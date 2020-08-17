Кабмин проверит больницы, чтобы Украина была готова к возможной второй волне COVID-19, - совещание у Зеленского

Правительство будет проверять больницы, чтобы быть готовыми ко второй волне COVID-19, если она наступит осенью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на традиционном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни.

Глава правительства подчеркнул, что на западе страны среди основных причин распространения вируса - свадьба и религиозные обряды. Полиция и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям усиливают работу по соблюдению карантинных мер гражданами. Сейчас выявлено 114 тыс. нарушений при использовании приложения "Дій вдома".

"Должен быть комплексный подход. Люди устали от коронавируса не только в Украине, но и по всему миру. Об этом свидетельствует международный опыт. Противостояние COVID-19 - это сотрудничество государства и людей, и мы, конечно, ожидаем понимания. Как государство мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сдержать коронавирус", - подчеркнул президент Зеленский.

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