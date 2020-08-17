Ткаченко о поджоге автомобиля "Схем": Работа журналистов не должна превращать их в мишень для преследования
Кто бы ни был объектом журналистских сюжетов, материалов, статей - это не должно превращать работника СМИ в мишень для преследования.
Так прокомментировал министр культуры и информационной политики (МКИП) Александр Ткаченко в Телеграмме ситуацию с поджогом автомобиля программы "Схемы", передает Цензор.НЕТ.
"Кто бы ни был объектом журналистских сюжетов, материалов, статей - это не должно превращать работника СМИ в мишень для преследования. Любое вмешательство в журналистскую деятельность является недопустимым", - написал Ткаченко.
Он напомнил о том, что свобода слова - это то, что государство должно гарантировать каждому гражданину. Поэтому выяснить обстоятельства преступления - приоритетная задача для МВД. "МВД уже квалифицировало это как умышленное уничтожение или повреждение имущества. Министерство культуры и информационной политики внимательно следит за ситуацией и призывает к полному, быстрому и беспристрастному расследованию", - подчеркнул глава МКИП.
Напомним, сегодня ночью в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".
Ранее журналист Михаил Ткач заявил об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома.
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Ты меня никогда не забудешь
Ты меня никогда не увидишь
Заслонивши тебя от простуды
Я подумаю: "Боже, Всевышний"
Я тебя никогда не забуду
Я тебя никогда не увижу
Не мигают, слезятся от ветра
Безнадежные карие вишни
Возвращаться - плохая примета
Я тебя никогда не увижу
И качнутся бессмысленной высью
Пара фраз залетевших отсюда
Я тебя никогда не увижу
Я тебя никогда не забуду
И качнутся бессмысленной высью
Пара фраз залетевших отсюда
Я тебя никогда не увижу
Я тебя никогда не забуду
Я знаю, чем скорее уедешь
Тем мы скорее вечно будем вместе
Как не хочу, чтоб уезжал
Как я хочу, чтоб ты скорее уехал
Мне кажется, что я тебя теряю
И качнутся бессмысленной высью
Пара фраз залетевших отсюда
Я тебя никогда не увижу
Я тебя никогда не забуду
Я тебя никогда не увижу
Я тебя никогда не забуду.
Прозрели!
Гера с Аваковым не слышали и не видели угроз Бужанского?
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Денис Казанский:
Поджоги домов и машин политиков и журналистов, неугодных действующей власти, продолжаются. Сегодня ночью настала очередь журналистов программы "Схемы", чью машину сожгли в Броварах.
Причем, нынешний случай примечателен тем, что журналистам "Схем" ранее открыто угрожал в своем телеграм-канале Андрей Портнов, который публиковал данные сожженного автомобиля и его водителя Бориса Мазура.
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский к этим угрозам присоединялся и писал, что от журналистов "останутся только овечьи шкурки" и намекал, что им "прилетит с запасом".
Так вот, в данном случае просто отморозиться и включить дурака у ОП и правоохранителей уже не получится. Когда журналистам сжигают машину после угроз от депутата из партии власти - это очень серьезно.
Это значит, что власть либо сама организует такие нападки либо поощряет их и покрывает тех, кто их осуществляет. Ни в одном из резонансных поджогов заказчики и исполнители так и не были пойманы. И это уже выглядит, как закономерность.
Ни в одной нормальной стране нападение на журналистов после угроз политика из правящей партии не проходит бесследно. Советую Mykhailo Tkach написать заявление по факту угроз представителя власти и подключать международные организации. Ну а всем остальным журналистам и общественным деятелям - застраховать личное имущество. Сами понимаете, где живем...
В Киеве завелся маньяк. Вот уже год он поджигает автомобили и дома людей, которые не нравятся офису президента и его друзьям.
Вот теперь сожгли машину журналиста Схем.
Тех самых Схем, которые за последние два месяца выдали два очень болезненных репортажа о самом президенте, сначала показав, что его кортеж немного отличается от кoртежа Голобородько в известно кино, а потом показав, где теперь живет президент и чьим детям он передает государственные резиденции.
И теперь машина водителя сгорела. Расплата за сгорающий рейтинг президента?
До этого был дом Гонтаревой (ау, 95-й квартал), машина Фирсова, дом Шабунина, тесла Богдана…. Длинный список. И всех этих людей объединяет одно. Они не симпатичны президенту и его офису...
И теперь в обществе снимается табу на насилие. А машины и дома полыхают, будто бы бумажные. И это ничем хорошим не закончится.
Судиться с вами долго и накладно.
Прилетело - поделом.