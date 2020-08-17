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Новости
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Нацбанк рассчитывает в этом году получить второй транш МВФ, - глава НБУ Шевченко

Нацбанк рассчитывает в этом году получить второй транш МВФ, - глава НБУ Шевченко

В Нацбанке Украины ожидают получения Украиной второго транша Международного валютного фонда в этом году.

Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент наш свежий макропрогноз построен на предположении, что второму траншу в этом году быть. Вместе с правительством мы сфокусировались на выполнении положений Меморандума. Я считаю, что в настоящее время мы успешно движемся по выполнению положений Меморандума, в частности структурных маяков. Мы находимся в постоянном диалоге как с МВФ, так и с нашими другими международными партнерами. Считаю, что продолжение позитивной динамики сотрудничества станет залогом для получения следующих траншей в течение текущего года", - рассказал он.

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"Сейчас отпускной сезон. Точные даты (предоставления второго транша. - Ред.) будут понятны ближе к концу августа", - рассказал Шевченко.

Автор: 

МВФ (3338) НБУ (4836) Шевченко Кирилл (69)


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Топ комментарии
+4
https://youtu.be/OMY5ezXtMaI?t=155 >>>>>>>> А как же обещания Голобородько послать в *опу МВФ? Мы же не попрошайки <<<<<<<<<
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17.08.2020 13:59 Ответить
+4
а Нацбанк вот об этом слышал?
"МВФ неожиданно потребовал срочно предоставить отчет о расходования средств из Фонда борьбы с COVID 19"

На днях появилось сообщение, не привлекшее особого внимания наших СМИ, но несомненно вызвавшее смятение в умах ближайших соратников Зеленского и, даже страшно сказать, в голове самого Великого Бубочки. Международный валютный фонд (МВФ) неожиданно потребовал срочно предоставить отчёт о расходования средств из Фонда борьбы с COVID 19.Напомню этот Фонд был создан в апреле этого года и в него из различных статей государственного бюджета были перекачаны 65 миллиардов гривен. При этом, было объявлено, что после успешного завершения борьбы с эпидемией остаток неиспользованных средств будет возвращён обратно в бюджет. В это мало кто верил, но тем не менее...В июне величайший деятель современности обьявил, что борьба с коронавирусом успешно завершена, болезнь побеждена, страна больше не нуждается в деньгах фонда и их можно... вернуть обратно в бюджет, наверное, подумали вы. Ну да, как же. Не за этим все дело делалось.https://spektrnews.in.ua/news/mvf-neozhidanno-potreboval-srochno-predostavit-otchet-o-rashodovaniya-sredstv-iz-fonda-bor/101899#gsc.tab=0 Читать полностью.
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17.08.2020 14:01 Ответить
+3
Ну розраховувати він може на будь-що.
Мріяти нікому не заборонено.
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17.08.2020 13:59 Ответить
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Ну розраховувати він може на будь-що.
Мріяти нікому не заборонено.
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17.08.2020 13:59 Ответить
3елеПУТИНЦЫ и абынеПорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.08.2020 13:59 Ответить
Ну он сватов снял, ватникам нравится смотреть скотов
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17.08.2020 14:02 Ответить
Да не будет больше Падлашенко Президентом, не будет! Хоть поносом изойдите, не будет!
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17.08.2020 14:07 Ответить
Ты счастлив от этого? Ну,теперь можешь с чистой совестью шагать с крыши девятиэтажки.
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17.08.2020 14:10 Ответить
Этот шаг остаётся за вами, рааааз и горе кончилось. Да и вони меньше станет!
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17.08.2020 14:12 Ответить
Есть ещё что кроме "перевести стрелки"? Ну давай тогда,шагай.
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17.08.2020 14:15 Ответить
Зачем переводить стрелки? В стране есть законно избранный Президент(ни у кого не возникло сомнений в честности выборов), а есть пэдриотическое отребье, которое чихать хотело на демократические выборы! Поэтому шагать вам, в известном направлении!
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17.08.2020 14:21 Ответить
В каком смысле "чихать хотели"? Шариков,потрудитесь выражать свои мысли яснее.
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17.08.2020 14:30 Ответить
Ты уже памерсы сменил?
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17.08.2020 14:34 Ответить
https://youtu.be/OMY5ezXtMaI?t=155 >>>>>>>> А как же обещания Голобородько послать в *опу МВФ? Мы же не попрошайки <<<<<<<<<
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17.08.2020 13:59 Ответить
Нацбанк рассчитывает в этом году получить второй транш МВФ, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8845
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17.08.2020 14:01 Ответить
а Нацбанк вот об этом слышал?
"МВФ неожиданно потребовал срочно предоставить отчет о расходования средств из Фонда борьбы с COVID 19"

На днях появилось сообщение, не привлекшее особого внимания наших СМИ, но несомненно вызвавшее смятение в умах ближайших соратников Зеленского и, даже страшно сказать, в голове самого Великого Бубочки. Международный валютный фонд (МВФ) неожиданно потребовал срочно предоставить отчёт о расходования средств из Фонда борьбы с COVID 19.Напомню этот Фонд был создан в апреле этого года и в него из различных статей государственного бюджета были перекачаны 65 миллиардов гривен. При этом, было объявлено, что после успешного завершения борьбы с эпидемией остаток неиспользованных средств будет возвращён обратно в бюджет. В это мало кто верил, но тем не менее...В июне величайший деятель современности обьявил, что борьба с коронавирусом успешно завершена, болезнь побеждена, страна больше не нуждается в деньгах фонда и их можно... вернуть обратно в бюджет, наверное, подумали вы. Ну да, как же. Не за этим все дело делалось.https://spektrnews.in.ua/news/mvf-neozhidanno-potreboval-srochno-predostavit-otchet-o-rashodovaniya-sredstv-iz-fonda-bor/101899#gsc.tab=0 Читать полностью.
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17.08.2020 14:01 Ответить
Нацбанк рассчитывает в этом году получить второй транш МВФ, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9037
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17.08.2020 14:02 Ответить
Так Голобородько ж говорил что ненужны нам транши от МВФов всяких...
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17.08.2020 14:09 Ответить
А что так? Кловану надо новый велосипед купить?
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17.08.2020 14:11 Ответить
не давайте им денег
Ермак все украдет
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17.08.2020 14:41 Ответить
Сюр.

Подставной Глава НБУ пытается развести МВФ на деньги. Это круче, чем звонки на мобилу из тюрьмы.
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17.08.2020 15:42 Ответить
 
 