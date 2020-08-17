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Новости Революция в Беларуси
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"Слуга народа" Шевченко просит белорусов простить Лукашенко за грехи и совершенные им преступления

Депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко призвал белорусов простить Александру Лукашенко его "грехи и преступления".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Родные мои братья Беларусы! Если вы не простите Батьку за его грехи и преступления, вы потом никогда не сможете простить себя за это, и не сможете вернуть все назад", - написал Шевченко.

"Мир в обществе и государстве держится на прощении и любви", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Шевченко: В Беларуси протестуют, потому что людям "скучно", им "приелась стабильность"

Напомним, во фракции "Слуга народа" есть и отличная позиция относительно событий в Беларуси. Депутат Богдан Яременко обнародовал заявление группы 12 парламентариев из фракции с осуждением насилия в Беларуси и призвала Зеленского остановить политический диалог с Лукашенко.

Отметим, что несмотря на революционные настроения в стране и массовость протестов против результатов выборов президента, после неудачной попытки подавить акции недовольных людей жестокими мерами силовиков Лукашенко пытается игнорировать происходящее. Так, 16 августа в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.

Позже началась акция в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия. От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций.

Сегодня, 17 августа 2020 г., лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая была главным оппонентом Лукашенко на выборах, записала видеообращение заявив о том, что готова стать национальным лидером.

Слуга народа Шевченко просит белорусов простить Лукашенко за грехи и совершенные им преступления 01

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Топ комментарии
+50
Эпический идиот, зебил одним словом.
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17.08.2020 14:58 Ответить
+49
Если у Зеленского такое говорят значит Зелю уже тоже пора гнать
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17.08.2020 14:57 Ответить
+39
Зелохи, вы где набрали таких далбонов?
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17.08.2020 14:59 Ответить
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Страница 2 из 2
Хорошее предложение и справедливое. Он же сам другим предложил, значит должен быть готов. Еслибы ему такой вопрос задали: А если вам в полиции несколько раз в жопу, глубоко, дубинку вставят и жене вашей, а потом по кругу её пустят вы готовы принять, простить и выбирать батьку который так вас глубоко "отлюбил" ещё и ещё раз? Очень было бы интересно послушать ответ.
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17.08.2020 15:56 Ответить
Почему то такие долб-бы всегда призывают "простить" за чужой счет!!!
Простите "захват Крыма", простите "10 ки тысяч погибших на Донбассе" ..... Почему то не одного с-ку прощенца лично это не касается!!!!!
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17.08.2020 16:02 Ответить
Сябры, простите и примите батьку за порванную прямую кишку. Нужно прощать и любить - полюбите вашего батьку.
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17.08.2020 15:50 Ответить
Жаль, в його морду, поряд з Волошиним, зеленки не вистачило... Як мінімум зеленки
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17.08.2020 15:55 Ответить
Жаль кирпичом нельзя зафигачить. В морду ему. За такое предложение.
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17.08.2020 15:57 Ответить
********, інакше не скажеш.
Мабуть своє майбутнє побачив.
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17.08.2020 15:57 Ответить
ЗЕпавианы в своем стиле...
"Слуга народу" Шевченко просить білорусів пробачити Лукашенку гріхи і скоєні ним злочини - Цензор.НЕТ 8174
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17.08.2020 15:57 Ответить
...я прощаю всё, кончай ЕГО Сэмэн...
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17.08.2020 16:06 Ответить
голосували? жеріть тепер це зелене лайно!
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17.08.2020 16:07 Ответить
Кто то утихомирит этого уе-на?
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17.08.2020 16:17 Ответить
Ну как такой ********, как Шевченко, вообще попал в политику? Как можно нести такую ересь, вас убивают, калечат... « но мир в государстве держится на прощении и любви». А в прочем, лёгкая придурковатость, всегда делала жизнь «слуг» немного веселее.
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17.08.2020 16:40 Ответить
яких вам, зелейобікам, ще бл..ть доказів не вистачає???
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17.08.2020 16:40 Ответить
Когда зе банда развалиться, это говно, по всей сути прибьется к большой кучке бывшей партии регонов во главе с мертвечуком.
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17.08.2020 16:43 Ответить
Так в чем проблема ? забирайте его себе.
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17.08.2020 16:43 Ответить
Проблема в тому що цей шевченко тут сам не на довго,і пробачати його ніхто не збирається.
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17.08.2020 18:23 Ответить
Есть компромиссное решение: пристрелить, закопать, и уже потом простить!
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17.08.2020 18:55 Ответить
ватная *ука
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17.08.2020 19:58 Ответить
феерический козел! и каждый раз он уверенно это подтверждает
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17.08.2020 20:18 Ответить
на коліна, хвойдо
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17.08.2020 20:43 Ответить
Выродок...позорит фамилию !!!!
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17.08.2020 21:11 Ответить
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