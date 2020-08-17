Готов поделиться президентскими полномочиями, но "не под давлением и не через улицу", - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко готов поделиться президентскими полномочиями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

По словам Лукашенко, сейчас ведется работа над вариантами изменения Конституции страны, которые предусматривают перераспределение властных полномочий: "Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда".

Лукашенко добавил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями, "но не под давлением и не через улицу".

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