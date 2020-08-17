НАПК направило в суд 16 админпротоколов, в том числе в отношении судьи и замгенпрокурора
За прошедшую неделю Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило и направило в суд 16 административных протоколов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
По признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлены административные протоколы в отношении следующих лиц:
- Алексей Симоненко, заместитель Генерального прокурора;
- Владислав Марушевский, бывший начальник отдела Министерства экологии и природных ресурсов Украины;
- Игорь Лавренюк, бывший заместитель начальника управления Антимонопольного комитета Украины;
- Владимир Кавун, бывший прокурор Криворожской местной прокуратуры № 3;
- Мирослав Рогачук , начальник отдела Счетной палаты.
По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлены и направлены в суд админпротоколы в отношении следующих лиц:
- Иван Кузь, начальник Главного управления Госгеокадастра в Тернопольской области;
- Оксана Пульберг , начальник отдела распоряжения землями сельскохозяйственного назначения Управления землеустройства и охраны земель Главного управления Госгеокадастра в Черновицкой области;
- Петр Филимонов, бывший исполняющий обязанности начальника Главного управления ГНС в Запорожской области.
По признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии составлены два админпротоколы в отношении Александра Слипченко, судьи Апелляционного суда города Киева.
Также административные протоколы о нарушениях порядка представления финансовой отчетности составлен в отношении руководителей политических партий:
- Олега Гончарука ( "Всеукраїнське об’єднання "Платформа громад");
- Андрея Древицкий ( "Партія Народний порядок");
- Артема Цивинского ( "Ми-кияни");
- Александра Давыденко ( "Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю");
- Станислава Николаенко ( "Справедливість");
- Антона Земскова ( "Воля").
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль