РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7081 посетитель онлайн
Новости
2 788 17

Сегодня, на десятый день, Нацполиция и СБУ придут осмотреть мою квартиру на предмет "прослушки". А можно было не ждать, когда сожгут машину? - журналист Ткач

Сегодня, на десятый день, Нацполиция и СБУ придут осмотреть мою квартиру на предмет

Или Зеленский станет президентом, при котором преступления против журналистов начнут раскрывать. Или же Зеленский станет очередным президентом, при котором убьют еще одного журналиста.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист "Схем" Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

"У нас в журналистике все просто. Или президент Зеленский станет президентом, при котором преступления против журналистов начнут раскрывать. Или президент Зеленский станет очередным президентом, при котором убьют еще одного журналиста. Мне такой пиар не надо. Материалы моего авторства только за последние полгода посмотрели три с половиной миллиона зрителей на Ютубе и миллион на Фейсбуке. В прошлом году - более десяти миллионов просмотров суммарно", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": УГО отрицает причастность к слежке за съемочной группой "Схем": "Открыты для любых проверок по этим фактам"

"В течение недели в моей однокомнатной квартире (площадью два паркоместа тещи Гройсмана в Новопечерских Липках) побывали 30 человек. Патрульные, следователи, понятые, но так и не побывали те, кто должны были снять все вопросы относительно безопасности моего жилья. Сначала полиция не нашла технических возможностей, впоследствии СБУ не нашла желания. Два десятка пустых аккаунтов "защитников власти" ежедневно писали что это я сам, что это пиар, что я никто и работа моя никакая. У меня есть записи, как следователь говорит, что обзор с техникой будет "сегодня же" (8 августа), затем ему кто-то звонит и все отменяется. Есть доказательства того, что другая следователь еще 8 августа обратилась в СБУ за помощью но до сих пор ее не получила", - пояснил Ткач.

"Прошедшую неделю я должен был быть в заслуженном отпуске, но ходил на допросы, успокаивал родителей, ждал следственных действий, думал о мерах безопасности, охранял свой дом - и все это из-за того, что кто-то, кому государство платит за охрану прав граждан и законов, не делал свою работу. Я не просил об охране, не менял жилье несмотря на рекомендации. Я писал о том, что молчание и бездействие ответственных несет риски. Мы жаловались в прокуратуру. Сигнализировали как могли. Бесполезно. Вчера ночью я сел на самолет, а когда приземлился, узнал, что автомобиль, на котором мы снимали наши материалы в течение четырех лет, сожгли под домом у члена нашей съемочной группы, водителя Бориса Мазура. И День рождения Суркиса снимали на этом автомобиле. И о переезде президента Зеленского на государственную дачу, и о "зе-кортеже", и об Омане. Я в этом автомобиле часто находился больше чем в редакции или дома. Коллеги шутили что кресло в редакции мне не нужно - мое кресло в машине", - добавил журналист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Прослушка" у Ткача: Отверстие длиной не менее 60 см ведет на чердак, который полиция не взяла под охрану, открыто производство. ФОТОрепортаж

"А теперь самое главное. Знаете, что сегодня будет? Сегодня Нацполиция вместе с СБУ придут осмотреть мое жилье. На десятый день! А можно было не ждать, когда сожгут машину, и "сделать это вместе" и сразу? Или для того, чтобы кто-то начал просто делать свою работу, обязательно нужно рисковать жизнями преданных журналистскому делу людей?" - резюмировал Ткач.

Напомним, сегодня ночью в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

Ранее журналист Михаил Ткач заявил об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома.

Сегодня, на десятый день, Нацполиция и СБУ придут осмотреть мою квартиру на предмет прослушки. А можно было не ждать, когда сожгут машину? - журналист Ткач 01
Сегодня, на десятый день, Нацполиция и СБУ придут осмотреть мою квартиру на предмет прослушки. А можно было не ждать, когда сожгут машину? - журналист Ткач 02
Сегодня, на десятый день, Нацполиция и СБУ придут осмотреть мою квартиру на предмет прослушки. А можно было не ждать, когда сожгут машину? - журналист Ткач 03
Сегодня, на десятый день, Нацполиция и СБУ придут осмотреть мою квартиру на предмет прослушки. А можно было не ждать, когда сожгут машину? - журналист Ткач 04
Сегодня, на десятый день, Нацполиция и СБУ придут осмотреть мою квартиру на предмет прослушки. А можно было не ждать, когда сожгут машину? - журналист Ткач 05

