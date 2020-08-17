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Новости Революция в Беларуси
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Во время протестов в Беларуси без вести пропали 92 человека. В Минздраве говорят, что некоторые "умерли, не доехав до больниц"

Во время протестов в Беларуси без вести пропали 92 человека. В Минздраве говорят, что некоторые

За время протестов после выборов по всей стране были задержаны тысячи людей. Несколько дней их родственники и близкие пытались получить о них хоть какую-то информацию. Многие не найдены до сих пор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Хартыя'97".

По данным журналистов, в настоящее время по всей стране ищут 92 человека.

Tut.by запустил сервис для поиска пропавших после 9 августа. 

На странице можно увидеть фото людей, чья судьба до сих пор неизвестна (изображение и описание раскрываются по клику). Там уже размещены фото 92 пропавших. Журналисты просят, если у кого-то есть какая-либо информация о том, где они находятся, - позвонить по номеру телефона, указанному в описании.

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Как пишет издание, ранее официальный представитель Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Ванина подтвердила смерти протестующих.

"Они умерли, не доехав до больниц", – сообщила пресс-секретарь ведомства. Точное число погибших замалчивается.

По ее словам те, кто попал под опеку медиков, держатся:

"В больницах, слава Богу, всех пока выхаживают. Умерших нет".

Пока официально известно о двух смертях участников протестных акций – Александра Тарайковского и Александра Вихора. Их похоронили соответственно 15 и 16 августа. Еще 81 человека не могут найти.

Беларусь (7937) пропавший без вести (166)


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Топ комментарии
+27
Владу в Білорусі, захопили урки, на чолі з Лукашенком.
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17.08.2020 12:59 Ответить
+23
небесной сотні додалось...
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17.08.2020 13:00 Ответить
+13
Давным давно...
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17.08.2020 13:01 Ответить
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Это в тех скорых, в которых переодетые менты людей крали?
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17.08.2020 12:59 Ответить
Щось мені Лукашенко нагадує гаїтянського диктатора-людожера Франсуа Дювальє!
Ця банда яка по звірячому била людей на вулицях Мінську є ніхто їньше як тотон-макути
татуся Дювальє. Тотон-макути-гаїтянська міліція.яка була опорою режиму диктатора
Франсуа Дювальє. Викрадали та вбивали невинних людей. Теж саме можна сміливо говорити
і про Лукаша! До речи папа Дювальє в свої часи був прийнятий в Кремлі! Тотон-макути теж перодягалися в цівільний одяг, а люди яки попадали в іх лапи були тортуровані так що пекло
казалося раєм
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17.08.2020 15:01 Ответить
Если "скушаем" это - "умерли, не доехав до больниц"... Значит надо и Гитлера оправдать... Ведь при нем несколько миллионов "неполноценных" - "умерли, не доехав до комфортабельных гетто"!
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17.08.2020 15:29 Ответить
Кстати, передвижные душегубки - это изобретение офицера НКВД Исая Давидовича Берга. Это первое "недоезжание" поставленное на конвейер в 1936 году и, какое совпадение, как раз кацапами...
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17.08.2020 15:35 Ответить
Владу в Білорусі, захопили урки, на чолі з Лукашенком.
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17.08.2020 12:59 Ответить
Давным давно...
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17.08.2020 13:01 Ответить
Спробуйте доведіть це 73,22%.
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17.08.2020 13:03 Ответить
Здесь урок не меньше.
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17.08.2020 13:13 Ответить
небесной сотні додалось...
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17.08.2020 13:00 Ответить
А до чого картопля ?
Невинно вбиті люди не привід для зловтішань.
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17.08.2020 13:04 Ответить
Асоціюють кацапи.
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17.08.2020 13:09 Ответить
вони обзивають нас хохлами, це якщо цензурно, а грузинів - гризунами.
не підхоплюйте вислови тих злиднів.
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17.08.2020 13:10 Ответить
Какое ж ты тупое.
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17.08.2020 13:11 Ответить
В тебе гумор нище підлоги
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17.08.2020 13:04 Ответить
Во время протестов в Беларуси без вести пропали 92 человека. В Минздраве говорят, что некоторые "умерли, не доехав до больниц" - Цензор.НЕТ 1473
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17.08.2020 13:01 Ответить
"Картошку с мясом на ночь нельзя есть"
(Лукашенко)

это - Белорусь
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17.08.2020 13:08 Ответить
Решили переждать смутное время в тихих местах.Сейчас многие пакуют вещи и бегут из городов.
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17.08.2020 13:02 Ответить
О, а ты еще бацку поддерживаешь или уже нет?
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17.08.2020 13:04 Ответить
Я за дисциплину, порядок и ответственность.Свободу и демократию в суп не положишь.
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17.08.2020 13:32 Ответить
А чот, в древнем Риме рабам платили какую-то копейку, кормили, шоб они могли работать и не сдохли, у них даже секас был, шоб новых рабов плодить. Они наверное даже счастливы были по своему. Но вот свободы только не было, да и нафиг она нужна, ее ж ведь в суп не положишь?
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17.08.2020 13:35 Ответить
Ну, рабами они стали, потому что в свое время не проявили дисциплины порядка и ответственности. И римляне, у которых это все было, в легкую их разбили и обратили в рабов.
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17.08.2020 13:38 Ответить
Рабами они стали потому что не отвоевали свободу, вот и все. Не занимайся словоблудием.
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17.08.2020 13:42 Ответить
А чего отвоевывать, если они ее изначально не смогли защитить. Пока они выбирали себе вождей на вечах, железный порядок римских легионов делал свое дело.
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17.08.2020 13:50 Ответить
ну да, мову на хлеб не намажешь, все понятно с вами
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17.08.2020 13:38 Ответить
достить по українських чатах шаритись
йди людей катувати!
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17.08.2020 13:05 Ответить
В Киев тихонько свалили.
У нас они интервью дают ежедневно.
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17.08.2020 13:10 Ответить
Кто бы сомневался!
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17.08.2020 13:15 Ответить
Журналисты ищут, а стремная, ватная оппозиция уже готова объявить амнистию тем, кто бил и убивал.
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17.08.2020 13:03 Ответить
Так что власть, что постпозиция служат одному хозяину в кремле.

Мария Колесникова, соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, не согласна с намерением Евросоюза ввести санкции в отношении официальных лиц, ответственных за жестокое подавление массовых протестов. Время для штрафных мер «еще не пришло», - заявила она в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, обнародованном в субботу, 15 августа, передает https://www.dw.com/ru/marija-kolesnikova-schitaet-sankcii-es-v-adres-minska-prezhdevremennymi/a-54578661 DW .

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что оппозиция готова к диалогу с действующим президентом республики Александром Лукашенко.
Об этом сообщает https://t.me/rian_ru/50489 РИА "Новости" , информирует https://censor.net/.
В том числе, отметил Цепкало, оппозиция готова вести диалог о гарантиях неприкосновенности для Лукашенко Источник: https://censor.net/n3214163
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17.08.2020 13:07 Ответить
глупости!
упустят время.

кровавого упыря нужно давить без сожаления, иначе заболтает и задавит сябров с помощью пыни
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17.08.2020 13:35 Ответить
ось вже в білорусів і своя Небесна сотня...
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17.08.2020 13:04 Ответить
только хотел написать, что, к сожалению, без Небесной сотни тирана не свергнуть

но это белоруская Небесная сотня, как все у них - втихую
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17.08.2020 13:06 Ответить
Так там все идет по тому-же сценарию. Есть свой "майдан", свой "антимайдан", свои титушки, свои Беркута и т.д.
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17.08.2020 13:09 Ответить
а что, бывает иначе?
они говорят, что мы, белорусы, мырные, в белых одеждах на протесты ходим.
Да нет, ребята, у вас только цветочки революции, а дальше будут кроваво-красные ягодки.
И если вы хотите свободы, вы должны быть готовы к крови

"Только та революция чего-то стоит, которая может себя защитить"
(В.И. Ленин)

