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Ни одно дело против мэра Одессы Труханова не закрыто, - глава САП Холодницкий

Ни одно дело против мэра Одессы Труханова не закрыто, - глава САП Холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что ни одно уголовное дело, которое расследует Национальной антикоррупционное бюро при процессуальном руководстве САП в отношении мэра Одессы Геннадия Трухаова не закрыто.

Об этом заявил Холодницкий в ходе отчета о работе за первое полугодие 2020 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По делу завода "Краян": вы знаете, что Одесский суд вынес оправдательный приговор. Еще в прошлом году были активные попытки стороны защиты, чтобы заслушать это дело в Апелляционном суде Одесской области и таким образом усилить этот приговор. Этого им сделать не удалось - сейчас дело находится в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Как мне докладывают прокуроры, там уже дошли до дебатов и, я думаю, что в сентябре мы уже увидим решение Апелляционной палаты ВАКС: удовлетворят или нет нашу апелляционную жалобу", - сказал Холодницкий.

По его словам, это же касается и других дел в отношении мэра Одессы.

"По другим делам: есть несколько дел и по недекларированию, которые находятся в судах и были оглашены подозрения. Следствие продолжается, ни одно из этих дел не закрыто", - добавил Холодницкий.

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Автор: 

Труханов Геннадий (319) Холодницкий Назар (706)


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Топ комментарии
+2
холодницкий - а сколько тысяч лет еще тебе надо, чтобы эту зал-пу посадить?
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17.08.2020 14:09 Ответить
+2
Никто не закрыт и ничто не закрыто !

(с) Горящая надпись на глыбе гранита.
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17.08.2020 14:15 Ответить
+1
А чого так? Що мало дає?
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17.08.2020 14:06 Ответить
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А чого так? Що мало дає?
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17.08.2020 14:06 Ответить
Никто не закрыт и ничто не закрыто !

(с) Горящая надпись на глыбе гранита.
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17.08.2020 14:15 Ответить
А сколько времени он в СИЗО ?
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17.08.2020 14:06 Ответить
холодницкий - а сколько тысяч лет еще тебе надо, чтобы эту зал-пу посадить?
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17.08.2020 14:09 Ответить
Не закрыто. Просто похоронено.
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17.08.2020 14:13 Ответить
Ни одно дело незакрыто, но и движения никакого нет, ну понятно, шоколад крышевал процесс против своего подельника, а блазень тоже идет в фарватере шоколада?
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17.08.2020 14:24 Ответить
Скажу більше, навіть на тих суддів що ведуть діла, теж є діла і вони теж не закриті.
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17.08.2020 14:40 Ответить
І шо?
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17.08.2020 15:28 Ответить
А как можно закрыть то, что и не открывалось.
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17.08.2020 15:56 Ответить
Звісно, не закриті... - якщо закриє, трухлявий припинить гроші заносити...
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17.08.2020 16:33 Ответить
Ну так хотя-бы одно дело закройте,а вместе с ним и этого Труху.
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17.08.2020 16:53 Ответить
 
 