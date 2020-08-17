Кабмин проверит больницы, чтобы Украина была готова к возможной второй волне COVID-19, - совещание у Зеленского
Правительство будет проверять больницы, чтобы быть готовыми ко второй волне COVID-19, если она наступит осенью.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на традиционном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни.
Глава правительства подчеркнул, что на западе страны среди основных причин распространения вируса - свадьба и религиозные обряды. Полиция и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям усиливают работу по соблюдению карантинных мер гражданами. Сейчас выявлено 114 тыс. нарушений при использовании приложения "Дій вдома".
"Должен быть комплексный подход. Люди устали от коронавируса не только в Украине, но и по всему миру. Об этом свидетельствует международный опыт. Противостояние COVID-19 - это сотрудничество государства и людей, и мы, конечно, ожидаем понимания. Как государство мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сдержать коронавирус", - подчеркнул президент Зеленский.
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А зараз у нас просто друга антиспадає і з'явилося бажання перевірити, що ж там після неї у шпиталях антизалишилось? Про готовність до гідної зустрічі Нашої Епідемії недопореформоване Мінбудьздоров'я рапортує вже більш, як пів року.
у нас или уже третья волна в самом разгаре.
или протяженная первая волна и тоже в разгаре.
какая "вторая волна", ГДЕ?
Как они могут что-то умное решить, если даже таких простых вещей не видят и не понимают?!!
Шведы не перемерли,но они тупые