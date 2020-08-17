УГО отрицает причастность к слежке за съемочной группой "Схем": "Открыты для любых проверок по этим фактам"

Управление государственной охраны Украины (УГО) опровергло информацию о том, что военнослужащие УГО проводили слежку за съемочной группой программы "Схемы: коррупция в деталях" во время работы над новым расследованием.

"Военнослужащие Управления государственной охраны Украины действуют исключительно в определенных действующим законодательством Украины пределах и не совершали никаких мер по якобы целенаправленному наблюдению за съемочной группой "Схем". Более того, мы полностью открыты для любых проверок по этим фактам", - указывается в сообщении, обнародованном в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Подчеркивается также, что в УГО обеспокоены поджогом редакционного автомобиля "Схем".

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"Уверены, что в ближайшее время виновники будут найдены и наказаны в пределах действующего законодательства Украины", - заявили в управлении.

Напомним, сегодня ночью в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях". Комментируя происшествие, журналист "Схем" Михаил Ткач заявил, что во время работы над последним материалом за автомобилем велась слежка.

"Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы водителем Борисом Мазуром на "Киа Черато" - это "Короли дорог". Его уже посмотрели почти 700 тысяч зрителей на Ютубе. Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим автомобилем и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО", - написал он.

Ранее журналист Михаил Ткач заявил об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома.