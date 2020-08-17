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Новости Революция в Беларуси
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Готов поделиться президентскими полномочиями, но "не под давлением и не через улицу", - Лукашенко

Готов поделиться президентскими полномочиями, но

Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко готов поделиться президентскими полномочиями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

По словам Лукашенко, сейчас ведется работа над вариантами изменения Конституции страны, которые предусматривают перераспределение властных полномочий: "Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда".

Лукашенко добавил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями, "но не под давлением и не через улицу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока вы меня не убьете, других выборов не будет, - Лукашенко

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3626)


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Топ комментарии
+43
Пора и наше зеленое недоразумение гнать
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17.08.2020 11:56 Ответить
+25
восени уся зелень осипається
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17.08.2020 11:57 Ответить
+23
Готов поделиться президентскими полномочиями, но "не под давлением и не через улицу", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2967
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17.08.2020 11:59 Ответить
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Страница 2 из 2
Смерть через "матумбу"?
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17.08.2020 12:11 Ответить
Лукашеску, так ты уступил бездельникам, или бандитам?
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17.08.2020 12:11 Ответить
На митинге против https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA?src=hash Л укашенок - 220 тыс. человек,
и на митинге в поддержку Лукашенко - 31,5 тыс.
Расчеты проводились с помощью сайта MapChecking.

По этим цифрам как раз можно судить о РЕАЛЬНЫХ результатах выборов в Беларуси!!!
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17.08.2020 12:11 Ответить
Конституция РБ
Статья 81.
ПРЕЗИДЕНТ ИЗБИРАЕТСЯ НА ПЯТЬ ЛЕТ непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Конституция РБ

Статья 8. РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ ПРИЗНАЕТ ПРИОРИТЕТ ОБЩЕПРИЗНАННЫХ ПРИНЦИПОВ МНЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
И ОБЕСПЕЧИВАЕТ СООТВЕТСТВИЕ ИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

По какому праву Лука не слазит с трона десятилетиями?
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17.08.2020 12:13 Ответить
поділитися ?