при всей ненависти к этому террористу Бланку, нужно отдать ему должное в теории и практике революции
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17.08.2020 13:33 Ответить
Там "кремлевская" революция. Протесты против Луки провоцируются Россией в поддержку пророссийской оппозиции, а митинги в поддержку Луки, организуются пророссийскими марионетками политтехнологами, для противостояния… с пророссийским "политическим силам". Круг замкнулся.
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17.08.2020 13:58 Ответить
"без пролития крови не бывает прощения"
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17.08.2020 15:53 Ответить
У нас после революции 2014 года, насколько я помню, больше тысячи без вести пропавших оказалось. Убили менты и закопали в лесу
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17.08.2020 13:04 Ответить
А Тихановская хочет с ними уже о чём-то договариваться насчёт амнистии.
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17.08.2020 13:05 Ответить
Во время протестов в Беларуси без вести пропали 92 человека. В Минздраве говорят, что некоторые "умерли, не доехав до больниц" - Цензор.НЕТ 8076
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17.08.2020 13:06 Ответить
Зустрілись якось у ростові: гопник, колхозник та клован
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17.08.2020 13:08 Ответить
...сорри, небольшая поправка...
Во время протестов в Беларуси без вести пропали 92 человека. В Минздраве говорят, что некоторые "умерли, не доехав до больниц" - Цензор.НЕТ 6161
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17.08.2020 13:12 Ответить
Нє, у Ростов він тікати не буде. Ху#ло його не прийме. Він до бубочки у Конча заспу прийде.
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17.08.2020 13:13 Ответить
Во время протестов в Беларуси без вести пропали 92 человека. В Минздраве говорят, что некоторые "умерли, не доехав до больниц" - Цензор.НЕТ 1604
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17.08.2020 13:08 Ответить
пенечки?
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17.08.2020 15:54 Ответить
Під час протестів у Білорусі зникли безвісти 92 людини. У МОЗ кажуть, що деякі "померли, не доїхавши до лікарень" - Цензор.НЕТ 6375
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17.08.2020 13:21 Ответить
Під час протестів у Білорусі зникли безвісти 92 людини. У МОЗ кажуть, що деякі "померли, не доїхавши до лікарень" - Цензор.НЕТ 5739
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17.08.2020 13:30 Ответить
Я теж завернув увагу, що поранегих/побитих/покалічених ти тисячі, а загиблих троє. Загиблих ховають таємно без розголосу як не впізнаних, а в статистику вносять як пропалих безвісті.
Звернув також увагу, що у затриманих в СІЗО та райвідділах, відбирали речі, документи та навіть ключі від квартир. Тобто всі ці 6000+ людей мали зникнути так, щоб їх потім неможливо було опізнати і встановити особу???
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17.08.2020 13:07 Ответить
В Беларуси это уже 26 лет подряд. Пропавших без вести никто не считал.
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17.08.2020 14:44 Ответить
пора скинутися на білет до ростова......
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17.08.2020 13:08 Ответить
Он до Ростова уже не доедет.
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17.08.2020 14:43 Ответить
Коронавирус - блеф!
Белорусов он не берёт.
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17.08.2020 13:09 Ответить
На этом телеграммканале https://t.me/terroristybelarusi беларусы публикуют имена, фамилии, адреса ментов, избивавших людей
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17.08.2020 13:13 Ответить
Так як в Білорусії ще не відмінили смертну кару, засудити та розстріляти цю гниду луку можна цілком законно.
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17.08.2020 13:22 Ответить
тому він і казиться.
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17.08.2020 14:31 Ответить
Путин вводит нац гвардию для подавления народа Беларуси , хочу уточнить , не РФ , а лично Путин , в течении 6 месяцов он будет в Киеве
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17.08.2020 14:49 Ответить
В таких справах головне не як увійти, а як з відти потім вийти.
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17.08.2020 15:01 Ответить
Бояришнік закінчився?
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17.08.2020 15:04 Ответить
в смысле вагнеровцев?
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17.08.2020 15:55 Ответить
Було прогнавши фашистів до Берліна, розвертатися і гнати руських фашистів до самої Москви. Тепер маємо те що є. Ці - набагато страшніші і жорстокіші за гестаповців.
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17.08.2020 13:43 Ответить
ФЕЙК і ПРОВОКАЦІЯ
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17.08.2020 13:53 Ответить
Як бачимо хоч потести мирні, хоч ні, а "небесна сотня" буде. Тим більше, враховуючи що, населення Білорусі в чотири рази менше від українського то, для них і 26 загиблих вже вищий показник.
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17.08.2020 14:30 Ответить
Своя НЕБЕСНА СОТНЯ .
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17.08.2020 14:48 Ответить
Путин вводит нац гвардию для подавления народа Беларуси , хочу уточнить , не РФ , а лично Путин , в течении 6 месяцов он будет в Киеве
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17.08.2020 14:48 Ответить
Що,закусити зовсім нічим?
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17.08.2020 15:01 Ответить
Думаєте його привезуть в Печерський суд?
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17.08.2020 15:03 Ответить
 
 