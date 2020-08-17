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Новости Революция в Беларуси
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У людей сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть в Беларуси никогда не падет, - Лукашенко

У людей сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть в Беларуси никогда не падет, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко, выступая перед рабочими Минского завода колесных тягачей заявил, что власть в стране никогда не падет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Они (противники действующей в Беларуси власти. - Ред.) людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, сегодня сотрудники Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) встретили захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко скандированием слова "Уходи!".

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Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3626)


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Топ комментарии
+18
Как далеко оторвался от народа этот усатый псевдопрезидент Лукашеску...
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17.08.2020 14:19 Ответить
+15
Лука включил неадеквата - ему в глаза говорят "Уходи!", а он в ответ несет какую-то белиберду..
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17.08.2020 14:19 Ответить
+14
У людей сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть в Беларуси никогда не падет, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3626
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17.08.2020 14:17 Ответить
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Попугивается
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17.08.2020 14:16 Ответить
Та ні там фуйло вже кацапен гвардію підтягує...
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17.08.2020 14:18 Ответить
Как далеко оторвался от народа этот усатый псевдопрезидент Лукашеску...
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17.08.2020 14:19 Ответить
Лука уже сказал что отдаст власть только если убют,
в Афгане Амин Москву тоже пригласил поддержать свою власть
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17.08.2020 14:39 Ответить
Это ж надо в 21-м веке появился "бастард" Людовика XIV - Лука I Самовзванец... И снова, как в старь: "Государство это - Я !"
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17.08.2020 15:21 Ответить
У людей сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть в Беларуси никогда не падет, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3626
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17.08.2020 14:17 Ответить
Власть то не падет, только он уже не власть
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17.08.2020 14:17 Ответить
Он - власть, его белорусы выбрали. А те заводы на которых кричат "Уходи", так они только благодаря Бацьке не достались олигархам. Если Бацька сделает так как заслуживают те, кто не уважает его, если он как они хотят, отдаст власть мастеру котлетных дела безвольной плачущей Тихановской которая а ни на капельку ничего хорошего для Белоруси не добилась, то эти заводы не будут работать. И предатели Белоруси заслуженно будут без работы. Во времена фашистов как раз под этим бело-красным знаменем уничтожали тысячи белорусов. Так будет и теперь. Тогда тоже много белорусав ходили с повязками на руках под этим знаменем - предатели. Думали их обласкает фашистская власть и ради этого они погубили тысячи жизней белорусов. Но их ждала судьба предателей. А Бацьку все простые люди СНГ будут помнить всегда как крепкого хозяйственника, который уберегал Белоруссию во время начинающегося сейчас мирового экономического кризиса, который обеспечивал сбыт продукции заводам, продукции, которую не купит Запад и заводы остановятся. Предателей ждет судьба предателей. А Бацьке респект!
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17.08.2020 14:26 Ответить
Ох и любите вы-ватаны вертеться на чем-то "крепком хозяйстве". Потомственные крепостные. Без барина никуда. Ну и без дежурных бредней с приплетанием фашистов тоже. И это в то время как на кремле болтается власовская тряпка.
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17.08.2020 14:36 Ответить
Держись, Бацька! Все честные люди за тебя!
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17.08.2020 14:17 Ответить
***** твой батька
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17.08.2020 14:24 Ответить
А почему вы кричите о демократии и многих мнениях по отношению к Белоруссии,кричите что там полиция рты затыкает, а тут, на Цензоре установили диктатуру одного мнения - того что против Луки? И пакуете всех кто против вашего одного единственного мнения? Вы что, думаете, вы заткнете рот украинскому народу? Посмотрите комменты you tube. Там практичски все за Бацьку. Хотя вашего толка блогеры усиленно льют на него грязь. Бацька очень много хорошего сделал для Белоруси и если бы таки перевыборы, то он снова был бы победителем.
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17.08.2020 14:31 Ответить
а ты ж сам против свободы слова, против демократии, ты за деспота лукашенко, итд... вот поэтому и получи то, что ты хотел
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17.08.2020 14:33 Ответить
Разве я хоть одного человека тут забанила?
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17.08.2020 15:29 Ответить
Не рохкай про український народ, цапориле. З тебе вата стирчить.
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17.08.2020 14:34 Ответить
Другого народа у меня для вас нет, батенька.
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17.08.2020 15:29 Ответить
