НАБУ не расследует заявление экс-руководителя следственной группы ГБР Корецкого о давлении на телеканал "Прямой", - Сытник

Национальное антикоррупционное бюро Украины пока не расследует заявление экс-руководителя следственной группы, начальника третьего отдела управления по расследованию уголовных преступлений ГБР Олега Корецкого, в котором он сообщил о правонарушениях со стороны руководителей ГБР Александра Соколова и Александра Бабикова с целью давления на телеканал "Прямой".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время итоговой пресс-конференции.

Он отметил, что заявление передано для расследования другому правоохранительному органу.

"Я это заявление не читал лично, но насколько мне докладывали, то там в заявлении идет речь якобы о противоправных действиях, но просительная часть относительно преступлений, которые нас просят зарегистрировать, они не были подследственны антикоррупционному бюро. Поэтому насколько я помню, мы его направили по принадлежности. Не в ГБР", - уточнил Сытник.

Напомним, руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что фактическое руководство Государственного бюро расследований в лице Александра Бабикова оказывало давление на следователей с целью арестовать телеканал "Прямой".

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