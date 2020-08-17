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Ткаченко о поджоге автомобиля "Схем": Работа журналистов не должна превращать их в мишень для преследования

Ткаченко о поджоге автомобиля

Кто бы ни был объектом журналистских сюжетов, материалов, статей - это не должно превращать работника СМИ в мишень для преследования.

Так прокомментировал министр культуры и информационной политики (МКИП) Александр Ткаченко в Телеграмме ситуацию с поджогом автомобиля программы "Схемы", передает Цензор.НЕТ.

"Кто бы ни был объектом журналистских сюжетов, материалов, статей - это не должно превращать работника СМИ в мишень для преследования. Любое вмешательство в журналистскую деятельность является недопустимым", - написал Ткаченко.

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Он напомнил о том, что свобода слова - это то, что государство должно гарантировать каждому гражданину. Поэтому выяснить обстоятельства преступления - приоритетная задача для МВД. "МВД уже квалифицировало это как умышленное уничтожение или повреждение имущества. Министерство культуры и информационной политики внимательно следит за ситуацией и призывает к полному, быстрому и беспристрастному расследованию", - подчеркнул глава МКИП.

Напомним, сегодня ночью в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

Ранее журналист Михаил Ткач заявил об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома.

Ткаченко о поджоге автомобиля Схем: Работа журналистов не должна превращать их в мишень для преследования 01

Автор: 

авто (4222) журналистика (3325) поджог (1103) Ткаченко Александр (429)


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Топ комментарии
+17
Ткаченко о поджоге автомобиля "Схем": Работа журналистов не должна превращать их в мишень для преследования - Цензор.НЕТ 1836
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17.08.2020 12:41 Ответить
+9
Нарешті скинули Баригу і настала справжня свобода слова.
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17.08.2020 12:43 Ответить
+6
Скинь ці слова хору Верьовки, хай на музику положать та з лисим дєбілом з квартала заспівають програмі Схеми, буде аншлаг!
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17.08.2020 12:45 Ответить
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Ткаченко о поджоге автомобиля "Схем": Работа журналистов не должна превращать их в мишень для преследования - Цензор.НЕТ 1836
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17.08.2020 12:41 Ответить
Сгорел сарай, гори и хата...
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17.08.2020 12:43 Ответить
Скинь ці слова хору Верьовки, хай на музику положать та з лисим дєбілом з квартала заспівають програмі Схеми, буде аншлаг!
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17.08.2020 12:45 Ответить
Гимн учи! И арихметику!
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17.08.2020 12:46 Ответить
Як призов пройшов то ти вже і тут як тут! Ну зрозуміло ж .....
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17.08.2020 12:47 Ответить
Ты меня на рассвете разбудишь
Проводить необутая выйдешь
Ты меня никогда не забудешь
Ты меня никогда не увидишь
Заслонивши тебя от простуды
Я подумаю: "Боже, Всевышний"
Я тебя никогда не забуду
Я тебя никогда не увижу
Не мигают, слезятся от ветра
Безнадежные карие вишни
Возвращаться - плохая примета
Я тебя никогда не увижу
И качнутся бессмысленной высью
Пара фраз залетевших отсюда
Я тебя никогда не увижу
Я тебя никогда не забуду
И качнутся бессмысленной высью
Пара фраз залетевших отсюда
Я тебя никогда не увижу
Я тебя никогда не забуду
Я знаю, чем скорее уедешь
Тем мы скорее вечно будем вместе
Как не хочу, чтоб уезжал
Как я хочу, чтоб ты скорее уехал
Мне кажется, что я тебя теряю
И качнутся бессмысленной высью
Пара фраз залетевших отсюда
Я тебя никогда не увижу
Я тебя никогда не забуду
Я тебя никогда не увижу
Я тебя никогда не забуду.
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17.08.2020 12:50 Ответить
росіянську попсу не навиджу .
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17.08.2020 13:01 Ответить
Кошер ностра!
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17.08.2020 13:06 Ответить
Это 👏 пять!
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17.08.2020 13:14 Ответить
Менты бездействуют, машины горят, все логично...
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17.08.2020 12:42 Ответить
Нарешті скинули Баригу і настала справжня свобода слова.
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17.08.2020 12:43 Ответить
Оно всегда так бывает, когда не идеальную стрижку начинают ровнять гильотиной.
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17.08.2020 12:44 Ответить
Ткаченко о поджоге автомобиля "Схем":/Изображает озабоченность вор государственного масштаба из кодлана Коломойского/ Ткаченко: сфальсифікував документи та здійснив рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського.
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17.08.2020 12:46 Ответить
В стране така муйня, а ты сидишь на диване и топчешь клаву!
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17.08.2020 12:48 Ответить
и наоборот?
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17.08.2020 12:50 Ответить
Одно шобла🤢🤡💩🎪- папаня Каломойша и его марионетки буратинки🤥🤥🤥🤢🤥📺🤖 ткаченко гнида редкая
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17.08.2020 13:13 Ответить
"Схеми", ви зробили це разом!
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17.08.2020 12:48 Ответить
Бывает в нашей стране и немного по другому! Убили беларусского журналиста более 3 лет назад, а сидят совсем непричастные к этому люди! Так что. уважаемые журналисты , берегитесь! Впрочем, посадка в СИЗО медика и волонтера - просто запугивание населения страны и журналистов - тоже!
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17.08.2020 12:48 Ответить
Та вы шо?
Прозрели!
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17.08.2020 12:49 Ответить
А ткаченко яким боком до журналістики?
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17.08.2020 12:52 Ответить
Твои зеленые подельники и угрожали журналистам.
Гера с Аваковым не слышали и не видели угроз Бужанского?

