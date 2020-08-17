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УГО отрицает причастность к слежке за съемочной группой "Схем": "Открыты для любых проверок по этим фактам"

УГО отрицает причастность к слежке за съемочной группой

Управление государственной охраны Украины (УГО) опровергло информацию о том, что военнослужащие УГО проводили слежку за съемочной группой программы "Схемы: коррупция в деталях" во время работы над новым расследованием.

"Военнослужащие Управления государственной охраны Украины действуют исключительно в определенных действующим законодательством Украины пределах и не совершали никаких мер по якобы целенаправленному наблюдению за съемочной группой "Схем". Более того, мы полностью открыты для любых проверок по этим фактам", - указывается в сообщении, обнародованном в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Подчеркивается также, что в УГО обеспокоены поджогом редакционного автомобиля "Схем".

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"Уверены, что в ближайшее время виновники будут найдены и наказаны в пределах действующего законодательства Украины", - заявили в управлении.

Напомним, сегодня ночью в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях". Комментируя происшествие, журналист "Схем" Михаил Ткач заявил, что во время работы над последним материалом за автомобилем велась слежка.

"Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы водителем Борисом Мазуром на "Киа Черато" - это "Короли дорог". Его уже посмотрели почти 700 тысяч зрителей на Ютубе. Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим автомобилем и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО", - написал он.

Ранее журналист Михаил Ткач заявил об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома.

УГО отрицает причастность к слежке за съемочной группой Схем: Открыты для любых проверок по этим фактам 01

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авто (4222) журналистика (3325) поджог (1103) УГО (180)


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Топ комментарии
+7
Открыты для любых проверок,но ни хрена не скажем и не покажем.
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17.08.2020 13:33 Ответить
+3
Твари лживые
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17.08.2020 13:35 Ответить
+3
Сейчас схемы должны написать заявление на портянку, а генпрокуратура возбудить уголовное дело против этого рыговского фашиста с возмещением материального и морального ущерба! Именно портянка, год назад публично раскрыл номера журналистов схем. Следовательно, если у зеленых чмошников кишка будет тонка открыть дело, то это будет означать, что зеленые черти и подожгли машину неугодных журналистов.
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17.08.2020 13:45 Ответить
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Открыты для любых проверок,но ни хрена не скажем и не покажем.
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17.08.2020 13:33 Ответить
Твари лживые
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17.08.2020 13:35 Ответить
Есть достоверные данные, опровергающие их слова? Или так, лишь бы испражниться?
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17.08.2020 13:39 Ответить
Кто следит за материалами "схем" и кто знает как они интересовались кортежем президента и как и препятствовали в этом, кто задаёт себе первый вопрос опера "а кому это выгодно?" тот и без имеющихся доказательств поймет что скорее всего без УГО не обошлось. Не обязательно они это сделали, но отношение к этому скорее всего имеют. А скорее всего работаете в наших доблестных органах раз так возмутил мой пост?
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17.08.2020 13:50 Ответить
Меня всегда возмущают тупые бездоказательные высеры, основанные на измышлизмах. С таким же успехом можно утверждать, что к этому причастны свинарчуки, т.к. известно, как Схемы по ним прошлись
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17.08.2020 13:53 Ответить
Вполне может и Свинарчуки. Может и Раша. Выразил свое мнение. Если бы чуваки заявили что проведут внутреннее расследование на предмет возможной причастности, тогда норм. А тут сразу "мы тут не причём". Да как вы можете сразу знать, что не причём, чтобы проверить время надо. Поэтому скорее всего звездят, т.е. лгут, а раз гос. орган звездит, значит твари, потому что ответственность на них большая за свои слова и действия. Вот как логика моего, как Вы написали, "тупого высера".
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17.08.2020 14:10 Ответить
А какие у них основания проводить внутренне расследование? Если какие-либо мероприятия проводятся, то они санкционированы заранее и у руководства есть вся инфа. Если мероприятия не проводились, значит они могут заявлять сразу, без всяких расследований, что они не имеют к этому никакого отношения. А заявление Ткача о якобы слежки со стороны УДО - не более чем плод его фантазии. Как он мог по машине определить, что она принадлежит УДО? На ней была соответствующая надпись? Или следящие были одеты в специальную форму с надписью УДО? Или может они ему лично сказали, что они с УДО?
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17.08.2020 19:51 Ответить
Та да видимо те же утырки которые гулянку Луцыка охраняли от журналистов в узком кругу большого соевого свинарника...
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17.08.2020 13:57 Ответить
Кое-кто будет еще лет 10 икать от "соевого свинарника".
Какая бы тема не обсуждалась.
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17.08.2020 14:37 Ответить
Блин, сколько машин обычных граждан поджигают - и никого не колышит. А тут спалили тачку каких-то балаболов, и столько кипеша!
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17.08.2020 13:38 Ответить
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17.08.2020 13:42 Ответить
Сейчас схемы должны написать заявление на портянку, а генпрокуратура возбудить уголовное дело против этого рыговского фашиста с возмещением материального и морального ущерба! Именно портянка, год назад публично раскрыл номера журналистов схем. Следовательно, если у зеленых чмошников кишка будет тонка открыть дело, то это будет означать, что зеленые черти и подожгли машину неугодных журналистов.
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17.08.2020 13:45 Ответить
На Портнова і Бужанського.
Ці два неадеквата погрожували відкрито.
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17.08.2020 14:18 Ответить
Они и продолжают погрожувать.И зеленая власть их в упор незамечает.
Наверное ждут, чтоб пролилась кровь, потому как портной все больше и больше раздухаривается при полном попустительстве властей
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17.08.2020 14:39 Ответить
курви брехливі , удо - лайно
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17.08.2020 14:06 Ответить
Портнов та Бужанський погрожували.
Весь інтернет в доказах проти Портнова та Бужанського.

Так хай тепер Венедіктова, СБУ заарештують їх і перевіряють.
Пральна, Зелений?
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17.08.2020 14:17 Ответить
Зеленый содержит Бужанского у себя во фракции. Вместе с ним постоянно общается, ездит с ним по Украине.
Зеленский, Дубинский, Бужанский, Портнов - единомышленники, если кто-то еще этого не понял.
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17.08.2020 14:45 Ответить
Ранее журналист "Схем" Михаил Ткач заявил, что выявил в своей квартире признаки прослушивающего устройства, а также неоднократно получал предупреждения, что его журналистская деятельность раздражает чиновников.А кто унас может устанавливать подслушивающие устройства?
Ну явно не не какой-нибудь дядя Вася
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17.08.2020 14:49 Ответить
16.08.2020 г.
Глава ЦИК подтвердил, что на него давили "со стороны Офиса президента"
Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко подтвердил информацию о давлении со стороны Офиса президента, которая ранее была распространена ZN.UA. По его словам, ему, а также некоторым членам комиссии приходили «рекомендации» по поводу его увольнения по собственному желанию.
Могу подтвердить, что от людей, приближенных к офису президента, мне поступала рекомендация о моем увольнении по собственному желанию и увольнении еще четырех членов Комиссии. С намеками на возможные негативные последствия в случае отказа.
Я не боюсь отставки. С одной стороны в ЦИК должно быть максимальное доверие, поскольку от доверия к органу в конечном итоге зависит и доверие к выборам. Поэтому если к моей работе или работе ЦИК есть серьезные претензии - на них нужно реагировать. С другой стороны, безосновательное увольнение всего состава или отдельных членов ЦИК, особенно - накануне выборов, даже увольнении по собственному желанию - это серьезная угроза для независимости органа, для имиджа нашего государства, для репутации власти. Надеюсь, это понимают все", - заявил Диденко.
Ранее источники https://zn.ua/POLITICS/hlava-tsik-didenko-podtverdil-informatsiju-o-davlenii-so-storony-opu.html ZN.UA сообщили, что Ермак позвал на встречу в ОПУ главу Центризбиркома Олега Диденко, секретаря ЦИК Елену Гатауллину и еще трех членов Центризбиркома.
Во время встречи глава ОПУ Ермак потребовал, чтобы все пятеро написали заявления об отставке. Причина в том, что они люди «люди Богдана».
Как утверждает источник, единственная формальная причина подобного требования, которую озвучил Ермак членам ЦИК - «ЖЕЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА». Однако в связи с отсутствием каких-либо официальных причин, Диденко, а также все остальные члены ЦИК, приглашенные в Офис президента, отказались писать заявления об отставке.
Fix address: http://ord-ua.com/2020/08/16/glava-cik-podtverdil-chto-na-nego-davili-so-storony-ofisa-prezidenta/

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17.08.2020 14:51 Ответить
 
 