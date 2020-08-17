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Новости
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Кабмин выделил 8,4 млн грн на гуманитарную помощь пострадавшим от взрыва в Бейруте

Кабмин выделил 8,4 млн грн на гуманитарную помощь пострадавшим от взрыва в Бейруте

Соответствующий проект распоряжения Кабинет Министров Украины принял 17 августа на внеочередном заседании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Во исполнение указа Президента Украины от 14 августа 2020 правительство распорядилось выделить из резервного фонда Государственного бюджета 8,4 млн грн Министерству внутренних дел для оказания гуманитарной помощи пострадавшему от взрыва населению в г. Бейруте", - говорится в сообщении.

МВД совместно с Государственной службой чрезвычайных ситуаций и Национальной гвардией должны обеспечить закупку, отправление, доставку и передачу груза гуманитарной помощи в виде лекарственных средств, изделий медицинского назначения и муки пшеничной.

Как сообщалось, серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

По состоянию на 12 августа число погибших в результате серии взрывов в Бейруте достигло 171 чел. Еще более 6 тыс. чел. получили травмы, 300 тыс. чел. остались без крова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский распорядился направить гуманитарную помощь Ливану, пострадавшему от взрыва в Бейруте

Автор: 

взрыв (6828) Кабмин (14045) Ливан (126) гуманитарная помощь (1270)


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Топ комментарии
+4
Виписали Авакову 8,4 млн.
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17.08.2020 12:28 Ответить
+3
Бха-ха-ха. Экономика в заднице, а они гуманитарку в Бейрут. А Бейрут чем-то Украине помог в борьбе с агрессией запоребрика?
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17.08.2020 12:21 Ответить
+3
Мудаки!
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17.08.2020 12:25 Ответить
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Бха-ха-ха. Экономика в заднице, а они гуманитарку в Бейрут. А Бейрут чем-то Украине помог в борьбе с агрессией запоребрика?
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17.08.2020 12:21 Ответить
Кабмин выделил 8,4 млн грн на гуманитарную помощь пострадавшим от взрыва в Бейруте - Цензор.НЕТ 2180
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17.08.2020 12:21 Ответить
Интересно, жильцов верхнего дома не укачивание и не тошнит, когда они по косой палубе ходят ? 😂
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17.08.2020 12:32 Ответить
Украинскому бизнесу повышение налогов,а траты бюджета - на Бейрут,сборище ахметовских идиотов.
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17.08.2020 12:24 Ответить
Мокши привыкши! )=
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17.08.2020 12:34 Ответить
Мудаки!
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17.08.2020 12:25 Ответить
Виписали Авакову 8,4 млн.
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17.08.2020 12:28 Ответить
Это что Мендель на стринги со стразиками сейчас называется помощь Ливану?
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17.08.2020 12:29 Ответить
Нет, ребята, это не селитра, это покруче - новейшая пынина ракета "Сызрань" !
От ее попадания даже американский город превращается в город Сызрань 😭🤣
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17.08.2020 12:30 Ответить
Что творят
Порох по доллару собирал
эти транжирят
24.11.2018 http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=1748 Словакия предоставит Украине 125 тыс. евро гуманитарной помощи, - президент Киска

Кабмін виділив 8,4 млн грн на гуманітарну допомогу постраждалим від вибуху в Бейруті - Цензор.НЕТ 2096
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17.08.2020 12:41 Ответить
 
 