Повторюсь: ***** твой батенька, титульный мокша.
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17.08.2020 15:33 Ответить
По коментах пишут, из какой страны эти коменты?
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17.08.2020 14:37 Ответить
А "вы"-это кто? Не украинский народ? Вот я,как представитель украинского народа заткнул твой фонтан с дерьмом.И правильно сделал. Остальным представителям украинского народа вообще начхать на тебя.
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17.08.2020 14:41 Ответить
тебе повылазило?
https://www.youtube.com/watch?v=5GhucdQbSsI
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17.08.2020 14:42 Ответить
Это так по детски. Похоже люди соскучились по праздникам... Они думают что их проблема в Лукашенко... наивные. Пройдет время, Лукашенко уже не будет, они будут вопрошать - как же так? Где же мы ошиблись? Почему кровавый диктатор больше не у власти и проблемы остались? Есть вариант что у них все пойдет хорошо. Но что то не верится.
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17.08.2020 14:55 Ответить
Приятно читать. Они только считают себя демократами. На самом деле хуже самых дремучих совков.
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17.08.2020 14:48 Ответить
Ну вот, как нормальный человек выскажет своё мнение так сразу в бан. Вот Вам и свобода слова.
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17.08.2020 14:50 Ответить
«Не важно, как проголосуют, важно как посчитают»
Автором всем известной фразы «не важно, как проголосуют, а важно то, как посчитают» является Наполеон III. Произнес он ее после очередного плебисцита во Франции.
От йому і порахували
Але перебрали - 80,1% - звичайно солідно ..., але коли люди починають спілкуватися , і майже ніхто не признається - що голосував за Бацька ...
То виникає закономірний висновок - дані голосовування повинні бути перевірені , або відкрито переголосовані !
Інакше влада - нелегітимна
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17.08.2020 15:10 Ответить
все совки, ватники, адепты русского мира, подонки, мрази, убийцы и отбросы общества... да, за дибилоида лукашнко
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17.08.2020 14:28 Ответить
Другого народа у меня для вас нет, батенька. You tube открытый и люди там массово говорят правду.
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17.08.2020 14:58 Ответить
Да ты посмотри в фейсбуке! Реально армия.
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17.08.2020 14:20 Ответить
Но Лукашенко выбрал народ. Почему Лукашенко должен наплевать на мнение большинства белорусского народа? Потому что агрессивное купленное меньшинство орет Уходи??? Тебе, к примерук, государство квартиру выдало за твои трудовые заслуги. А сотня человек придет и будет скандировать под твоими окнами - уходи, нам твоя квартира нужнее. Что ты сделаешь - уйдешь жить на улицу за то что пропахал на государство и имеешь квартиру по закону за свой труд, или все таки вызовешь полицию?
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17.08.2020 15:33 Ответить
Лука включил неадеквата - ему в глаза говорят "Уходи!", а он в ответ несет какую-то белиберду..
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17.08.2020 14:19 Ответить
Кто же ему говорит Уходи? Ему большинство белорусского народа сказало Оставайся. Почему они как бандиты кричат ему - сделай так и наплюй на большинство белорусского народа, наплюй на свою Родину Белоруссию, потому что нам -меньшинству- так хочется? Почему они зачеркивают мнение всех белорусов? А потом что скажут белорусам, когда кризис грянет и их продукцию никто не купит - пусть нард есть пирожные, если хлеба нет? А не боятся, что их сограждане повесят на столбах, за то что они устроят белорусам нищую и голодную жизнь?? Почему они не подадут по закону в суд на неправильные результаты выборов? Почему хотят все решить беззаконно?
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17.08.2020 15:38 Ответить
Диктатори типу Чаушеску, Хуссейна, Каддафі, такі стандартні....
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17.08.2020 14:19 Ответить
Пам'ятається, тодішня совковата ганяла лисого типу: «Чаушеску виплатіл всє долгі Руминіі !!!»»
А те що румунам з 1970-х електроенергія подаваласс 1-3 години на добу, молчок...
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17.08.2020 14:22 Ответить
Там у був реальний голод...
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17.08.2020 14:52 Ответить
Ну шо вам Каддафи зделал плохого?.
Из Украины туда ездили и медики и нефтяники на работу.Ющенко даже наградил Муамара орденом Ярослава Мудрого.
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17.08.2020 14:28 Ответить
просто так людей, своих сограждан убивал
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17.08.2020 14:32 Ответить
А как его зверски убили,так Клинтоньша аж хихикала.
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17.08.2020 14:40 Ответить
а диктаторов часто убивают - закон истории...
Ещё с древних времён... Если какое восстание народа происходит и революция...
Во время Великой французской революции вообще головы рубали. И не только королю но и его жене и его придворным и всем кто служил французской монархии. Не щадили никого...
Зато сейчас, Франция - цивилизованная, процветающая и демократическая страна.
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17.08.2020 14:45 Ответить
Какой Каддафи диктатор? Он даже ни одной должности официальной не занимал. А те достижения, что он создал для своего народа? Не хочешь иметь такие же в Украине?
Не хочешь такого диктатора с такими льготами для себя лично и всего народа вместо украинских олигархов?

