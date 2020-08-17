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Новости Агрессия России против Украины
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Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается, но зафиксировано нарушение договоренностей, - Минобороны

Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается, но зафиксировано нарушение договоренностей, - Минобороны

В зоне проведения операции объединенных сил соблюдается режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет, однако вблизи оккупированной Ужови наемники РФ продолжили осуществлять инженерное обустройство позиций

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, обстрелов со стороны противника зафиксировано не было, на всех участках фронта наблюдается тишина. Но около девяти утра зафиксировано нарушение договоренностей. Так, противник продолжил осуществлять инженерное оборудование позиций вблизи оккупированной Ужовки в сторону украинских защитников неподалеку Водяного.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские наемники с полуночи не нарушали режим тишины на Донбассе, - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9458) Донбасс (26958) наемники рф (2095)


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Топ комментарии
+14
Так договорённости соблюдаются, или нет? Шо вы петляете?
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17.08.2020 13:13 Ответить
+13
Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается, но зафиксировано нарушение договоренностей, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6470
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17.08.2020 13:14 Ответить
+10
Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается, но зафиксировано нарушение договоренностей, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6115
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17.08.2020 13:21 Ответить
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Так договорённости соблюдаются, или нет? Шо вы петляете?
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17.08.2020 13:13 Ответить
"Постреливают иногда ...." (С) Шут гороховый
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17.08.2020 13:38 Ответить
Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается, но зафиксировано нарушение договоренностей, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6470
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17.08.2020 13:14 Ответить
...и как это развидеть?
Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается, но зафиксировано нарушение договоренностей, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7235
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17.08.2020 13:22 Ответить
Как и бутафорские КП бата, как и окопы в полроста типа "на передке"

Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается, но зафиксировано нарушение договоренностей, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6417
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17.08.2020 13:40 Ответить
Чимось нагадує.
Режим припинення вогню на Донбасі дотримується, але зафіксовано порушення домовленостей, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1625
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17.08.2020 13:53 Ответить
Типа "не знали"

Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается, но зафиксировано нарушение договоренностей, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1594
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17.08.2020 13:41 Ответить
Итого:

Стыд испанский !!!!!!
Не за себя, значит, а за державу!
Нет, не за Испанию, а за Державу Украина и ее подданных.... 🤔
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17.08.2020 14:21 Ответить
Дого... чего и скем? "С той стороной?"
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17.08.2020 13:14 Ответить
однако вблизи оккупированной Ужови наемники РФ продолжили осуществлять инженерное обустройство позиций
Джерело: https://censor.net/n3214183
Як казала кравчучка, так фуйло до миру прагне.
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17.08.2020 13:17 Ответить
Після цього перемир'я сепари якісно облаштують свої позиції. Після цього про звільнення окупованої частини Донбасу можна надовго забути.
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17.08.2020 13:18 Ответить
Как кто по дебильному звучить РЕЖИМ СОБЛЮДАЕТСЯ НО СТРЕЛЯЮТ!

Если стреляют то режим не соблюдается а если режим соблюдается то не стреляют!! Одно из двух!!
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17.08.2020 13:18 Ответить
або третій варіант - зеля - фуфло.
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17.08.2020 13:26 Ответить
Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается, но зафиксировано нарушение договоренностей, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6115
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17.08.2020 13:21 Ответить
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??

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17.08.2020 13:24 Ответить
от нінада!
хуже нє будєт!
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17.08.2020 13:25 Ответить
...шимпанЗЕ говорят, что Порох крал слишком много, но у них есть замечательный рецепт выхода из этой ситуации...
Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается, но зафиксировано нарушение договоренностей, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4194
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17.08.2020 13:27 Ответить
Ситуація яку в анекдоті...Жіночко так вас згвалтували чи ні ..."Та спочатку перші 10 секунд гвалтували а потім... (мріючи з пошмішкой ) мені здається ні.." Ідіотіз в країні..Ідіоти рулять.. Війна сьомий рік..а у влади після коксу глюки все їм мариться то в голосах кремлівськихсобак слово МИР чують то бачать в душі тварюк які повбивали десятки тисяч людей бажання Миру...Бл..задзеркалья якесь...
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17.08.2020 13:31 Ответить
Це щось на зразок "часткової вагітності"
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17.08.2020 15:04 Ответить
Serg Marco

02/02/2021" Минирекорд от морпехов.

Попадание в голову на 1300 метров.
Снайпер которому помогали все вы к слову.
Великолепный выстрел. Голова появилась на секунды в небольшой амбразуре, ветер выше 3 м/с, и попадание.
Мое уважение!"

Від себе. Шо ви всі ноєте і істерику розвели??? Іде війна. Ми стріляємо в них, вони відповідають. Утріть соплі істерички
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02.02.2021 17:41 Ответить
 
 