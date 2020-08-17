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Журналистам "Схем" могут предложить защиту, - Мендель

Журналистам

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила, что Офис Президента Украины обеспокоен информацией о возможном прослушивания и поджоге машины команды проекта "Схемы" Радио Свобода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Мендель сообщила в Facebook.

"Офис Президента Украины крайне обеспокоен информацией, предоставленной журналистами программы "Схемы: коррупция в деталях - RFERL" о возможном прослушивании и поджоге машины команды расследователей... Высшее руководство государства заинтересовано в прозрачности и непредвзятости расследований, защите свободы слова и скорейшем истинном результате" , - подчеркнула она.

Мендель напомнила, что правоохранители проводят оперативно-розыскные действия, возбуждены уголовные производства.

"Журналистам должна быть предложена защита, если они сочтут, что она им нужна", - отметила Мендель.

Она отметила, что все случаи таких атак должны быть не просто зафиксированы, а разобраны до деталей, а виновные - найдены.

Мендель также рассказала о случаях из своей журналистской деятельности, когда, по ее словам, ее программу расследований закрыли из-за того, что "мы опирались цензуре, на меня подали в суд за раскрытие коррупции".

Кроме того, она отметила, что в 2016 году находилась внутри помещения телеканала, которое подожгли. "Мой отдел тогда уничтожили полностью, едва успела забрать сумку", - рассказала она.

"Все это - страшные вещи. Такие же страшные, как и поджог автомобиля водителя программы независимых расследований. И такого не может быть в стране, которая задекларировала европейские ценности", - резюмировала Мендель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация с поджогом автомобиля "Схем" недопустима: открыто уголовное производство, проводятся следственные действия, - Мендель

Напомним, сегодня ночью в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

Ранее журналист Михаил Ткач заявил об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома.

Автор: 

журналистика (3325) поджог (1103) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+11
не грудью, а мендель.
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17.08.2020 15:14 Ответить
+8
мендель лично грудью будет защищать?
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17.08.2020 15:13 Ответить
+8
Цинизм зашкаливает
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17.08.2020 15:32 Ответить
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С учетом того, кто предлагает, то не защиту,а крышу!
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17.08.2020 15:13 Ответить
мендель лично грудью будет защищать?
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17.08.2020 15:13 Ответить
не грудью, а мендель.
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17.08.2020 15:14 Ответить
Потрепаная гарантом мендель . Защита из нее никакая .
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17.08.2020 15:28 Ответить
И его будут охранять тоже охранники Коломойского, как Зе охраняют они...
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17.08.2020 15:17 Ответить
Захист прав журналістів - це й так прямий обов'язок Президента.
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17.08.2020 15:17 Ответить
Сначала отп-здить, потом предложить "крышу". Классика...
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17.08.2020 15:18 Ответить
Приставить охрану, чтобы охранники эти докладывали Зе и Бене, где сейчас Ткач.
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17.08.2020 15:18 Ответить
Эти охранники и грохнут в итоге!
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17.08.2020 15:19 Ответить
ХА -ха .Вся интрига пропадёт.Охрана будет свои видеосюжеты клепать!
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17.08.2020 15:20 Ответить
захист від мендельвошки))
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17.08.2020 15:21 Ответить
Ггг) Привет из 90-х. Сожгли тачку и тут же предложили крышу
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17.08.2020 15:24 Ответить
мендедь знает о чем говорит! )))) она может еще и урок дать по охране объекта))))))
Журналистам "Схем" могут предложить защиту, - Мендель - Цензор.НЕТ 1318

...аки овчарка животом защищает кутенка... )))) (охрану можно распускать))))
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17.08.2020 15:25 Ответить
Что же она бедная сама не предохранялась ?
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17.08.2020 15:26 Ответить
ЗЕ-команда предлагают защиту от ЗЕ-команды.
Интересно...
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17.08.2020 15:30 Ответить
Цинизм зашкаливает
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17.08.2020 15:32 Ответить
Мендель , не лукавь ! Поджог , твоя идея ?
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17.08.2020 15:35 Ответить
Ух ти! І ця мандель теж пройшла "все это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы во время моего президентства любая критика власти тянула за собой преследование или запугивания" Источник: https://censor.net/n3214132
Та вони всі там херої! От би хоча б почитати про ту парарельну реальність, в якій вони всі херої та найвеличніші!
А в психіатрів тре спитати: як цих навіжених повернути до реального життя і чи це ще можливо....
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17.08.2020 15:35 Ответить
инвестиционную няню...
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17.08.2020 15:37 Ответить
ОП накрывает "Схемы" пелоткой Мендель.

Полжечь и предложить защиту - знакомый с 90-х почерк...
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17.08.2020 15:38 Ответить
что сильно раскудахкались зеленский и мендель по поводу этого поджога.. видать рыльце то в пушку
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17.08.2020 15:43 Ответить
Лучше бы предложила президентский миньет. Хоть кака то польза - напряжение бы сняла.
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17.08.2020 15:50 Ответить
Війна - це мир,
свобода - це рабство,
незнання - сила.

Ізоляція та арешт-це захист...
Пендель. Бордель.

тьху Мєндєль.
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17.08.2020 15:58 Ответить
Дырку в потолке для "прослушки" сверлили..На судебный иск Ткача-нет никакой реакции.Машину сожгли.Помнится также,как "величайший" к журналисту обращался-"где этот мальчик".Теперь вот "официальных" доносчиков пытаются навязать.Надобно бы к мэн.д.ель кого нибуть приставить,так на всякий случай-для наблюдения.А то вдруг..кто-то полезет не ьтуда,куда надобно
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17.08.2020 16:22 Ответить
А большинство и не заметило, что как раз при старой власти и была демократия, несмотря на всю фигню что схемы ей приписывали. Жги зеля жги они тебя так хотели!
Клоуны 95 спалили зелю песней "горела хата" когда подолжгли дом Гонтаревой,так что за всем этим стоит наш неуважаемый, а исполнитель аваков.
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17.08.2020 17:00 Ответить
с этими "терактами", посадками волонтёров и АТОшников, поджогами скорей всего занимается Аваков (не лично, по его указанию). Теперь понятно, за что его держит Зеля - кто-то же должен делать грязную работу для Зели, в том плане, что умеет работать только Аваков, остальные там нули.
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17.08.2020 23:57 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZVvsxLhU7pE-E78geXGL-3XSwOmp-qOQ-y6HVI8VPqCzjJm9xIJXBx4Cig34zz6TC9fMSh1l2bgjjWnu79tgO77iMz6kCbw_cYzQB4nh5M0ZdaQHRU_oxOrayB2tSnMdj8&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

7 ч.
·

Я не верил, что за поджогами стоит ОП, пока не увидел как опешная обслуга побежала с рассказами про папиредников. И без улпминаний Зеленского, Баканова, Венедиктовой и т.д.

Нет, ну серьезно. Какие папиредники? На Ткача прямо жаловался Зеленский. Прямо и неоднократно. Оскорблял его - «где этот мальчик?».

Или поджог делают для Зеленского(Ермака), или это делают, чтобы подставить Зеленского. Иного не дано, люди которые это сделали - ЗНАЛИ о позиции Зеленского по Ткачу, не могли не знать. А значит позиция Зеленского была одним из критериев как при выборе цели, так и при принятии принципиального решения делать вообще или нет.

В обоих случаях это террор. Политика запугивания.

Шо там Баканов? Прямая ответственность СБУ. Или ты сам это сделал, или давай ищи кто это сделал, тем более вы следили за Ткачом. Или это не вы следили и Служба не знает кто у нас и зачем следит за самыми известными журналистами страны? А может младший лейтенант ***** пойдет со службы?

Шо там тот за кого мы с детства? Сказать что ты держишь в руках весь порядок в стране в руках можно. А удержать реально? Ермак, я гарантирую, уже шепчет в ухо Зеленскому, что либо Аваков ничего не контролирует на самом деле, либо все еще хуже и Аваков сам все это и организовал. Ставлю сотню против гривны, Ермак он руками сделать ничего не может, а вот на ушном у Зе висеть он профи.

И что теперь?

Ну и самый главный вывод для нас всех.

Закона в стране нет.

Нет судов, нет защиты, нет правоохранителей, нет монополии на насилие есть только ты и те кто готов встать рядом с тобой.
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17.08.2020 18:08 Ответить
Не вважаю Ткача порядним журналістом, скоріше папарацці, але підпалювати те, що не подобається зеленському. - це вже державний бандитизм.
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17.08.2020 19:22 Ответить
вы ж их сами и палили!!! твари зеленые, бенины проститутки и подстилки
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17.08.2020 23:53 Ответить
 
 