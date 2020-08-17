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Готов поделиться президентскими полномочиями, но "не под давлением и не через улицу", - Лукашенко
Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко готов поделиться президентскими полномочиями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".
По словам Лукашенко, сейчас ведется работа над вариантами изменения Конституции страны, которые предусматривают перераспределение властных полномочий: "Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда".
Лукашенко добавил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями, "но не под давлением и не через улицу".
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+43 Who’s Here
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+25 secret secret_too
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+23 Олександр Дніпро
показать весь комментарий17.08.2020 11:59 Ответить Ссылка
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и на митинге в поддержку Лукашенко - 31,5 тыс.
Расчеты проводились с помощью сайта MapChecking.
По этим цифрам как раз можно судить о РЕАЛЬНЫХ результатах выборов в Беларуси!!!
Статья 81.
ПРЕЗИДЕНТ ИЗБИРАЕТСЯ НА ПЯТЬ ЛЕТ непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Конституция РБ
Статья 8. РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ ПРИЗНАЕТ ПРИОРИТЕТ ОБЩЕПРИЗНАННЫХ ПРИНЦИПОВ МНЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
И ОБЕСПЕЧИВАЕТ СООТВЕТСТВИЕ ИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
По какому праву Лука не слазит с трона десятилетиями?
)))))))
питання ніколи так не стояло і не стоїть..
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лише передати.
А законы он вообще знает?
например могут подарить южных соседей америке
Поддержал бы ***** народ и выбранного им нового президента, осудил бы действия лушенко, народ бы успокоился и всё: страна в его руках, нового президента можно просто или подкупить, или правильно поставить в нужное русло, в общем, дело техники. Тем более, сильных лидеров там, как я понимаю, и нет.
И, главное, у белорусов бы оставалось прекрасное отношение к россии и к самому *****.
Но на то оно и *****, оно поддерживает всегда только диктаторов, даже людоедов. Вплоть до разрушения страны.
Оно пришлет туда своих силовиков и успеет так нагадить белорусам, что получит нового врага, как это случилось с украинцами.
И так оно и будет, потому что ***** тупое и упрямое, будто осел.
16.08.2020 г.
Глава ЦИК подтвердил, что на него давили "со стороны Офиса президента"
Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко подтвердил информацию о давлении со стороны Офиса президента, которая ранее была распространена ZN.UA. По его словам, ему, а также некоторым членам комиссии приходили «рекомендации» по поводу его увольнения по собственному желанию.
Могу подтвердить, что от людей, приближенных к офису президента, мне поступала рекомендация о моем увольнении по собственному желанию и увольнении еще четырех членов Комиссии. С намеками на возможные негативные последствия в случае отказа.
Я не боюсь отставки. С одной стороны в ЦИК должно быть максимальное доверие, поскольку от доверия к органу в конечном итоге зависит и доверие к выборам. Поэтому если к моей работе или работе ЦИК есть серьезные претензии - на них нужно реагировать. С другой стороны, безосновательное увольнение всего состава или отдельных членов ЦИК, особенно - накануне выборов, даже увольнении по собственному желанию - это серьезная угроза для независимости органа, для имиджа нашего государства, для репутации власти. Надеюсь, это понимают все", - заявил Диденко.
Ранее источники https://zn.ua/POLITICS/hlava-tsik-didenko-podtverdil-informatsiju-o-davlenii-so-storony-opu.html ZN.UA сообщили, что Ермак позвал на встречу в ОПУ главу Центризбиркома Олега Диденко, секретаря ЦИК Елену Гатауллину и еще трех членов Центризбиркома.
Во время встречи глава ОПУ Ермак потребовал, чтобы все пятеро написали заявления об отставке. Причина в том, что они люди «люди Богдана».
Как утверждает источник, единственная формальная причина подобного требования, которую озвучил Ермак членам ЦИК - «ЖЕЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА». Однако в связи с отсутствием каких-либо официальных причин, Диденко, а также все остальные члены ЦИК, приглашенные в Офис президента, отказались писать заявления об отставке.
Fix address: http://ord-ua.com/2020/08/16/glava-cik-podtverdil-chto-na-nego-davili-so-storony-ofisa-prezidenta/
Необходимость такого введения в Конституцию связано с тем, что "оппозиция" рвется к власти, чтобы провести дерибан Беларуси и для создания олигархии.
При таком изменении, пока эта "оппозиция", дорвавшись до власти, запустит дерибан, народ может все понять и их вовремя остановить.