В Европарламенте не признают результаты выборов в Беларуси и объявили Лукашенко персоной нон грата

Депутаты Европарламента заявили, что не признают результаты президентских выборов в Беларуси и считают Александра Лукашенко персоной нон грата. Евродепутаты также призвали Россию воздержаться от любого вмешательства в ситуацию в Беларуси

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении "Европейской народной партии" (EPP), "Прогрессивного альянса социалистов и демократов" (S&D), партий "Зеленые - Европейский свободный альянс" (Greens/EFA), "Восстанавливая Европу" (Renew Europe) и "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR).

"Президентские выборах 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и отчеты, которые заслуживают доверия, указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании к новым и свободным выборам под наблюдением независимых наблюдателей", - говорится в заявлении.

Отмечается, что евродепутаты осудили аресты и акты насилия и пыток против мирных демонстрантов и призвали к всестороннему расследованию этих преступлений.

"В связи с этим мы напоминаем Александру Лукашенко об ответственности. Мы решительно осуждаем подавление Интернета и СМИ, блокады дорог и запугивания журналистов с целью остановить поток информации о ситуации в стране. Мы призываем к немедленному освобождению всех произвольно задержанных и политических заключенных, задержанных до и во время избирательной кампании", - говорится в заявлении.

Также евродепутаты призвали Россию воздержаться от любого скрытого или открытого вмешательства в ситуацию в Беларуси, а институты ЕС и государства-члены будут тщательно противодействовать любым действиям России в этом направлении.

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