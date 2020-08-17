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СБУ задержала в Житомире участника международной террористической организации "Исламское государство". ФОТО

Служба безопасности Украины задержала в Житомире участника международной террористической организации "Исламское государство", который находится в международном розыске по линии Интерпола.

Как инфрмирут Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно полученным спецслужбой данным, житель одной из стран Центральной Азии прибыл на территорию Украины для избежания уголовной ответственности. Находясь в Житомире, иностранец пытался легализоваться через получение вида на жительство.

Сейчас к задержанному судом применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Операция по розыску и задержанию злоумышленника проводилась совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Житомирской области с привлечением Национальной полиции и прокуратуры Житомирской области.

СБУ задержала в Житомире участника международной террористической организации Исламское государство 01
СБУ задержала в Житомире участника международной террористической организации Исламское государство 02
Фото: сайт СБУ

Житомир (689) СБУ (20134) Исламское государство (599)


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А что у нас на границе только температуру меряют и все, или температуру уже тоже за деньги?
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17.08.2020 14:47 Ответить
Ах гад!
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17.08.2020 14:55 Ответить
РФ уже стали называть - одна из стран Центральной Азии! ?
Прикольно....
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17.08.2020 15:03 Ответить
а шо не так-то ?
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17.08.2020 15:15 Ответить
Кто его подал в Интерпол? Россия или Туркмения?
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17.08.2020 15:38 Ответить
НЕ здивуюся зовсім якщо це запит кацапні а хлопака жодним боком до цього не причетний.
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17.08.2020 16:07 Ответить
Після яких слів із статті у вас виникла така думка, після того як написали ісламська організація чи після слів що його затримала поліція з СБУ? Чи після якихось інших слів прийшла думка що він може бути не винний.
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17.08.2020 16:25 Ответить
Після слів перебуває в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу, але без вказівки на країну, яка оголосила особу в розшук.
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17.08.2020 21:31 Ответить
А почему это " прибыл на территорию Украины для избежания уголовной ответственности".Источник: https://censor.net/n3214210 Есть еще возможные и другие варианты для чего он прибыл в Украину . Остановились на самом простом варианте , чтобы не париться ?
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17.08.2020 17:26 Ответить
 
 