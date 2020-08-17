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Адвокаты Вовка попросили перенести допрос на полчаса позже, а сами пришли раньше и через 5 минут сразу ушли, - Сытник

Адвокаты Вовка попросили перенести допрос на полчаса позже, а сами пришли раньше и через 5 минут сразу ушли, - Сытник

Национальное антикоррупционное бюро не провело допрос председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка 17 августа, поскольку его защитники просили перенести допрос на полчаса позже, но сами пришли раньше.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Действительно, сегодня господин Вовк приходил на допрос, сторона защиты попросила перенести на полчаса, но пришли раньше. И через 5 минут сразу ушли. И об этом, соответственно, написали в Фейсбуке", - отметил он.

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По словам Сытника, как только судей ОАСК - фигурантов уголовного дела - объявили в розыск, "сразу все, кроме одного фигуранта, появились и сказали, что на работе - хотя перед этим их не было ни по месту работы, ни по месту жительства".

"Насколько я знаю, на завтра он (Павел Вовк. - Ред.) приглашен ... Я думаю, что процессуальное поведение будет должным образом осуществляться", - добавил директор НАБУ.

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Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Автор: 

НАБУ (4242) допрос (1373) Сытник (958) Вовк Павел (260)


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Топ комментарии
+5
Цирк на дроте, и все за наши деньги...
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17.08.2020 15:44 Ответить
+4
Вся страна с нетерпением и недоумением следит за сериалом с "судьёй" Вовком в главной роли. Интересно, когда эта дичь закончится?
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17.08.2020 15:45 Ответить
+2
Надо ставить капканы и рыть волчьи ямы, тогда не уйдет.
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17.08.2020 15:44 Ответить
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Надо ставить капканы и рыть волчьи ямы, тогда не уйдет.
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17.08.2020 15:44 Ответить
главное на входе в НАБУ положить комплекты клетчатых одеял тогда может быть Вовк не помрет вовремя..а так начинаются игры эти подонки в мантяих рефлекторно натасканы как Тузики и Бобики на рефлексы натасканы... как бы стырить хвать и мьясо у зубах.. и даже не гавкать для близира...
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17.08.2020 15:54 Ответить
Цирк на дроте, и все за наши деньги...
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17.08.2020 15:44 Ответить
це писець повний....... ,стає навіть цікавим шо це гівно утне наступного разу і як будуть обтікати кловуни з НАБУ.
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17.08.2020 18:44 Ответить
А вы на пьять минут ПОЗЖЭ ?.. Велосипеды сломались.
.
Хороший спектакль..
.
В стиле Горобородька.
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17.08.2020 15:45 Ответить
Вся страна с нетерпением и недоумением следит за сериалом с "судьёй" Вовком в главной роли. Интересно, когда эта дичь закончится?
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17.08.2020 15:45 Ответить
Лохам положено сидеть на диване и пускать слюну в ТВ, а лучший сериал тот, который не кончается....
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17.08.2020 15:47 Ответить
Адвокаты Вовка попросили перенести допрос на полчаса позже, а сами пришли раньше и через 5 минут сразу ушли, - Сытник - Цензор.НЕТ 1768
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17.08.2020 15:45 Ответить
Спасибо за схему, Сытник! Пиши ещё!

п.с. второй раз с мая 2019г. вижу пользу от зеленой власти ))
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17.08.2020 15:46 Ответить
та то ясно) очевидно, шо крім закрити справу, - виходу нема.
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17.08.2020 15:46 Ответить
Если коротко, то НАБУ очередной раз обосралось. Как можно поддаться на такие детские уловки?
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17.08.2020 15:47 Ответить
Сытник... Помоему они вытирают об вас ноги, нет?
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17.08.2020 15:47 Ответить
там же были какие-то типа журналисты
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17.08.2020 15:54 Ответить
Ну Сытник-ПОГОДИ !
Адвокати Вовка попросили перенести допит на пів години пізніше, а самі прийшли раніше і через 5 хвилин відразу пішли, - Ситник - Цензор.НЕТ 3869
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17.08.2020 16:00 Ответить
Так Сытник плохой или хороший?
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17.08.2020 16:07 Ответить
Для Вовка хороший.
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17.08.2020 16:36 Ответить
Подлости, пакости, мелкие трюки -- украинская правоохранительно-судебная система.
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17.08.2020 20:06 Ответить
безбожникам не место в судах
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18.08.2020 00:36 Ответить
 
 