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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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На расследование авиакатастрофы МАУ в Иране с участием судов может уйти от 5 лет, - Енин

На расследование авиакатастрофы МАУ в Иране с участием судов может уйти от 5 лет, - Енин

В случае привлечения международных судов к расследованию катастрофы "Боинга" МАУ в Иране, может понадобится от 5 лет для его окончания.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Я точно не хотел бы называть каких-либо временных ориентиров, хотя прекрасно понимаю, что общество ждет результат на сегодня. В значительной степени все зависит от наличия политической воли иранской стороны. Если мы посмотрим на аналогичную практику расследования других авиационных катастроф, вспомним, например, ситуацию с крушением над Черным морем российского самолета, на борту которого находились граждане России и Израиля, процесс урегулирования длился около 2 лет. Если мы говорим о возможности использования международных судов, то там нижняя планка начинается с отметки 5 лет", - сообщил Енин.

При этом он подтвердил, что ситуацию можно урегулировать в досудебном порядке.

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Полный текст интервью с Евгением Ениным читайте по ссылке.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Иран (2053) МАУ (330) Енин Евгений (328)


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А наш ВЕЛИЧАЙШИЙ ПОЛИТИК СОВРЕМЕННОСТИ .. ? -
Не можэт опьять слетать в 06ман ,
НО ужэ на переговоры с арабсскими лидерами ??.
.
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17.08.2020 16:01 Ответить
Вы издеваетесь, что ли? Вас этот Иран постоянно макает мордой в грязь. Какой-то, млять, Иран.
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17.08.2020 16:05 Ответить
Да Вы что так и не поняли что это гарантия рабочих мест на 5 лет для детей чиновников-юристов да и не за дебильные гривны.
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17.08.2020 16:21 Ответить
P.S.Уважаемая Зося,мы являемся дебилами так как от нас скрывают наши же права.Взять хотя-бы банальный билет в маршрутку и внимательно его прочитать,а ведь там уже есть страховой сбор на несчастный случай который нам ОБЯЗАН предоставить перевозчик.А авиокомпания независимо от исхода судебных разбирательств обязана выплатить пострадавшим или их семьям до единой застрахованой копейки а уж за тем предоставлять иски виновникам крушения.
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17.08.2020 16:32 Ответить
Ну Иран скажем не какой то там, а динамично развивающийся и урбанизирующейся причём под санкциями
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17.08.2020 16:43 Ответить
Ага-ага. Ещё скажи демократическая страна. Повеяло кацапами.
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18.08.2020 09:56 Ответить
Врач не заинтересован быстро вылечить больного, если больной хорошо платит за лечение.
Суд идёт долго, если ответчик не признаёт вину. Но в данном случае ответчик Иран признаёт вину, а размер компенсации суд не определяет. Поэтому тягомотина имеет ту же причину, что и поведение врачей. Синекура.
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17.08.2020 16:27 Ответить
Сын врач,старого врача упрекает отца.Вот Вы папа 20-лет лечили больного а я его за неделю вылечил на что ему отец ответил-,,А как думаеш сынок на какие деньги я тебя выучил,одевал и кормил?,,
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17.08.2020 16:37 Ответить
 
 