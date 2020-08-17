Уровень безработицы в Украине в конце года составит около 15%, ситуация будет ухудшаться, - эксперт
Сегодня в Украине являются безработными более 2 500 000 человек.
В случае начала т. н. второй волны пандемии, сокрушительный удар может ощутить вся мировая экономика, предупреждают эксперты. И добавляют, что Украине стоит ожидать еще больших потерь бизнеса и новых сокращений рабочих мест, сообщает 5 канал.
Геннадий Якубов, руководитель направления восстановления источников существования МБФ "Каритас Украины", отмечает: "По нашим данным, уровень безработицы в Украине сегодня составляет 14.7-14.8%, что в количественных показателях составляет 2.7-2.8 миллиона людей".
"С ухудшением карантинных условий и с увеличением количества инфицированных ситуация будет только ухудшаться. Будет уменьшаться количество рабочих мест, количество работников будет сокращаться - это повлияет на рынок труда негативно. Мы ожидаем, что к концу года количество безработных достигнет 3 миллионов человек", - отмечает господин Якубов.
Юлия Дрожжина, руководитель Экспертно-аналитического центра, прогнозирует: если осенью начнется новая волна карантина, она может сильно ударить по бизнесу и, соответственно, по рынку труда.
"То есть все основания говорить, что количество вакансий может, к сожалению, уменьшиться. А это значит, что конкуренция возрастет еще больше", - подчеркивает Дрожжина.
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Это шо за должность такая ?
в борьбє за зельонку страни?
за нєй дні другіє пріхо-о-дят,
оні будут тоже трудни!
Ситуация действительно будет ухудшаться.
Ведь очевидно, что осенью этот невменяемый переведёт всю Украину в красную зону, которую он же и выдумал, с последующей остановкой транспорта, обучения в школах,ВУЗах, запретом работы большинства магазинов, ресторанов, кафе, базаров... всего среднего и малого бизнеса, итд...
У Зеленского уже выработалась стойкая мания, что он спасает население от неминуемой смерти от короновируса...
Поэтому по его мнению, лучше сдохнуть с голода чем от короновируса...
За кусок хлеба будут скоро убивать...
Раз есть короновирус, то значит нужно всё и вся закрыть, по мнению Зели.