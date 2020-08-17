"Слуга народа" Шевченко просит белорусов простить Лукашенко за грехи и совершенные им преступления

Депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко призвал белорусов простить Александру Лукашенко его "грехи и преступления".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Родные мои братья Беларусы! Если вы не простите Батьку за его грехи и преступления, вы потом никогда не сможете простить себя за это, и не сможете вернуть все назад", - написал Шевченко.

"Мир в обществе и государстве держится на прощении и любви", - добавил он.

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Напомним, во фракции "Слуга народа" есть и отличная позиция относительно событий в Беларуси. Депутат Богдан Яременко обнародовал заявление группы 12 парламентариев из фракции с осуждением насилия в Беларуси и призвала Зеленского остановить политический диалог с Лукашенко.

Отметим, что несмотря на революционные настроения в стране и массовость протестов против результатов выборов президента, после неудачной попытки подавить акции недовольных людей жестокими мерами силовиков Лукашенко пытается игнорировать происходящее. Так, 16 августа в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.

Позже началась акция в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия. От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций.

Сегодня, 17 августа 2020 г., лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая была главным оппонентом Лукашенко на выборах, записала видеообращение заявив о том, что готова стать национальным лидером.