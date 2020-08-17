УГО отрицает причастность к слежке за съемочной группой "Схем": "Открыты для любых проверок по этим фактам"
Управление государственной охраны Украины (УГО) опровергло информацию о том, что военнослужащие УГО проводили слежку за съемочной группой программы "Схемы: коррупция в деталях" во время работы над новым расследованием.
"Военнослужащие Управления государственной охраны Украины действуют исключительно в определенных действующим законодательством Украины пределах и не совершали никаких мер по якобы целенаправленному наблюдению за съемочной группой "Схем". Более того, мы полностью открыты для любых проверок по этим фактам", - указывается в сообщении, обнародованном в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Подчеркивается также, что в УГО обеспокоены поджогом редакционного автомобиля "Схем".
"Уверены, что в ближайшее время виновники будут найдены и наказаны в пределах действующего законодательства Украины", - заявили в управлении.
Напомним, сегодня ночью в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях". Комментируя происшествие, журналист "Схем" Михаил Ткач заявил, что во время работы над последним материалом за автомобилем велась слежка.
"Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы водителем Борисом Мазуром на "Киа Черато" - это "Короли дорог". Его уже посмотрели почти 700 тысяч зрителей на Ютубе. Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим автомобилем и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО", - написал он.
Ранее журналист Михаил Ткач заявил об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома.
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Какая бы тема не обсуждалась.
Ці два неадеквата погрожували відкрито.
Наверное ждут, чтоб пролилась кровь, потому как портной все больше и больше раздухаривается при полном попустительстве властей
Весь інтернет в доказах проти Портнова та Бужанського.
Так хай тепер Венедіктова, СБУ заарештують їх і перевіряють.
Пральна, Зелений?
Зеленский, Дубинский, Бужанский, Портнов - единомышленники, если кто-то еще этого не понял.
Ну явно не не какой-нибудь дядя Вася
Глава ЦИК подтвердил, что на него давили "со стороны Офиса президента"
Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко подтвердил информацию о давлении со стороны Офиса президента, которая ранее была распространена ZN.UA. По его словам, ему, а также некоторым членам комиссии приходили «рекомендации» по поводу его увольнения по собственному желанию.
Могу подтвердить, что от людей, приближенных к офису президента, мне поступала рекомендация о моем увольнении по собственному желанию и увольнении еще четырех членов Комиссии. С намеками на возможные негативные последствия в случае отказа.
Я не боюсь отставки. С одной стороны в ЦИК должно быть максимальное доверие, поскольку от доверия к органу в конечном итоге зависит и доверие к выборам. Поэтому если к моей работе или работе ЦИК есть серьезные претензии - на них нужно реагировать. С другой стороны, безосновательное увольнение всего состава или отдельных членов ЦИК, особенно - накануне выборов, даже увольнении по собственному желанию - это серьезная угроза для независимости органа, для имиджа нашего государства, для репутации власти. Надеюсь, это понимают все", - заявил Диденко.
Ранее источники https://zn.ua/POLITICS/hlava-tsik-didenko-podtverdil-informatsiju-o-davlenii-so-storony-opu.html ZN.UA сообщили, что Ермак позвал на встречу в ОПУ главу Центризбиркома Олега Диденко, секретаря ЦИК Елену Гатауллину и еще трех членов Центризбиркома.
Во время встречи глава ОПУ Ермак потребовал, чтобы все пятеро написали заявления об отставке. Причина в том, что они люди «люди Богдана».
Как утверждает источник, единственная формальная причина подобного требования, которую озвучил Ермак членам ЦИК - «ЖЕЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА». Однако в связи с отсутствием каких-либо официальных причин, Диденко, а также все остальные члены ЦИК, приглашенные в Офис президента, отказались писать заявления об отставке.
Fix address: http://ord-ua.com/2020/08/16/glava-cik-podtverdil-chto-na-nego-davili-so-storony-ofisa-prezidenta/