https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/?__cft__%5b0%5d=AZU0mIytdQqD-6TPHVUqpV6Z8QVRTl1wU2UlgdA6waxTWWSjk3caGKHoMhqCh1eHi0T9Xwq_4KLbStUC63W4WB0DZoKY3wgWnR7YoVDG4YptA_xdGmW2Hgm-yklcifK_0n010y4q8CBaGD3RaYmTEdeXrLGdH91Z3kWb2-5ISMrT7g&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Чекалкин

Денис Казанский:
Поджоги домов и машин политиков и журналистов, неугодных действующей власти, продолжаются. Сегодня ночью настала очередь журналистов программы "Схемы", чью машину сожгли в Броварах.
Причем, нынешний случай примечателен тем, что журналистам "Схем" ранее открыто угрожал в своем телеграм-канале Андрей Портнов, который публиковал данные сожженного автомобиля и его водителя Бориса Мазура.
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский к этим угрозам присоединялся и писал, что от журналистов "останутся только овечьи шкурки" и намекал, что им "прилетит с запасом".
Так вот, в данном случае просто отморозиться и включить дурака у ОП и правоохранителей уже не получится. Когда журналистам сжигают машину после угроз от депутата из партии власти - это очень серьезно.
Это значит, что власть либо сама организует такие нападки либо поощряет их и покрывает тех, кто их осуществляет. Ни в одном из резонансных поджогов заказчики и исполнители так и не были пойманы. И это уже выглядит, как закономерность.
Ни в одной нормальной стране нападение на журналистов после угроз политика из правящей партии не проходит бесследно. Советую Mykhailo Tkach написать заявление по факту угроз представителя власти и подключать международные организации. Ну а всем остальным журналистам и общественным деятелям - застраховать личное имущество. Сами понимаете, где живем...
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17.08.2020 12:58 Ответить
Сергей Фурса:
В Киеве завелся маньяк. Вот уже год он поджигает автомобили и дома людей, которые не нравятся офису президента и его друзьям.
Вот теперь сожгли машину журналиста Схем.
Тех самых Схем, которые за последние два месяца выдали два очень болезненных репортажа о самом президенте, сначала показав, что его кортеж немного отличается от кoртежа Голобородько в известно кино, а потом показав, где теперь живет президент и чьим детям он передает государственные резиденции.
И теперь машина водителя сгорела. Расплата за сгорающий рейтинг президента?

До этого был дом Гонтаревой (ау, 95-й квартал), машина Фирсова, дом Шабунина, тесла Богдана…. Длинный список. И всех этих людей объединяет одно. Они не симпатичны президенту и его офису...

И теперь в обществе снимается табу на насилие. А машины и дома полыхают, будто бы бумажные. И это ничем хорошим не закончится.
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17.08.2020 12:59 Ответить
Кошер ностра!
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17.08.2020 13:08 Ответить
Бігус ховайся! Аааа, ні, ти ж на Пороха гнав, то безпечно.
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17.08.2020 13:06 Ответить
Журналисты, в свою очередь, не должны публиковать любую непроверенную хирню за деньги.
Судиться с вами долго и накладно.
Прилетело - поделом.
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17.08.2020 13:22 Ответить
обізвалася гнида чорнорота.... як клепали говносюжети на "говноплюсах"- то чому про журналістику не згадували? роттердам, торгівля на крові, вбивство брата, зубожіння, біолабораторії... а як почали палити машини- кричать караул!!!! це вам не кривавий пастор з баригою, яких ви безстрашно звинувачували в усіх злочинах, ваш бородатий хазяїн вам швидко бошки повідриває за гавкіт не в ту сторону.
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17.08.2020 13:29 Ответить
Тока прогноз погоды!
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17.08.2020 13:34 Ответить
Так менты выйдут сами на себя
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17.08.2020 14:02 Ответить
 
 