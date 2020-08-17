За выходные во всех регионах, кроме Львовской области, загрузка коек пациентами с COVID-19 была менее 50%, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения заявили, что загрузка коек пациентами с COVID-19 на выходных, 15 и 16 августа, во всех регионах, кроме Львовской области, была менее 50%, что отвечает требованиям для установления уровня эпидбезопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно информации ведомства, в пятницу, 14 августа, более 50% коек, отведенных для пациентов с COVID-19, были загружены в трех регионах: Киеве (52,2%), Львовской (52,8%) и Черновицкой (52,4%) областях.

В субботу, 15 августа, показатель загрузки коек был превышен только во Львовской области (51%). В воскресенье этот показатель находился в установленных границах и не превышал 50% уже во всех регионах Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уровень безработицы в Украине в конце года составит около 15%, ситуация будет ухудшаться, - эксперт