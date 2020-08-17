Ткаченко о поджоге автомобиля "Схем": Работа журналистов не должна превращать их в мишень для преследования

Кто бы ни был объектом журналистских сюжетов, материалов, статей - это не должно превращать работника СМИ в мишень для преследования.

Так прокомментировал министр культуры и информационной политики (МКИП) Александр Ткаченко в Телеграмме ситуацию с поджогом автомобиля программы "Схемы", передает Цензор.НЕТ.

"Кто бы ни был объектом журналистских сюжетов, материалов, статей - это не должно превращать работника СМИ в мишень для преследования. Любое вмешательство в журналистскую деятельность является недопустимым", - написал Ткаченко.

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Он напомнил о том, что свобода слова - это то, что государство должно гарантировать каждому гражданину. Поэтому выяснить обстоятельства преступления - приоритетная задача для МВД. "МВД уже квалифицировало это как умышленное уничтожение или повреждение имущества. Министерство культуры и информационной политики внимательно следит за ситуацией и призывает к полному, быстрому и беспристрастному расследованию", - подчеркнул глава МКИП.

Напомним, сегодня ночью в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

Ранее журналист Михаил Ткач заявил об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома.