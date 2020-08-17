Журналистам "Схем" могут предложить защиту, - Мендель

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила, что Офис Президента Украины обеспокоен информацией о возможном прослушивания и поджоге машины команды проекта "Схемы" Радио Свобода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Мендель сообщила в Facebook.

"Офис Президента Украины крайне обеспокоен информацией, предоставленной журналистами программы "Схемы: коррупция в деталях - RFERL" о возможном прослушивании и поджоге машины команды расследователей... Высшее руководство государства заинтересовано в прозрачности и непредвзятости расследований, защите свободы слова и скорейшем истинном результате" , - подчеркнула она.

Мендель напомнила, что правоохранители проводят оперативно-розыскные действия, возбуждены уголовные производства.

"Журналистам должна быть предложена защита, если они сочтут, что она им нужна", - отметила Мендель.

Она отметила, что все случаи таких атак должны быть не просто зафиксированы, а разобраны до деталей, а виновные - найдены.

Мендель также рассказала о случаях из своей журналистской деятельности, когда, по ее словам, ее программу расследований закрыли из-за того, что "мы опирались цензуре, на меня подали в суд за раскрытие коррупции".

Кроме того, она отметила, что в 2016 году находилась внутри помещения телеканала, которое подожгли. "Мой отдел тогда уничтожили полностью, едва успела забрать сумку", - рассказала она.

"Все это - страшные вещи. Такие же страшные, как и поджог автомобиля водителя программы независимых расследований. И такого не может быть в стране, которая задекларировала европейские ценности", - резюмировала Мендель.

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Напомним, сегодня ночью в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

Ранее журналист Михаил Ткач заявил об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома.