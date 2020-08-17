Повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн почти не отразится на уровне инфляции, - глава НБУ Шевченко

Повышение минимальной зарплаты с 4700 до 5000 гривен, запланированное с 1 сентября, практически не скажется на общем уровне инфляции.

Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко рассказал в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Однако на цены повлияет поднятие с 1 января 2021 года минималки до 6,5 тысяч гривен.

"Сейчас из-за общего низкого спроса в условиях коронакризиса этот эффект на цены будет существенно меньше, чем в 2017 году (когда минимальную зарплату подняли с 1600 до 3200 гривен. - Ред.). Уровень сбережений населения снизился, а предприятия пока сохраняют довольно пессимистические ожидания и не прогнозируют рост продаж. В то же время повышение минималки поддержит внутренний спрос, а, соответственно, и экономику на этапе восстановления", - уверен Шевченко.

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Напомним, президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн уже с 1 сентября 2020 года. Кабмин утвердил график, согласно которому минималка должна вырасти с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021-го – до 6000 грн, с 1 июля 2021-го – до 6500 грн.