Вышел из комы воин, получивший ранения на Донбассе 13 августа, - главврач больницы Днепра Рыженко

Раненый военный, которого госпитализировали в Днепропетровскую областную больницу им. Мечникова 13 августа, вышел из комы, его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Об этом рассказал глава больницы Сергей Рыженко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, офтальмологам удалось сохранить зрение бойцу.

"Александр прошел все оперативные вмешательства, к счастью, зрение сохранили и оторванное ухо. Обгоревшее тело - все это надо лечить. Он говорит, дышит самостоятельно, все показатели мы выровняли. Ждем дальнейшего лечения", - сказал врач.

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Напомним, 13 августа в поселке Пески Донецкой области 37-летний военнослужащий Александр с побратимом Сергеем Поховичем подорвались в авто на противотанковой мине. В результате погиб старший сержант 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Похович (позывной Седой).

Раненый военный, которого доставили в Днепр, родом из Николаева. В больницу его привезли после обеда 13 августа, сделали две операции на голове.