Ни одно дело против мэра Одессы Труханова не закрыто, - глава САП Холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что ни одно уголовное дело, которое расследует Национальной антикоррупционное бюро при процессуальном руководстве САП в отношении мэра Одессы Геннадия Трухаова не закрыто.

Об этом заявил Холодницкий в ходе отчета о работе за первое полугодие 2020 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По делу завода "Краян": вы знаете, что Одесский суд вынес оправдательный приговор. Еще в прошлом году были активные попытки стороны защиты, чтобы заслушать это дело в Апелляционном суде Одесской области и таким образом усилить этот приговор. Этого им сделать не удалось - сейчас дело находится в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Как мне докладывают прокуроры, там уже дошли до дебатов и, я думаю, что в сентябре мы уже увидим решение Апелляционной палаты ВАКС: удовлетворят или нет нашу апелляционную жалобу", - сказал Холодницкий.

По его словам, это же касается и других дел в отношении мэра Одессы.

"По другим делам: есть несколько дел и по недекларированию, которые находятся в судах и были оглашены подозрения. Следствие продолжается, ни одно из этих дел не закрыто", - добавил Холодницкий.

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