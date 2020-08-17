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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин проверит больницы, чтобы Украина была готова к возможной второй волне COVID-19, - совещание у Зеленского

Кабмин проверит больницы, чтобы Украина была готова к возможной второй волне COVID-19, - совещание у Зеленского

Правительство будет проверять больницы, чтобы быть готовыми ко второй волне COVID-19, если она наступит осенью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на традиционном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни.

Глава правительства подчеркнул, что на западе страны среди основных причин распространения вируса - свадьба и религиозные обряды. Полиция и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям усиливают работу по соблюдению карантинных мер гражданами. Сейчас выявлено 114 тыс. нарушений при использовании приложения "Дій вдома".

"Должен быть комплексный подход. Люди устали от коронавируса не только в Украине, но и по всему миру. Об этом свидетельствует международный опыт. Противостояние COVID-19 - это сотрудничество государства и людей, и мы, конечно, ожидаем понимания. Как государство мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сдержать коронавирус", - подчеркнул президент Зеленский.

Также читайте: Украинская экономика в третьем квартале 2020-го начала восстанавливаться, - Шмыгаль

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2741) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Это все, что нужно знать о "действенных" мерах власти

Кабмин проверит больницы, чтобы Украина была готова к возможной второй волне COVID-19, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 27
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17.08.2020 13:49 Ответить
+2
Или это, накануне начала учебного года

Кабмин проверит больницы, чтобы Украина была готова к возможной второй волне COVID-19, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 8235
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17.08.2020 13:50 Ответить
+2
Памперсы поправь,а то порох во сне опять придет.
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17.08.2020 14:21 Ответить
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3еленейского туда - НА ПУШЕЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ НЕ ПОДПУСКАЙТЕ !! .
.

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17.08.2020 13:47 Ответить
Это все, что нужно знать о "действенных" мерах власти

Кабмин проверит больницы, чтобы Украина была готова к возможной второй волне COVID-19, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 27
показать весь комментарий
17.08.2020 13:49 Ответить
Или это, накануне начала учебного года

Кабмин проверит больницы, чтобы Украина была готова к возможной второй волне COVID-19, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 8235
показать весь комментарий
17.08.2020 13:50 Ответить
Кабмин проверит больницы, чтобы Украина была готова к возможной второй волне COVID-19, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 6676
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17.08.2020 13:51 Ответить
Ще більш второй волнє?
А зараз у нас просто друга антиспадає і з'явилося бажання перевірити, що ж там після неї у шпиталях антизалишилось? Про готовність до гідної зустрічі Нашої Епідемії недопореформоване Мінбудьздоров'я рапортує вже більш, як пів року.
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17.08.2020 13:52 Ответить
Задрочили уже своим вирусом.А тут еще в Англии яко бы вакцыну изобрели.Надо ж кому то ее впаривать.
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17.08.2020 13:56 Ответить
шЫколадки, Падлашенко никогда уже не будет Президентом, угомонитесь!
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17.08.2020 13:57 Ответить
Памперсы поправь,а то порох во сне опять придет.
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17.08.2020 14:21 Ответить
Ночные клубы и рестораны закрыть не пробовали ?
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17.08.2020 13:58 Ответить
як завжди КОГОСЬ відправлять , ато кабмін перевірить-нічого він не перевірить
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17.08.2020 13:58 Ответить
Смотрю на статистику и ВИЖУ:
у нас или уже третья волна в самом разгаре.
или протяженная первая волна и тоже в разгаре.
какая "вторая волна", ГДЕ?
Как они могут что-то умное решить, если даже таких простых вещей не видят и не понимают?!!
Кабмин проверит больницы, чтобы Украина была готова к возможной второй волне COVID-19, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 5425
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17.08.2020 13:59 Ответить
Друга хвиля вже давно закінчилась або "...важным государственным решением на современном этапе является создание нового честного Фонда по борьбе с коронавирусом и создание образовательного сайта коронауа.нет".
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17.08.2020 14:00 Ответить
У Зеленского Ухань головного мозга. Уже всем давно ясно, что вирус - фэйк. А этот коронодрочер никак не успокоится
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17.08.2020 14:02 Ответить
сральник -айвазян.Опять на работу вышел?
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17.08.2020 14:24 Ответить
А когда первая закончилась??? Ни аваков ни зелюк ничего не сказали. Как типа началась то не вылезали из телека и соцсетей. Или просто туповатый санврач сегодня уже скащал про перенос выборов?
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17.08.2020 14:04 Ответить
Так Зелядь растрынькало большую часть денег с фонда борьбы с коронавирусом на ремонт дорог. Без тендеров и в разы дороже рыночной стоимости и намного худшим качеством, потому что уже ремонтируют уже отремонтированное.https://www.youtube.com/watch?v=YsknomfVHyA
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17.08.2020 14:05 Ответить
Счас надо закупить с заграницы дорогих вакцин,срочно,а то населенье перемрет.
Шведы не перемерли,но они тупые
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17.08.2020 14:50 Ответить
 
 