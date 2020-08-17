СБУ задержала в Житомире участника международной террористической организации "Исламское государство". ФОТО

Служба безопасности Украины задержала в Житомире участника международной террористической организации "Исламское государство", который находится в международном розыске по линии Интерпола.

Как инфрмирут Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно полученным спецслужбой данным, житель одной из стран Центральной Азии прибыл на территорию Украины для избежания уголовной ответственности. Находясь в Житомире, иностранец пытался легализоваться через получение вида на жительство.

Сейчас к задержанному судом применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Операция по розыску и задержанию злоумышленника проводилась совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Житомирской области с привлечением Национальной полиции и прокуратуры Житомирской области.





Фото: сайт СБУ