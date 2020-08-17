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Вышел из комы воин, получивший ранения на Донбассе 13 августа, - главврач больницы Днепра Рыженко

Вышел из комы воин, получивший ранения на Донбассе 13 августа, - главврач больницы Днепра Рыженко

Раненый военный, которого госпитализировали в Днепропетровскую областную больницу им. Мечникова 13 августа, вышел из комы, его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Об этом рассказал глава больницы Сергей Рыженко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, офтальмологам удалось сохранить зрение бойцу.

"Александр прошел все оперативные вмешательства, к счастью, зрение сохранили и оторванное ухо. Обгоревшее тело - все это надо лечить. Он говорит, дышит самостоятельно, все показатели мы выровняли. Ждем дальнейшего лечения", - сказал врач.

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Напомним, 13 августа в поселке Пески Донецкой области 37-летний военнослужащий Александр с побратимом Сергеем Поховичем подорвались в авто на противотанковой мине. В результате погиб старший сержант 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Похович (позывной Седой).

Раненый военный, которого доставили в Днепр, родом из Николаева. В больницу его привезли после обеда 13 августа, сделали две операции на голове.

Автор: 

Днепр (4465) ранение (3405) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+22
Спасибо врачам!
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17.08.2020 15:47 Ответить
+17
Выздоравливай скорее воин!
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17.08.2020 15:51 Ответить
+16
Одужуй якнайшвидше !
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17.08.2020 15:55 Ответить
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Спасибо врачам!
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17.08.2020 15:47 Ответить
Спасибо ВРАЧАМ !!
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17.08.2020 15:50 Ответить
Выздоравливай скорее воин!
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17.08.2020 15:51 Ответить
Одужуй якнайшвидше !
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17.08.2020 15:55 Ответить
а нам рассказывают об "устойчивом перемирии" 4 недели подряд
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17.08.2020 16:02 Ответить
Мины не соблюдают перемирие. Нигде. Так они устроены ((
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17.08.2020 16:03 Ответить
Звідки вони там взялися?
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17.08.2020 16:08 Ответить
Теріторія була замінована вже кілька роуів, і вже ніхто не знає, хто мінував і де.
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17.08.2020 16:28 Ответить
Тримайся, Козаче! Молімося за Тебе і Твоїх Побратимів!!!
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17.08.2020 16:07 Ответить
Слава Богу. Молодці, лікарі. Одужуй, козаче.
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17.08.2020 16:09 Ответить
Скорейшего выздоровления и благополучия в семье! Слава Герою!
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17.08.2020 16:44 Ответить
Вот кому Героя надо давать,а не музыканту,хоть и хорошему.
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17.08.2020 17:08 Ответить
Да не, не может быть! У нас давно перемирие, ни раненых ни убитых....
Он наверное сам подорвался от неумелого обращения с миной, а тот боец которого пару дней назад хоронили наверняка самозатрелился при тех же обстоятельствах
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17.08.2020 17:36 Ответить
От перимирия мины не самоликвидируются, если не знал. Не благодари.
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17.08.2020 19:27 Ответить
От якщо не звертати уваги на ваші фантазії про " не пам'ятають де поставили міни", то питання залишається відкритим. Звідки там міни? Хто їх поставив?
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17.08.2020 21:00 Ответить
Скажу по секрету: от перемирия, протимотанковые мины не взрываются при наезде автомобиля. Не благодари
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17.08.2020 21:04 Ответить
Сумую за твоїм загиблим побратимом, і в той же час безмежно радію, що ЧАРІВНИКИ з Мечникова врятували не тільки твоє життя, а й зір. Живи довго і щасливо, воїне, за себе і за Сергія! І ДЯКУЮ ЗА ВІРНУ СЛУЖБУ!
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17.08.2020 17:53 Ответить
 
 