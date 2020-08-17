Повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн почти не отразится на уровне инфляции, - глава НБУ Шевченко
Повышение минимальной зарплаты с 4700 до 5000 гривен, запланированное с 1 сентября, практически не скажется на общем уровне инфляции.
Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко рассказал в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Однако на цены повлияет поднятие с 1 января 2021 года минималки до 6,5 тысяч гривен.
"Сейчас из-за общего низкого спроса в условиях коронакризиса этот эффект на цены будет существенно меньше, чем в 2017 году (когда минимальную зарплату подняли с 1600 до 3200 гривен. - Ред.). Уровень сбережений населения снизился, а предприятия пока сохраняют довольно пессимистические ожидания и не прогнозируют рост продаж. В то же время повышение минималки поддержит внутренний спрос, а, соответственно, и экономику на этапе восстановления", - уверен Шевченко.
Напомним, президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн уже с 1 сентября 2020 года. Кабмин утвердил график, согласно которому минималка должна вырасти с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021-го – до 6000 грн, с 1 июля 2021-го – до 6500 грн.
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Шо б уже як запрацювала економіка то запрацювала
а шевченко намекает, что напечатают (для начала) не так много.. поэтому СРАЗУ - ен отразится.. но вот потом: "наша цель - выжить"(с)шмаркля криворожий))
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Мы ужэ Коломойсскому ВЫПЛАЧИВАЕМ за бапнк . - Фирташу -Бойку - за ДОСТАВКУ ГАЗА , Ахметову - уголь газ електроенергия .. . И все понемножку.. №Е-щлигархат ДЕЛАЕТ НАС РАЗОМ !
Якщо у стакан води насипати 1 ложку цукру- концентрація цукру буде велика. А якщо у 200л діжку насипати 1 ложку цукру- ти навіть не відчуєш.
Звичайно, що простіше написати "важкий випадок" нічим це не аргументуючи.
На белаРашке 4171 грн.
в Украине 4723 грн.
УКРАИНА ЦЕ ТЫ САМА СЕБЕ ЗРОБЫЛА ДВА РАЗА
Вот такая у нас логика.
P.S. Просто пускай трезво посмотрит на цены...
PS: А Пенсии, пенсии как? Вырастут ли до 50 тысяч? Няша№2 писала, что за 41 тысячу не проживёшь!
Зеленый глава НБУ титан мысли и очень крут. Как и все остальные клоуны...
За что Украине они все?
И объяснять бесполезно.