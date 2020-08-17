НАПК направило в суд 16 админпротоколов, в том числе в отношении судьи и замгенпрокурора

За прошедшую неделю Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило и направило в суд 16 административных протоколов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

По признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлены административные протоколы в отношении следующих лиц:

Алексей Симоненко, заместитель Генерального прокурора;

Владислав Марушевский, бывший начальник отдела Министерства экологии и природных ресурсов Украины;

Игорь Лавренюк, бывший заместитель начальника управления Антимонопольного комитета Украины;

Владимир Кавун, бывший прокурор Криворожской местной прокуратуры № 3;

Мирослав Рогачук , начальник отдела Счетной палаты.

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По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлены и направлены в суд админпротоколы в отношении следующих лиц:

Иван Кузь, начальник Главного управления Госгеокадастра в Тернопольской области;

Оксана Пульберг , начальник отдела распоряжения землями сельскохозяйственного назначения Управления землеустройства и охраны земель Главного управления Госгеокадастра в Черновицкой области;

Петр Филимонов, бывший исполняющий обязанности начальника Главного управления ГНС в Запорожской области.

По признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии составлены два админпротоколы в отношении Александра Слипченко, судьи Апелляционного суда города Киева.

Также административные протоколы о нарушениях порядка представления финансовой отчетности составлен в отношении руководителей политических партий: