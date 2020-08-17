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НАБУ не расследует заявление экс-руководителя следственной группы ГБР Корецкого о давлении на телеканал "Прямой", - Сытник

НАБУ не расследует заявление экс-руководителя следственной группы ГБР Корецкого о давлении на телеканал

Национальное антикоррупционное бюро Украины пока не расследует заявление экс-руководителя следственной группы, начальника третьего отдела управления по расследованию уголовных преступлений ГБР Олега Корецкого, в котором он сообщил о правонарушениях со стороны руководителей ГБР Александра Соколова и Александра Бабикова с целью давления на телеканал "Прямой".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время итоговой пресс-конференции.

Он отметил, что заявление передано для расследования другому правоохранительному органу.

"Я это заявление не читал лично, но насколько мне докладывали, то там в заявлении идет речь якобы о противоправных действиях, но просительная часть относительно преступлений, которые нас просят зарегистрировать, они не были подследственны антикоррупционному бюро. Поэтому насколько я помню, мы его направили по принадлежности. Не в ГБР", - уточнил Сытник.

Напомним, руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что фактическое руководство Государственного бюро расследований в лице Александра Бабикова оказывало давление на следователей с целью арестовать телеканал "Прямой".

Также читайте: НАБУ за первое полугодие 2020 года открыло 406 уголовных производств и сообщили о подозрении 125 лицам, - Сытник

Автор: 

НАБУ (4242) Сытник (958) ГБР (3081) Прямой канал (56) Корецкий Олег (25)


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Ну а вы на пьять минут позжэ.. .
. Велосипеды сломались..
.
Все в стиле ГОРОБОРОДЬКА, ,,
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17.08.2020 15:47 Ответить
Потому шо заняты люди. Расследуют Центренерго, мышей с Держрезерву, брата Ермака, ОГВЗ зеленского. Разве все успеешь.
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17.08.2020 15:50 Ответить
Создать еще министерство котов , для ловли мышей... . Можна дажэ ДВА..
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17.08.2020 15:56 Ответить
Так хто розслідує, якщо не НАБУ і ДБР?

Залишається МВС і СБУ... Інші органи слідства не ведуть.
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17.08.2020 16:24 Ответить
 
 