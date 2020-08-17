Журналистам "Схем" могут предложить защиту, - Мендель
Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила, что Офис Президента Украины обеспокоен информацией о возможном прослушивания и поджоге машины команды проекта "Схемы" Радио Свобода.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Мендель сообщила в Facebook.
"Офис Президента Украины крайне обеспокоен информацией, предоставленной журналистами программы "Схемы: коррупция в деталях - RFERL" о возможном прослушивании и поджоге машины команды расследователей... Высшее руководство государства заинтересовано в прозрачности и непредвзятости расследований, защите свободы слова и скорейшем истинном результате" , - подчеркнула она.
Мендель напомнила, что правоохранители проводят оперативно-розыскные действия, возбуждены уголовные производства.
"Журналистам должна быть предложена защита, если они сочтут, что она им нужна", - отметила Мендель.
Она отметила, что все случаи таких атак должны быть не просто зафиксированы, а разобраны до деталей, а виновные - найдены.
Мендель также рассказала о случаях из своей журналистской деятельности, когда, по ее словам, ее программу расследований закрыли из-за того, что "мы опирались цензуре, на меня подали в суд за раскрытие коррупции".
Кроме того, она отметила, что в 2016 году находилась внутри помещения телеканала, которое подожгли. "Мой отдел тогда уничтожили полностью, едва успела забрать сумку", - рассказала она.
"Все это - страшные вещи. Такие же страшные, как и поджог автомобиля водителя программы независимых расследований. И такого не может быть в стране, которая задекларировала европейские ценности", - резюмировала Мендель.
Напомним, сегодня ночью в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".
Ранее журналист Михаил Ткач заявил об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома.
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...аки овчарка животом защищает кутенка... )))) (охрану можно распускать))))
Интересно...
Та вони всі там херої! От би хоча б почитати про ту парарельну реальність, в якій вони всі херої та найвеличніші!
А в психіатрів тре спитати: як цих навіжених повернути до реального життя і чи це ще можливо....
Полжечь и предложить защиту - знакомый с 90-х почерк...
свобода - це рабство,
незнання - сила.
Ізоляція та арешт-це захист...
Пендель. Бордель.
тьху Мєндєль.
Клоуны 95 спалили зелю песней "горела хата" когда подолжгли дом Гонтаревой,так что за всем этим стоит наш неуважаемый, а исполнитель аваков.
7 ч.
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Я не верил, что за поджогами стоит ОП, пока не увидел как опешная обслуга побежала с рассказами про папиредников. И без улпминаний Зеленского, Баканова, Венедиктовой и т.д.
Нет, ну серьезно. Какие папиредники? На Ткача прямо жаловался Зеленский. Прямо и неоднократно. Оскорблял его - «где этот мальчик?».
Или поджог делают для Зеленского(Ермака), или это делают, чтобы подставить Зеленского. Иного не дано, люди которые это сделали - ЗНАЛИ о позиции Зеленского по Ткачу, не могли не знать. А значит позиция Зеленского была одним из критериев как при выборе цели, так и при принятии принципиального решения делать вообще или нет.
В обоих случаях это террор. Политика запугивания.
Шо там Баканов? Прямая ответственность СБУ. Или ты сам это сделал, или давай ищи кто это сделал, тем более вы следили за Ткачом. Или это не вы следили и Служба не знает кто у нас и зачем следит за самыми известными журналистами страны? А может младший лейтенант ***** пойдет со службы?
Шо там тот за кого мы с детства? Сказать что ты держишь в руках весь порядок в стране в руках можно. А удержать реально? Ермак, я гарантирую, уже шепчет в ухо Зеленскому, что либо Аваков ничего не контролирует на самом деле, либо все еще хуже и Аваков сам все это и организовал. Ставлю сотню против гривны, Ермак он руками сделать ничего не может, а вот на ушном у Зе висеть он профи.
И что теперь?
Ну и самый главный вывод для нас всех.
Закона в стране нет.
Нет судов, нет защиты, нет правоохранителей, нет монополии на насилие есть только ты и те кто готов встать рядом с тобой.