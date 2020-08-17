Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается, но зафиксировано нарушение договоренностей, - Минобороны
В зоне проведения операции объединенных сил соблюдается режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет, однако вблизи оккупированной Ужови наемники РФ продолжили осуществлять инженерное обустройство позиций
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, обстрелов со стороны противника зафиксировано не было, на всех участках фронта наблюдается тишина. Но около девяти утра зафиксировано нарушение договоренностей. Так, противник продолжил осуществлять инженерное оборудование позиций вблизи оккупированной Ужовки в сторону украинских защитников неподалеку Водяного.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сообщении.
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Стыд испанский !!!!!!
Не за себя, значит, а за державу!
Нет, не за Испанию, а за Державу Украина и ее подданных.... 🤔
Джерело: https://censor.net/n3214183
Як казала кравчучка, так фуйло до миру прагне.
Если стреляют то режим не соблюдается а если режим соблюдается то не стреляют!! Одно из двух!!
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У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
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. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
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А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??
хуже нє будєт!
02/02/2021" Минирекорд от морпехов.
Попадание в голову на 1300 метров.
Снайпер которому помогали все вы к слову.
Великолепный выстрел. Голова появилась на секунды в небольшой амбразуре, ветер выше 3 м/с, и попадание.
Мое уважение!"
Від себе. Шо ви всі ноєте і істерику розвели??? Іде війна. Ми стріляємо в них, вони відповідають. Утріть соплі істерички