НАБУ не расследует заявление экс-руководителя следственной группы ГБР Корецкого о давлении на телеканал "Прямой", - Сытник
Национальное антикоррупционное бюро Украины пока не расследует заявление экс-руководителя следственной группы, начальника третьего отдела управления по расследованию уголовных преступлений ГБР Олега Корецкого, в котором он сообщил о правонарушениях со стороны руководителей ГБР Александра Соколова и Александра Бабикова с целью давления на телеканал "Прямой".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время итоговой пресс-конференции.
Он отметил, что заявление передано для расследования другому правоохранительному органу.
"Я это заявление не читал лично, но насколько мне докладывали, то там в заявлении идет речь якобы о противоправных действиях, но просительная часть относительно преступлений, которые нас просят зарегистрировать, они не были подследственны антикоррупционному бюро. Поэтому насколько я помню, мы его направили по принадлежности. Не в ГБР", - уточнил Сытник.
Напомним, руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что фактическое руководство Государственного бюро расследований в лице Александра Бабикова оказывало давление на следователей с целью арестовать телеканал "Прямой".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
. Велосипеды сломались..
.
Все в стиле ГОРОБОРОДЬКА, ,,
.
.
Залишається МВС і СБУ... Інші органи слідства не ведуть.