НАБУ за первое полугодие 2020 года открыло 406 уголовных производств и сообщили о подозрении 125 лицам, - Сытник

Детективы НАБУ в течение I полугодия 2020 г. открыли 406 уголовных производств и сообщили о подозрении 125 лицам.

Об этом на брифинге сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Всего за полгода нами начаты 406 уголовных производств, 125 лицам сообщено о подозрении, 33 дела направлены в суд. Всего сейчас ... 5 обвинительных приговоров вынесены в отношении 6 человек", - уточнил Сытник.

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По его словам, экономический эффект от работы в I полугодии 2020 г. составил более 1,5 млрд грн, из них почти 700 млн - это возмещение убытков, причиненных по делам, которые касаются причинения ущерба государственным предприятиям.

"Более 1,5 млн возвращены нардепами добровольно за незаконно полученную компенсацию за жилье. Также предотвратили хищение почти 800 млн грн и 65 млн уже направлены в бюджет в качестве взыскания с подозреваемых залогов", - уточнил Сытник.

Он добавил, что сейчас в НАБУ работает 653 работника, из них 245 - это детективы.