Автор: 

журналистика (3325) поджог (1103) прослушка (350) Ткач Михаил (137)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Это тебе не заказуха против пороха и вымышленных свинарчуков строчить. Тут комнатным расследователям сразу показали ,где их буда.
показать весь комментарий
17.08.2020 14:31 Ответить
+4
"Когда убъют, вот тогда и приходите" - классика милицейского жанра, 2020-й на дворе, всем привет
показать весь комментарий
17.08.2020 14:29 Ответить
+4
В течение недели в моей однокомнатной квартире (площадью два паркоместа тещи Гройсмана в Новопечерских Липках) побывали 30 человек.Источник: https://censor.net/n3214203

А что, паркоместа Зели меньше, чем у тещи Гройсмана? Все хотите и рыбку съесть, и костям не подавиться.
Вот за эти передергивания я вам, журнашлюхи, и не сочувствую.
показать весь комментарий
17.08.2020 14:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Когда убъют, вот тогда и приходите" - классика милицейского жанра, 2020-й на дворе, всем привет
показать весь комментарий
17.08.2020 14:29 Ответить
Если не ждать, то не будет "горячих новостей"
показать весь комментарий
17.08.2020 14:29 Ответить
Вони поспішали, але...
Сегодня, на десятый день, Нацполиция и СБУ придут осмотреть мою квартиру на предмет "прослушки". А можно было не ждать, когда сожгут машину? - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 7301
показать весь комментарий
17.08.2020 14:42 Ответить
Это тебе не заказуха против пороха и вымышленных свинарчуков строчить. Тут комнатным расследователям сразу показали ,где их буда.
показать весь комментарий
17.08.2020 14:31 Ответить
Ты там следи за ними..а то баклановские орлы тебе под шум баяна своих жучков по всей квартире напихают...
показать весь комментарий
17.08.2020 14:31 Ответить
В течение недели в моей однокомнатной квартире (площадью два паркоместа тещи Гройсмана в Новопечерских Липках) побывали 30 человек.Источник: https://censor.net/n3214203

А что, паркоместа Зели меньше, чем у тещи Гройсмана? Все хотите и рыбку съесть, и костям не подавиться.
Вот за эти передергивания я вам, журнашлюхи, и не сочувствую.
показать весь комментарий
17.08.2020 14:33 Ответить
Наша доблестная полиция, которая уже более чем на 50% состоит из переаттестовавшихся ментов, при угрозе жизни человека, если и приезжает, то часа через 2-3, но ничего не делает. Говорят: вот когда начнут убивать или насиловать - тогда и вызывайте. Зато они вдесятером ловят человека без маски или останавливают автомобили в местах отдыха, задалбывая требованиями показать документы на всех кто в машине, включая собаку. Менты крышуют наркоторговлю и проституцию, СБУ крышует воров из бюджета, судейско-прокурорская мафия все это обслуживает. Как будто и не было 2014 года.
показать весь комментарий
17.08.2020 14:35 Ответить
Эта власть хуже прежней. Более циничная и наглая.
показать весь комментарий
17.08.2020 14:38 Ответить
Бедный Ткач.Полиция ничего не найдёт и надо выставить ему счётНапрасный труд полиции стоит больших денег.Это как сообщить о минировании ТРЦ.
показать весь комментарий
17.08.2020 14:42 Ответить
Смешной...
когда ментам и СБУлигархов заниматься такой ерундой
Все улетели на вертолетах на охоту
показать весь комментарий
17.08.2020 14:54 Ответить
Или Зеленский станет президентом и заберет власть у Ермака с сАбаковым
https://censor.net/n3214203
...первое мало вероятно
показать весь комментарий
17.08.2020 14:58 Ответить
На Зеленського наїхав. Ну все, тепер з нирками попрощається.
показать весь комментарий
17.08.2020 15:59 Ответить
Можно было не ждать... А зачем? Другой работы у ребят чтоль нет? И Антон Геращенко что-то молчит. Никак быстро раскрыть поджог у него не получается..Как говорят: В этом деле главное - во время разработки не выйти на самих себя.
показать весь комментарий
17.08.2020 16:32 Ответить
Зробили разом?? Зараз не волайте!! Бачили очі.....
показать весь комментарий
17.08.2020 16:46 Ответить
Це тобі, папарацці Ткач. не с порядною людиною Порошенком мати справу. Зелене банда тобі поки що натякає.
показать весь комментарий
17.08.2020 20:54 Ответить
 
 