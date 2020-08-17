Во время протестов в Беларуси без вести пропали 92 человека. В Минздраве говорят, что некоторые "умерли, не доехав до больниц"

За время протестов после выборов по всей стране были задержаны тысячи людей. Несколько дней их родственники и близкие пытались получить о них хоть какую-то информацию. Многие не найдены до сих пор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Хартыя'97".

По данным журналистов, в настоящее время по всей стране ищут 92 человека.

Tut.by запустил сервис для поиска пропавших после 9 августа.

На странице можно увидеть фото людей, чья судьба до сих пор неизвестна (изображение и описание раскрываются по клику). Там уже размещены фото 92 пропавших. Журналисты просят, если у кого-то есть какая-либо информация о том, где они находятся, - позвонить по номеру телефона, указанному в описании.

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Как пишет издание, ранее официальный представитель Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Ванина подтвердила смерти протестующих.

"Они умерли, не доехав до больниц", – сообщила пресс-секретарь ведомства. Точное число погибших замалчивается.

По ее словам те, кто попал под опеку медиков, держатся:

"В больницах, слава Богу, всех пока выхаживают. Умерших нет".

Пока официально известно о двух смертях участников протестных акций – Александра Тарайковского и Александра Вихора. Их похоронили соответственно 15 и 16 августа. Еще 81 человека не могут найти.