор.НЕТ 9098
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17.08.2020 11:52 Ответить
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Уровень безработицы в Украине в конце года составит около 15%, ситуация будет ухудшаться, - эксперт - Цензор.НЕТ 2835
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17.08.2020 11:51 Ответить
Уровень безработицы в Украине в конце года составит около 15%, ситуация будет ухудшаться, - эксперт - Цензор.НЕТ 9098
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17.08.2020 11:52 Ответить
Тю ,зараз Шмигаль мільон рабмісць наштампує !!))
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17.08.2020 11:52 Ответить
в казино!!!
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17.08.2020 11:53 Ответить
Тварюка вже завила, що економіка МАЙЖЕ відновилася)
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17.08.2020 12:15 Ответить
Сповільнився зріст відємного зростання , це феєрично !!))
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17.08.2020 12:22 Ответить
Геннадий Якубов, руководитель направления восстановления источников существования МБФ "Каритас Украины", отмечает ...

Это шо за должность такая ?
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17.08.2020 11:52 Ответить
А це будуть милостиню роздавати у вигляді супчика і шкарпєток.
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17.08.2020 11:53 Ответить
Тобто Шмигаль всіх наїБманув? Не може такого бути!
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17.08.2020 11:52 Ответить
Відчуйте різницю:
Уровень безработицы в Украине в конце года составит около 15%, ситуация будет ухудшаться, - эксперт - Цензор.НЕТ 7454
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17.08.2020 11:52 Ответить
ось вона:
Уровень безработицы в Украине в конце года составит около 15%, ситуация будет ухудшаться, - эксперт - Цензор.НЕТ 2122
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17.08.2020 11:54 Ответить
Є різні варіанти)=
Рівень безробіття в Україні наприкінці року становитиме близько 15%, ситуація погіршуватиметься, - експерт - Цензор.НЕТ 4767
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17.08.2020 12:12 Ответить
Сделаем их ещё раз ! 🤣🤣🤣🤣
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17.08.2020 11:54 Ответить
чім більше здохне тим менш платити пенсій і яскравіше відпочінок на мальдивах...
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17.08.2020 11:54 Ответить
ти відєл, как бєдность уходіт
в борьбє за зельонку страни?
за нєй дні другіє пріхо-о-дят,
оні будут тоже трудни!
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17.08.2020 11:55 Ответить
Які таланти у країні пропадають! Аж плакать хочеться...
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17.08.2020 11:58 Ответить
і царь такой тіпічний... на нашого Буншу похож!
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17.08.2020 12:00 Ответить
В 1997 році президента Еквадору відправили у відставку з формулюванням "за розумову нездатність керувати державою" ... невже ми гірші еквадорців ?
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17.08.2020 11:57 Ответить
Пока существует Зеленский со своей фобией в отношении так называемого короновируса.
Ситуация действительно будет ухудшаться.
Ведь очевидно, что осенью этот невменяемый переведёт всю Украину в красную зону, которую он же и выдумал, с последующей остановкой транспорта, обучения в школах,ВУЗах, запретом работы большинства магазинов, ресторанов, кафе, базаров... всего среднего и малого бизнеса, итд...
У Зеленского уже выработалась стойкая мания, что он спасает население от неминуемой смерти от короновируса...
Поэтому по его мнению, лучше сдохнуть с голода чем от короновируса...
За кусок хлеба будут скоро убивать...
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17.08.2020 11:59 Ответить
Не уподобляйся зебилам. Дело не в ковиде а в неумении управлять государством.
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17.08.2020 12:02 Ответить
Одно вытекает из другого... Не умеет управлять государством, поэтому решил лечить мегрень отрубанием головы...
Раз есть короновирус, то значит нужно всё и вся закрыть, по мнению Зели.
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17.08.2020 12:05 Ответить
95 квартал рулит! Госстат говорит, что экономика падает, Шмыгаль тут же рассказывает про улучшение ситуации в экономике. Эксперты говорят, безработица растет, правительство - о создании новых рабочих мест.
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17.08.2020 11:59 Ответить
тю, отрицательный, но все же РОСТ
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17.08.2020 12:02 Ответить
Саме так, відємне зростання ,феєричний долбо..ізм !!
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17.08.2020 12:25 Ответить
Для ускорения процесса все 73% на местных выборах должны проголосовать аналогично.
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17.08.2020 12:00 Ответить
Якщо вони проголосують аналогічно - то Україна вже зникла(
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17.08.2020 12:17 Ответить
Сдєлалі себе разом!
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17.08.2020 12:02 Ответить
Экономика падает,рабочие места сокращаются,а ахметовский шмыргалёнок повышает налоги на зарплату и тратит бюджетные средства на катание на велике идиота шустера.
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17.08.2020 12:16 Ответить
Спасибо горе спасателям от лоховируса
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17.08.2020 12:18 Ответить
А сколько вместе с теми, кто на работе только штаны протирает?
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17.08.2020 12:45 Ответить
Перемога. Зато пляжи на морях переполнены страдающими «безработными».
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17.08.2020 13:53 Ответить
 
 