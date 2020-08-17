Во время протестов в Беларуси без вести пропали 92 человека. В Минздраве говорят, что некоторые "умерли, не доехав до больниц"
За время протестов после выборов по всей стране были задержаны тысячи людей. Несколько дней их родственники и близкие пытались получить о них хоть какую-то информацию. Многие не найдены до сих пор.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Хартыя'97".
По данным журналистов, в настоящее время по всей стране ищут 92 человека.
Tut.by запустил сервис для поиска пропавших после 9 августа.
На странице можно увидеть фото людей, чья судьба до сих пор неизвестна (изображение и описание раскрываются по клику). Там уже размещены фото 92 пропавших. Журналисты просят, если у кого-то есть какая-либо информация о том, где они находятся, - позвонить по номеру телефона, указанному в описании.
Как пишет издание, ранее официальный представитель Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Ванина подтвердила смерти протестующих.
"Они умерли, не доехав до больниц", – сообщила пресс-секретарь ведомства. Точное число погибших замалчивается.
По ее словам те, кто попал под опеку медиков, держатся:
"В больницах, слава Богу, всех пока выхаживают. Умерших нет".
Пока официально известно о двух смертях участников протестных акций – Александра Тарайковского и Александра Вихора. Их похоронили соответственно 15 и 16 августа. Еще 81 человека не могут найти.
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Ця банда яка по звірячому била людей на вулицях Мінську є ніхто їньше як тотон-макути
татуся Дювальє. Тотон-макути-гаїтянська міліція.яка була опорою режиму диктатора
Франсуа Дювальє. Викрадали та вбивали невинних людей. Теж саме можна сміливо говорити
і про Лукаша! До речи папа Дювальє в свої часи був прийнятий в Кремлі! Тотон-макути теж перодягалися в цівільний одяг, а люди яки попадали в іх лапи були тортуровані так що пекло
казалося раєм
Невинно вбиті люди не привід для зловтішань.
не підхоплюйте вислови тих злиднів.
(Лукашенко)
это - Белорусь
йди людей катувати!
У нас они интервью дают ежедневно.
Мария Колесникова, соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, не согласна с намерением Евросоюза ввести санкции в отношении официальных лиц, ответственных за жестокое подавление массовых протестов. Время для штрафных мер «еще не пришло», - заявила она в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, обнародованном в субботу, 15 августа, передает https://www.dw.com/ru/marija-kolesnikova-schitaet-sankcii-es-v-adres-minska-prezhdevremennymi/a-54578661 DW .
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что оппозиция готова к диалогу с действующим президентом республики Александром Лукашенко.
Об этом сообщает https://t.me/rian_ru/50489 РИА "Новости" , информирует https://censor.net/.
В том числе, отметил Цепкало, оппозиция готова вести диалог о гарантиях неприкосновенности для Лукашенко Источник: https://censor.net/n3214163
упустят время.
кровавого упыря нужно давить без сожаления, иначе заболтает и задавит сябров с помощью пыни
но это белоруская Небесная сотня, как все у них - втихую
они говорят, что мы, белорусы, мырные, в белых одеждах на протесты ходим.
Да нет, ребята, у вас только цветочки революции, а дальше будут кроваво-красные ягодки.
И если вы хотите свободы, вы должны быть готовы к крови
"Только та революция чего-то стоит, которая может себя защитить"
(В.И. Ленин)
при всей ненависти к этому террористу Бланку, нужно отдать ему должное в теории и практике революции
Звернув також увагу, що у затриманих в СІЗО та райвідділах, відбирали речі, документи та навіть ключі від квартир. Тобто всі ці 6000+ людей мали зникнути так, щоб їх потім неможливо було опізнати і встановити особу???
Белорусов он не берёт.