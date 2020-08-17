Нацбанк рассчитывает в этом году получить второй транш МВФ, - глава НБУ Шевченко

В Нацбанке Украины ожидают получения Украиной второго транша Международного валютного фонда в этом году.

Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент наш свежий макропрогноз построен на предположении, что второму траншу в этом году быть. Вместе с правительством мы сфокусировались на выполнении положений Меморандума. Я считаю, что в настоящее время мы успешно движемся по выполнению положений Меморандума, в частности структурных маяков. Мы находимся в постоянном диалоге как с МВФ, так и с нашими другими международными партнерами. Считаю, что продолжение позитивной динамики сотрудничества станет залогом для получения следующих траншей в течение текущего года", - рассказал он.

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"Сейчас отпускной сезон. Точные даты (предоставления второго транша. - Ред.) будут понятны ближе к концу августа", - рассказал Шевченко.