ВВП на душу населения - 14 192 $.
На каждого члена семьи государство выплачивает в год 1 000 $ дотаций.
Пособие по безработице - 730 $.
…Зарплата медсестры - 1 000 $.
За каждого новорожденного выплачивается 7 000 $.
Новобрачным дарится 64 000 $ на покупку квартиры.
На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь - 20 000 $.
Крупные налоги и поборы запрещены.
Образование и медицина бесплатные.
Образование и стажировка за рубежом - за счёт государства.
Сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания.
За продажу продуктов с просроченным сроком годности - большие штрафы и задержание подразделениями спецполиции.
Часть аптек - с бесплатным отпуском лекарств.
За подделку лекарств - смертная казнь.
Квартирная плата - отсутствует.
Плата за электроэнергию для населения отсутствует.
Продажа и употребление спиртного запрещены - «сухой закон».
Кредиты на покупку автомобиля и квартиры - беспроцентные.
Риэлторские услуги запрещены.
Покупку автомобиля до 50% оплачивает государство, бойцам народного ополчения - 65%.
Бензин стоит дешевле воды. 1 литр бензина - 0,14 $

Каддафи правил 42! года. ,,Надоел!" !!! казнили страшной смертью. Теперь война, разруха, беженцы.
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17.08.2020 15:17 Ответить
Типичный лахтинский звиздеж. Все эти цифры слеплены якутским скульптором. В твоем мордоре культ Каддафи среди тупых крепостных, кацап. Свали на болота, убогий.
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17.08.2020 15:23 Ответить
Если бы Каддафи был такой плохой, наши украинские врачи не прятались бы до последнего чтобы их не отправили обратно в Украину даже когда демократический Запад тысячами удушал ливийцеав вакуумными бомбами и и= трупы в ужасном виде гнили на улицах и площадях, когда демократические оппозиционеры сотнями тысяч выгоняли чернокожих из городов в которые для них построил Каддафи и под страхом смерти запрещали возвращаться в эти города, когда эти оппозиционеры забивали я мы убитыми ими чернокожими так как даже не было в Бабьем Яру.
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17.08.2020 15:28 Ответить
http://lurkmore.to/%D0%9C%D1%83%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%84%D0%B8 Отсюда скопипастил, бездарь? Не говори наши про украинских врачей, репоед.
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17.08.2020 15:32 Ответить
Та с Одессы сколько врачей там работало. Платили им великолепно, квартиры, комфорт, все условия, они вообще там хотели остаться жить, так там хорошо жить людям было по сравнению с Украиной.
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17.08.2020 15:39 Ответить
С кем она разбираться собрался, со всей страной ? Если 4% населения вышли на митинги по всей стране ? Это только людей которых не остановило понимание, того что они могут быть избиты.
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17.08.2020 14:19 Ответить
Опять эти "они". Кругом "они". "Они" даже коварнее легионов НАТО и "Правого сектора". Все на борьбу с "они".))
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17.08.2020 14:19 Ответить
