Сегодня, на десятый день, Нацполиция и СБУ придут осмотреть мою квартиру на предмет "прослушки". А можно было не ждать, когда сожгут машину? - журналист Ткач

Или Зеленский станет президентом, при котором преступления против журналистов начнут раскрывать. Или же Зеленский станет очередным президентом, при котором убьют еще одного журналиста.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист "Схем" Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

"У нас в журналистике все просто. Или президент Зеленский станет президентом, при котором преступления против журналистов начнут раскрывать. Или президент Зеленский станет очередным президентом, при котором убьют еще одного журналиста. Мне такой пиар не надо. Материалы моего авторства только за последние полгода посмотрели три с половиной миллиона зрителей на Ютубе и миллион на Фейсбуке. В прошлом году - более десяти миллионов просмотров суммарно", - заявил он.

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"В течение недели в моей однокомнатной квартире (площадью два паркоместа тещи Гройсмана в Новопечерских Липках) побывали 30 человек. Патрульные, следователи, понятые, но так и не побывали те, кто должны были снять все вопросы относительно безопасности моего жилья. Сначала полиция не нашла технических возможностей, впоследствии СБУ не нашла желания. Два десятка пустых аккаунтов "защитников власти" ежедневно писали что это я сам, что это пиар, что я никто и работа моя никакая. У меня есть записи, как следователь говорит, что обзор с техникой будет "сегодня же" (8 августа), затем ему кто-то звонит и все отменяется. Есть доказательства того, что другая следователь еще 8 августа обратилась в СБУ за помощью но до сих пор ее не получила", - пояснил Ткач.

"Прошедшую неделю я должен был быть в заслуженном отпуске, но ходил на допросы, успокаивал родителей, ждал следственных действий, думал о мерах безопасности, охранял свой дом - и все это из-за того, что кто-то, кому государство платит за охрану прав граждан и законов, не делал свою работу. Я не просил об охране, не менял жилье несмотря на рекомендации. Я писал о том, что молчание и бездействие ответственных несет риски. Мы жаловались в прокуратуру. Сигнализировали как могли. Бесполезно. Вчера ночью я сел на самолет, а когда приземлился, узнал, что автомобиль, на котором мы снимали наши материалы в течение четырех лет, сожгли под домом у члена нашей съемочной группы, водителя Бориса Мазура. И День рождения Суркиса снимали на этом автомобиле. И о переезде президента Зеленского на государственную дачу, и о "зе-кортеже", и об Омане. Я в этом автомобиле часто находился больше чем в редакции или дома. Коллеги шутили что кресло в редакции мне не нужно - мое кресло в машине", - добавил журналист.

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"А теперь самое главное. Знаете, что сегодня будет? Сегодня Нацполиция вместе с СБУ придут осмотреть мое жилье. На десятый день! А можно было не ждать, когда сожгут машину, и "сделать это вместе" и сразу? Или для того, чтобы кто-то начал просто делать свою работу, обязательно нужно рисковать жизнями преданных журналистскому делу людей?" - резюмировал Ткач.

Напомним, сегодня ночью в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

Ранее журналист Михаил Ткач заявил об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома.









