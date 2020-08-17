Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается, но зафиксировано нарушение договоренностей, - Минобороны

В зоне проведения операции объединенных сил соблюдается режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет, однако вблизи оккупированной Ужови наемники РФ продолжили осуществлять инженерное обустройство позиций

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, обстрелов со стороны противника зафиксировано не было, на всех участках фронта наблюдается тишина. Но около девяти утра зафиксировано нарушение договоренностей. Так, противник продолжил осуществлять инженерное оборудование позиций вблизи оккупированной Ужовки в сторону украинских защитников неподалеку Водяного.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сообщении.

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