"кругом они" - це традиційний набір самодурів і кончаних придурків готових воювати з власним народом після того як вросли дупою у царське крісло і готові нищити всіх і вся хто не розділяє їх світосприйняття. лукашенко довго маскувався, та тепер з ним все зрозуміло. у таких кінець приблизно однаковий.
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17.08.2020 14:47 Ответить
Это похоже на то как старый импотент грозится "я вас всех вы..бу!"
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17.08.2020 14:20 Ответить
Когда уже его зарежут? Народ ждать истомился.
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17.08.2020 14:21 Ответить
месяц август. в ночь с 19-го на 21-го августа иногда происходят интересные события года.
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17.08.2020 14:21 Ответить
Только ногами вперед..
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17.08.2020 14:22 Ответить
Молодець. Тримайся батько! Тільки не давай путіну, заходу і ідіотам своїм з середини знищити державність Білорусі. Я розумію, важко тримати такий удар з усіх сторін, але ти маєш встояти і перемогти. А якщо ідіоти з середини будуть самі руйнувати свій дім, то час все розсудить. Будуть чухатися там де не свербить і кусатимуть себе за лікті. Ти спражній державний діяч таких в світі майже не залишилося. Є ще глиба Сі Цзіньпін.
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17.08.2020 14:24 Ответить
Чувак, у тебе ж 100% є підсвідома думка, що ти є особина, з розумовими потребам.
Вона правильна.
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17.08.2020 14:26 Ответить
лечись, дурачек
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17.08.2020 14:29 Ответить
У людей сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть в Беларуси никогда не падет, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8949
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17.08.2020 14:29 Ответить
лукашенко вчера официально заявил, что два раза уже за последние дни разговаривал с пуйлом...
И просит он у пуйла ввести войска в Беларусь, что бы сохранить свой режим.
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17.08.2020 14:30 Ответить
Вот это оговорочка по доку Фрейду .

Бо выражение "власть пала" (а ещё и с усилением "всё") применяется исключительно для ситуаций , когда подавляющее большинство народу считает власть , которая "пала" нелигитимной и антинародной .
Когда себя сам считаешь "законной властью" , то про гипотетическую потерю власти говорят , что "захватили" , "узурпировали" .
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17.08.2020 14:25 Ответить
Есть и другие оговорки , по которым ясно , что он понимает , что в явном меньшинстве .

Хотя бы то , что он на том митинге ниразу не аппелировал к собранным бюджетникам , даже якобы , мол меньшинство пытается давить на большинство .
Как он аргументирует -- исключительно , мол мой ЦИК мне нарисовал так много , шо не может быть , шобы так много намахлювали --- это тоже оговорка по Фрейду ключевого слова "махлювали" ! Из контекста видно убеждённость мол мы пахали , а им и такая "убедительная" цифра сомнение вызывает . Это указывает на понимание , что цифры с балды взяты и не имеют к реальности никакого отношения -- оне для убедительности большей ...

Просто нужно поставить себя на место того , кто представляет даже простое большинство .
Что он будет говорить ? Ну уж никак не ссылаться на данные , которым верит только он .
Выигравшие реально обычно говорят , что меньшинство тоже важно , но выбирает именно большинство , а когда такая разница как в женских фантазиях их главы ЦИК , то ораторы улыбаясь уверенно призывают услышать меньшинство , что при желании он может собрать тут на площади и ещё по всей стране народу в 3-4 раза больше и они сразу поймут , кто тут большинство .
А оно говорит будто отчётливо понимат , что не сторонников может вывести на площать убедительное число , а танков и мотопехоты .
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17.08.2020 14:38 Ответить
Беларусь ведут по чёткому плану Кремля и навязывают свой "антимайдан"

Пристально наблюдая за событиями в Беларуси, уже вторую неделю к ряду, я все никак не мог понять, чего не хватает в этом, до боли знакомом пасьянсе. Вот казалось бы, марионеточная оппозиция на месте. Информационный вал "третьей стороны", создающий нужный "третьей стороне" контекст - на месте. Прошедшие боевую подготовку и имеющие опыт ведения боевых действий представители "третьей стороны" - тоже есть! Ну и протестующие и требующие смены власти, которым противостоят жестокие органы правопорядка - тоже имеются. Так чего же не хватало?

А не хватало в этом пасьянсе карты сторонников Александра Лукашенко, которые тоже выйдут на улицы беларуских городов, тем самым создав прецедент для столкновения и противостояния. Но, это было временным явлением, потому как кураторы хаоса предусмотрели - всё!

Так, сегодня, в 12:00 в Минске, на площади Независимости, пройдёт митинг в поддержку Александра Лукашенко. Если говорить более понятным языком, то, так называемый беларуский "Майдан" получает свой "антимайдан". А это значит, что момент катарсиса, о котором я на днях писал, с каждым днём всё ближе и ближе…

Важно понимать то, что протесты против Александра Лукашенко, провоцируются Россией в поддержку пророссийской оппозиции, а митинги в поддержку Лукашенко, организуются пророссийскими марионетками, для противостояния… с пророссийским "политическим силам".

Таким образом, мы получаем полный расклад для тотальной и абсолютной хаотизации Беларуси, с последующим аншлюсом республики Россией. Как видим, методичка осталась неизменной. Однако знание этой неизменности и последовательности методов Москвы по поглощению близлежащих территорий Минску не помогает… Всё идёт по плану Кремля. История ничему не учит…
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17.08.2020 14:26 Ответить
Это Злой Одессит пишет.
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17.08.2020 14:27 Ответить
т.е. люди вышли против Лукашенко не потому что их как скотов били, а потому что митинг "провоцируется Россией"?
Что-то ватой потянуло... У тех все кто "майданят" - кем-то организованы - США, Рашей, рептилоидами.
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17.08.2020 14:46 Ответить
Ну, про барчуків 1870-1917 згоден з Вами.
Лєнін, Бронштейн, прочая наволоч..
А от про Гаврилюка?
Він що, Вас згвалтував?
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17.08.2020 14:29 Ответить
Лукашенка буде триматися за владу до останнього білоруса...
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17.08.2020 14:30 Ответить
Конечно не падёт, установит с помощью путина и братьев россиян военную диктатуру.
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17.08.2020 14:30 Ответить
Лука конечно еще тот " конь в пальто".. но все равно какой ни какой но "председатель колхоза" ( по стержню) будет зубами и ногтями цепляться до конца , не то что наш "завгар" с тремя "не судимостями" .. чуть шухер, лыжи навострил и в Ростов.- папу... , на хазу к пахану аж пятки засверкали. Хотя в принципе всем этим и подобным правителям ( а их в мире не мало к сожалению) одно место на свалке. ( в переносном смысле конечно)
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17.08.2020 14:31 Ответить
Молодець. Тримайся батько! Тільки не давай путіну, заходу і ідіотам своїм з середини знищити державність Білорусі. Я розумію, важко тримати такий удар з усіх сторін, але ти маєш встояти і перемогти. А якщо ідіоти з середини будуть самі руйнувати свій дім, то час все розсудить. Будуть чухатися там де не свербить і кусатимуть себе за лікті. Ти спражній державний діяч таких в світі майже не залишилося. Є ще глиба Сі Цзіньпін.
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17.08.2020 14:32 Ответить
Бажаю Вам, попрацювати кайлом на Арктичних будівництвах, на благо ГУЛАГ-БУЛАГА !
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17.08.2020 14:38 Ответить
Я тобі вже не раз казав, що ти безнадійний примітивний ідіот. І саме головне, що ти набір букв, це знаєш....
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17.08.2020 14:41 Ответить
так він шахрай. Народ його обрав - а тепер все, злізай.
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17.08.2020 14:41 Ответить
Ні є й ще багато : Мадуро, Кім Чин Ін ... В середній Азії кожен такий лідер , в Ірані ціла жменя бісноватих Аяттул , А кшалт Башару Асаду - чим не кандедат до премії Дарвіна ?
Тай ***** чим гірший за Таргана ?!
Різник йще той й кривавий диктатор !
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17.08.2020 14:46 Ответить
Лука приготовился к силовому подавлению массовых выступлений своего народа. Изнутри скинуть его некому. Будет серьезный замес и аннексия. Что и ускорит падение ********** .
Интересно, что у кремлевских башен вообще нет хороших вариантов с Беларусью в длинносрочной перспективе...
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17.08.2020 14:36 Ответить
не факт что будет замес. Вангую - армия откажется стрелять в протестующих, Лука сбежит, в течение недели.
Кремлевским башням сейчас ничего делать не надо, просто наблюдать и через канал Некста подливать маслеца в огонь.
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17.08.2020 14:49 Ответить
Соседи, переодетые в беларускую форму будут стрелять. Замес будет, скоро.
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17.08.2020 15:06 Ответить
соседям это не нужно. Беларусь и так, через "новую власть", упадет к их ногам как спелое яблочко.
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17.08.2020 15:07 Ответить
Соседям не нужно, Луке нужно. Лука будет упираться вплоть до веревки на фонаре. Значит раша вынуждена будет помогать подавить восстание. Вот такой парадокс.
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17.08.2020 15:18 Ответить
Хйлу не нужно поддерживать Луку. Лука стал токсичен и ввязываться в это дерьмо нет смысла, теб более что "новый президент" поднесеб хйлу страну на блюдечке.
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17.08.2020 15:21 Ответить
Ну хоть один плюс в РБ есть.Никакой т.н *пандемии*,и,как следствие,закупок вакцин от 100$ за дозу.Вот зачем нагнетается истерия в СМИ.
Не верите?А вот шведы тоже положили болт на этот развод,и никто там тысячами не помер,ни в РБ.И в Швеции экономика на польеме,пока стада зомби бегают в намордниках.
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17.08.2020 14:40 Ответить
Забавно,20 млн доз распилил с бюджета,миллиард в карман.Бизнес,фуле.А то все умрем
