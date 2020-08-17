Нацбанк рассчитывает в этом году получить второй транш МВФ, - глава НБУ Шевченко
В Нацбанке Украины ожидают получения Украиной второго транша Международного валютного фонда в этом году.
Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"На данный момент наш свежий макропрогноз построен на предположении, что второму траншу в этом году быть. Вместе с правительством мы сфокусировались на выполнении положений Меморандума. Я считаю, что в настоящее время мы успешно движемся по выполнению положений Меморандума, в частности структурных маяков. Мы находимся в постоянном диалоге как с МВФ, так и с нашими другими международными партнерами. Считаю, что продолжение позитивной динамики сотрудничества станет залогом для получения следующих траншей в течение текущего года", - рассказал он.
"Сейчас отпускной сезон. Точные даты (предоставления второго транша. - Ред.) будут понятны ближе к концу августа", - рассказал Шевченко.
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У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
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. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
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А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
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"МВФ неожиданно потребовал срочно предоставить отчет о расходования средств из Фонда борьбы с COVID 19"
На днях появилось сообщение, не привлекшее особого внимания наших СМИ, но несомненно вызвавшее смятение в умах ближайших соратников Зеленского и, даже страшно сказать, в голове самого Великого Бубочки. Международный валютный фонд (МВФ) неожиданно потребовал срочно предоставить отчёт о расходования средств из Фонда борьбы с COVID 19.Напомню этот Фонд был создан в апреле этого года и в него из различных статей государственного бюджета были перекачаны 65 миллиардов гривен. При этом, было объявлено, что после успешного завершения борьбы с эпидемией остаток неиспользованных средств будет возвращён обратно в бюджет. В это мало кто верил, но тем не менее...В июне величайший деятель современности обьявил, что борьба с коронавирусом успешно завершена, болезнь побеждена, страна больше не нуждается в деньгах фонда и их можно... вернуть обратно в бюджет, наверное, подумали вы. Ну да, как же. Не за этим все дело делалось.https://spektrnews.in.ua/news/mvf-neozhidanno-potreboval-srochno-predostavit-otchet-o-rashodovaniya-sredstv-iz-fonda-bor/101899#gsc.tab=0 Читать полностью.
Ермак все украдет
Подставной Глава НБУ пытается развести МВФ на деньги. Это круче, чем звонки на мобилу из тюрьмы.