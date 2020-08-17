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Новости Е-декларации госслужащих
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НАПК направило в суд 16 админпротоколов, в том числе в отношении судьи и замгенпрокурора

НАПК направило в суд 16 админпротоколов, в том числе в отношении судьи и замгенпрокурора

За прошедшую неделю Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило и направило в суд 16 административных протоколов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

По признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлены административные протоколы в отношении следующих лиц:

  • Алексей Симоненко, заместитель Генерального прокурора;
  • Владислав Марушевский, бывший начальник отдела Министерства экологии и природных ресурсов Украины;
  • Игорь Лавренюк, бывший заместитель начальника управления Антимонопольного комитета Украины;
  • Владимир Кавун, бывший прокурор Криворожской местной прокуратуры № 3;
  • Мирослав Рогачук , начальник отдела Счетной палаты.

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По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлены и направлены в суд админпротоколы в отношении следующих лиц:

  • Иван Кузь, начальник Главного управления Госгеокадастра в Тернопольской области;
  • Оксана Пульберг , начальник отдела распоряжения землями сельскохозяйственного назначения Управления землеустройства и охраны земель Главного управления Госгеокадастра в Черновицкой области;
  • Петр Филимонов, бывший исполняющий обязанности начальника Главного управления ГНС в Запорожской области.

По признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии составлены два админпротоколы в отношении Александра Слипченко, судьи Апелляционного суда города Киева.

Также административные протоколы о нарушениях порядка представления финансовой отчетности составлен в отношении руководителей политических партий:

  • Олега Гончарука ( "Всеукраїнське об’єднання "Платформа громад");
  • Андрея Древицкий ( "Партія Народний порядок");
  • Артема Цивинского ( "Ми-кияни");
  • Александра Давыденко ( "Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю");
  • Станислава Николаенко ( "Справедливість");
  • Антона Земскова ( "Воля").

Автор: 

электронное декларирование (1025) НАПК (1227)


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пороха, яйценюка, пашинского, свинарчука - этим нечего предьявить?
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17.08.2020 13:19 Ответить
Чоколадні рехворми скінчились , розпочались рішучі зерехворми !!))
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17.08.2020 13:22 Ответить
"Человек из "Мерседеса" НИКОГДА не разоблачит другого человека из "Мерседеса"!" - народная мудрость.
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17.08.2020 15:24 Ответить
 
 