)))))))
питання ніколи так не стояло і не стоїть..
-----
лише передати.
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17.08.2020 12:14 Ответить
Он готов ПОДЕЛИТСЯ??!
А законы он вообще знает?
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17.08.2020 12:19 Ответить
они со старшим братом геополитики
например могут подарить южных соседей америке
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17.08.2020 12:32 Ответить
Почалася стадія торгу.
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17.08.2020 12:20 Ответить
следующая стадия - "фминястриляли"?
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17.08.2020 12:22 Ответить
візьміть дуріка в 95 квартал...
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17.08.2020 12:22 Ответить
Комуняка-уголовник еще пытается сохранить рыло, которого уже нету, интересно, на кого он опирается, мне кажется, что он отвлекает внимание, и в это время вывозит бабло и все наворованное.
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17.08.2020 12:24 Ответить
у него нет, он идеалист советский
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17.08.2020 12:33 Ответить
Вот если б ***** было умное, разве стало бы оно поддерживать того ж лукашенко?
Поддержал бы ***** народ и выбранного им нового президента, осудил бы действия лушенко, народ бы успокоился и всё: страна в его руках, нового президента можно просто или подкупить, или правильно поставить в нужное русло, в общем, дело техники. Тем более, сильных лидеров там, как я понимаю, и нет.
И, главное, у белорусов бы оставалось прекрасное отношение к россии и к самому *****.
Но на то оно и *****, оно поддерживает всегда только диктаторов, даже людоедов. Вплоть до разрушения страны.
Оно пришлет туда своих силовиков и успеет так нагадить белорусам, что получит нового врага, как это случилось с украинцами.
И так оно и будет, потому что ***** тупое и упрямое, будто осел.
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17.08.2020 12:33 Ответить
там контора рулит, а он - говорящая голова этой конторы
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17.08.2020 12:34 Ответить
Это опасный прецендент. Поддержи Майдан против сатрапа у соседа, а как потом душить у себя?
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17.08.2020 14:50 Ответить
А "зелені" і "голубі" зараз ламають голову, як за допомогою медицини, чи міністра, чи Шляшка відмінити зовсім вибори. Все ж нормально, всі пристроєні і Лещенко і Наєми, і Защоку і Соболі і нацжони не бузят і Швабода нічого не бачить, чи повилазило, чи такі самі, хоча прикидалися націоналістами. І Бені непогано, дозабирає все, що ще залишилося. І засрашка мовчить, бо все по-тихому здається. Навіщо ті вибори?
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17.08.2020 12:44 Ответить
Вони вже підготувались. Міста з нелояльними мерами лишились без районів, теробщини збільшили- тепер все у їх руках.
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17.08.2020 12:50 Ответить
ORD
16.08.2020 г.
Глава ЦИК подтвердил, что на него давили "со стороны Офиса президента"
Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко подтвердил информацию о давлении со стороны Офиса президента, которая ранее была распространена ZN.UA. По его словам, ему, а также некоторым членам комиссии приходили «рекомендации» по поводу его увольнения по собственному желанию.
Могу подтвердить, что от людей, приближенных к офису президента, мне поступала рекомендация о моем увольнении по собственному желанию и увольнении еще четырех членов Комиссии. С намеками на возможные негативные последствия в случае отказа.
Я не боюсь отставки. С одной стороны в ЦИК должно быть максимальное доверие, поскольку от доверия к органу в конечном итоге зависит и доверие к выборам. Поэтому если к моей работе или работе ЦИК есть серьезные претензии - на них нужно реагировать. С другой стороны, безосновательное увольнение всего состава или отдельных членов ЦИК, особенно - накануне выборов, даже увольнении по собственному желанию - это серьезная угроза для независимости органа, для имиджа нашего государства, для репутации власти. Надеюсь, это понимают все", - заявил Диденко.
Ранее источники https://zn.ua/POLITICS/hlava-tsik-didenko-podtverdil-informatsiju-o-davlenii-so-storony-opu.html ZN.UA сообщили, что Ермак позвал на встречу в ОПУ главу Центризбиркома Олега Диденко, секретаря ЦИК Елену Гатауллину и еще трех членов Центризбиркома.
Во время встречи глава ОПУ Ермак потребовал, чтобы все пятеро написали заявления об отставке. Причина в том, что они люди «люди Богдана».
Как утверждает источник, единственная формальная причина подобного требования, которую озвучил Ермак членам ЦИК - «ЖЕЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА». Однако в связи с отсутствием каких-либо официальных причин, Диденко, а также все остальные члены ЦИК, приглашенные в Офис президента, отказались писать заявления об отставке.
Fix address: http://ord-ua.com/2020/08/16/glava-cik-podtverdil-chto-na-nego-davili-so-storony-ofisa-prezidenta/
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17.08.2020 15:19 Ответить
Якщо ці члени ЦВК всеруться, то будуть останніми кондомами.
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17.08.2020 15:32 Ответить
Чуваг, про Свободу повилазило тобі. Зайди на свободівський сайт, слухай виступи свободівських речників по ТБ - і не кизди. Брехати негарно.
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17.08.2020 15:31 Ответить
Лука готов трішки відсипати... Що він таке нюхає? Крохмаль?
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17.08.2020 12:48 Ответить
Дуст
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17.08.2020 15:33 Ответить
лука, мыль жопу или веревку)))) можно и то и другое, время пошло))))
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17.08.2020 12:51 Ответить
Это заявление не связано с митингами и забастовками. Лукашенко еще раньше говорил о необходимости урезать полномочия президента, потому что такие полномочия могут быть только у него, а если выбрать другого президента, будет опасно. Так что "потек", "сдулся" - это совсем не те формулировки, которые можно применить к этому заявлению Лукашенко, потому что эту мысль он уже давно озвучивает.
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17.08.2020 13:00 Ответить
Парламенту Беларуси необходимо неотложно сделать изменения в Конституцию. А именно. Что дальнейшие приватизации гос предприятий только по разрешению общенародного референдума. Притом только по разрешению 2/3 или даже 3/4 избирателей. Такое соотношение объясняется тем, что приватизация необратима.
Необходимость такого введения в Конституцию связано с тем, что "оппозиция" рвется к власти, чтобы провести дерибан Беларуси и для создания олигархии.
При таком изменении, пока эта "оппозиция", дорвавшись до власти, запустит дерибан, народ может все понять и их вовремя остановить.
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17.08.2020 13:41 Ответить
Лучше сразу объявить коммунизм в стране. И оппозиции нечем будет крыть.
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17.08.2020 14:52 Ответить
Поділитися? Хех, усе віддаси. І не через вулицю, а через зашморг на шиї, чи на яйцях - ткм варіантів безліч.
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17.08.2020 13:53 Ответить
Готовий поділитися президентськими повноваженнями, але "не під тиском і не через вулицю", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4555
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17.08.2020 15:08 Ответить
Готовий поділитися президентськими повноваженнями, але "не під тиском і не через вулицю", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3609
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17.08.2020 15:13 Ответить
Поздно. Раньше нужно было слушать кремлевских экспертов.
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17.08.2020 16:07 Ответить
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