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Новости Силовики
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НАБУ за первое полугодие 2020 года открыло 406 уголовных производств и сообщили о подозрении 125 лицам, - Сытник

НАБУ за первое полугодие 2020 года открыло 406 уголовных производств и сообщили о подозрении 125 лицам, - Сытник

Детективы НАБУ в течение I полугодия 2020 г. открыли 406 уголовных производств и сообщили о подозрении 125 лицам.

Об этом на брифинге сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Всего за полгода нами начаты 406 уголовных производств, 125 лицам сообщено о подозрении, 33 дела направлены в суд. Всего сейчас ... 5 обвинительных приговоров вынесены в отношении 6 человек", - уточнил Сытник.

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По его словам, экономический эффект от работы в I полугодии 2020 г. составил более 1,5 млрд грн, из них почти 700 млн - это возмещение убытков, причиненных по делам, которые касаются причинения ущерба государственным предприятиям.

"Более 1,5 млн возвращены нардепами добровольно за незаконно полученную компенсацию за жилье. Также предотвратили хищение почти 800 млн грн и 65 млн уже направлены в бюджет в качестве взыскания с подозреваемых залогов", - уточнил Сытник.

Он добавил, что сейчас в НАБУ работает 653 работника, из них 245 - это детективы.

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НАБУ (4242) отчет (412) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) Сытник (958)


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Топ комментарии
+2
А Скока тюремную баланду хлебают?
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17.08.2020 15:22 Ответить
+1
То-то ермак, дубинский , коломойский, зеленский, - все-все ходят перепугание)
А на герусе лица нет...
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17.08.2020 15:21 Ответить
+1
Чтобы тюремную баланду хлебать, надо чтобы "новая" прокуратура и "отреформированные" суды работали. Да и на зонах сейчас на шезлонгах некоторые заключенные загорают. Так что не только в одном НАБУ дело
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17.08.2020 15:33 Ответить
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То-то ермак, дубинский , коломойский, зеленский, - все-все ходят перепугание)
А на герусе лица нет...
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17.08.2020 15:21 Ответить
А Скока тюремную баланду хлебают?
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17.08.2020 15:22 Ответить
Чтобы тюремную баланду хлебать, надо чтобы "новая" прокуратура и "отреформированные" суды работали. Да и на зонах сейчас на шезлонгах некоторые заключенные загорают. Так что не только в одном НАБУ дело
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17.08.2020 15:33 Ответить
Беріть приклад з Південої Кореї..
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17.08.2020 15:39 Ответить
- Какие именно претензии будут сейчас предъявлены: штраф ли это за разбитое при разговоре в трамвае стекло, повестка ли в нарсуд за неплатеж квартирных денег или прием подписки на журнал для слепых.(с)
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17.08.2020 16:18 Ответить
Це Півніна Корея..
Бував в обох..))
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17.08.2020 16:27 Ответить
до одного места такая продуктивность , перевести их на оплату по факту ,посадил есть зарплата ,не посадил нет зарплаты
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17.08.2020 15:40 Ответить
Они будут работать " на энтузиазме" а жить за счет "не посадил"
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17.08.2020 16:00 Ответить
А вироків скільки реальних з строками увязнення та скільки конфісковано вкраденого? Огласите весь список борцуни!
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17.08.2020 15:45 Ответить
Нам плювати скільки справ ви завели і скільки вручили підозр.Скільки корупціонерів ви посадили і скільки повернули грошей в держбюджет,ось що важливо,тому що на ваше утримання виділяють значно,значно більше.
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17.08.2020 18:56 Ответить
5 приговоров?!?! Это круто))) Из стотен дел???? И как звучат эти "приговоры"? Типа "с отсрочкой", "заочно", "условно", да? Ну это они очень жёстко, прям изверги какие-то, ёпт.
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17.08.2020 19:14 Ответить
 
 