У людей сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть в Беларуси никогда не падет, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко, выступая перед рабочими Минского завода колесных тягачей заявил, что власть в стране никогда не падет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Они (противники действующей в Беларуси власти. - Ред.) людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, сегодня сотрудники Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) встретили захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко скандированием слова "Уходи!".

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