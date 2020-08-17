Кабмин выделил 8,4 млн грн на гуманитарную помощь пострадавшим от взрыва в Бейруте

Соответствующий проект распоряжения Кабинет Министров Украины принял 17 августа на внеочередном заседании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Во исполнение указа Президента Украины от 14 августа 2020 правительство распорядилось выделить из резервного фонда Государственного бюджета 8,4 млн грн Министерству внутренних дел для оказания гуманитарной помощи пострадавшему от взрыва населению в г. Бейруте", - говорится в сообщении.

МВД совместно с Государственной службой чрезвычайных ситуаций и Национальной гвардией должны обеспечить закупку, отправление, доставку и передачу груза гуманитарной помощи в виде лекарственных средств, изделий медицинского назначения и муки пшеничной.

Как сообщалось, серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

По состоянию на 12 августа число погибших в результате серии взрывов в Бейруте достигло 171 чел. Еще более 6 тыс. чел. получили травмы, 300 тыс. чел. остались без крова.

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