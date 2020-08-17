Адвокаты Вовка попросили перенести допрос на полчаса позже, а сами пришли раньше и через 5 минут сразу ушли, - Сытник

Национальное антикоррупционное бюро не провело допрос председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка 17 августа, поскольку его защитники просили перенести допрос на полчаса позже, но сами пришли раньше.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Действительно, сегодня господин Вовк приходил на допрос, сторона защиты попросила перенести на полчаса, но пришли раньше. И через 5 минут сразу ушли. И об этом, соответственно, написали в Фейсбуке", - отметил он.

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По словам Сытника, как только судей ОАСК - фигурантов уголовного дела - объявили в розыск, "сразу все, кроме одного фигуранта, появились и сказали, что на работе - хотя перед этим их не было ни по месту работы, ни по месту жительства".

"Насколько я знаю, на завтра он (Павел Вовк. - Ред.) приглашен ... Я думаю, что процессуальное поведение будет должным образом осуществляться", - добавил директор НАБУ.

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Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".