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17.08.2020 14:43 Ответить
Ну если 5784 умерших на 84294 заражённых это никто , то звыняйте . И это при 917 тысячах тестов .
Для сравнения - в Израиле 93820 заражённых , а умерло "всего" 690 , а тестов цельных 2 млн ... Кстати ещё в конце мая , когда был карантин (транспорт ограничили на 50%) , то было 2 недели вообще без новых заражённых и новых умерших . А всего было 17000 заражённых и 200 умерших примерно .
А потом как отменили карантин , короче новых каждые сутки по 1800 заражённых .... Правда тесты стали делать в сутки вместо 11 тысяч аж 70-80 . На сегодня каждый четвертый тестирован и это правильно и объективно .
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17.08.2020 15:00 Ответить
А я вот не пойму,шо после 10 вечера вирус звереет?А днем шо спит?Типа жара.
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17.08.2020 15:07 Ответить
А личный текст Вам понятен ?!
Наверно с этого нужно начинать самосовершенство , нет ?
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17.08.2020 15:14 Ответить
Считаю, здесь видим два фактора или причин поведения комуняпи, команда беса путлера и лука не успел вывезти наворованное.
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17.08.2020 14:49 Ответить
Когда уже эти «власти» поймут, что царствование без почитания и уважения - это вероломство.
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17.08.2020 15:12 Ответить
После окончания военной кафедры Лукашенко служил замком взвода но, у него была диагностирована мозаичная психопатия, которая виражается в завышеной самооценке и хвастовстве, навязчивых идеях и склонности верить в теории заговоров, жестокости и склонности к садизму, желании манипулировать людьми... Был комиссован из СА по статье 7Б.
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17.08.2020 15:35 Ответить
Лукашенко имеет высшее образование как историк и также руководил колхозом. Он, единственный в СНГ, который не отдал промышленность своей страны в руки олигархов и сохранил тем самым работу сотне тысяч людей на заводах Белоруссии.
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17.08.2020 15:42 Ответить
Ага, він просто все загріб собі, а зайве продав друзям. Не вводьте в оману людей, в Білорусі теж парканів на сотні кілометрів. Там і московитам і китайцям з арабами землі вже нарізано. А у військо він попав якраз після вишу та перед колгоспом.
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17.08.2020 15:51 Ответить
В Белоруссии пенсия рабочего 200 долларов, а у нас в Украине пенсия 62 доллара. В Белоруссии самая низкая детская смертность среди стран СНГ, бесплатные лечение и образование. Лукашенко добился не только сохранения заводов но и чтобы сбывалась вся продукция, а значит люди регулярно получали зарплату безо всяких задержек.
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17.08.2020 15:44 Ответить
але клятий холодильник таки переміг телевізор.
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17.08.2020 15:52 Ответить
Янукович и Лукашенко в разных ситуациях, по крайней мере пока. Янукович слинял, потому что ему дали понять: армия в протесты не вмешается, а поддержка ментов стремительно тает по направлению с запада на восток. Плюс против Януковича было много влиятельных бизнесменов, так как он сильно разошелся в желании подмять под себя всех и вся. Вот он и сбежал. У него не было варианта продолжать в Киеве удерживаться, но у него был вариант перебраться в Харьков, может сразу в Донецк, и оттуда, находясь в Украине, делать заявления о перевороте и так далее. К этому и россияне были готовы, и местные элиты на востоке. Но Янукович слинял сразу за границу, испугался, или, полагаю, посчитал, что его предадут. Ну он сам себя так загнал, что в трудную для себя минуту боялся на кого-то опереться. Нельзя же всех гнобить, а потом ждать поддержки.
Лукашенко сейчас далеко не в такой ситуации. Не наблюдается открытого противостояния каких-то местных элит, нет, как в Украине в 2014 заявлений местных органов власти о неподчинении, о непризнании президента. Мы не видим сигналов от армии, что она не поддерживает Лукашенко, мы видим лишь единичные неповиновения среди ментов. Так чего ему бояться сейчас? Нечего.
Дальше будет видно. Если он имеет четкую поддержку армии, ментов полную поддержку, могут спровоцировать (или само пойдет) атаки на госучреждения, а там сразу объявят режим ЧП, комендантский час и так далее. Янукович же тоже так хотел, и были попытки, но он понял, что армию не выведут, а лояльных ментов не так много. Вот и слинял. Так что по Беларуси все зависит от лояльности армии и ментов Лукашенко. Ну и, что касается интереса Украины, а он только один - внешняя политика Беларуси, если Лукашенко уберут, значит ли это, что Беларусь отходит от россиян или нет.
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17.08.2020 19:13 Ответить
ТА, ДА, У ***** ОНА СОСЕТ 24/366 !!! УРОДЫ!
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17.08.2020 21:08 Ответить
 
 