РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7179 посетителей онлайн
Новости
2 151 52

Повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн почти не отразится на уровне инфляции, - глава НБУ Шевченко

Повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн почти не отразится на уровне инфляции, - глава НБУ Шевченко

Повышение минимальной зарплаты с 4700 до 5000 гривен, запланированное с 1 сентября, практически не скажется на общем уровне инфляции.

Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко рассказал в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Однако на цены повлияет поднятие с 1 января 2021 года минималки до 6,5 тысяч гривен.

"Сейчас из-за общего низкого спроса в условиях коронакризиса этот эффект на цены будет существенно меньше, чем в 2017 году (когда минимальную зарплату подняли с 1600 до 3200 гривен. - Ред.). Уровень сбережений населения снизился, а предприятия пока сохраняют довольно пессимистические ожидания и не прогнозируют рост продаж. В то же время повышение минималки поддержит внутренний спрос, а, соответственно, и экономику на этапе восстановления", - уверен Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На повышение минималки до 5 тыс. грн нужны 5 млрд грн: эти средства найдут, возможно, за счет экономии на обслуживании госдолга, - "слуга народа" Гетманцев

Напомним, президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн уже с 1 сентября 2020 года. Кабмин утвердил график, согласно которому минималка должна вырасти с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021-го – до 6000 грн, с 1 июля 2021-го – до 6500 грн.

Автор: 

минимальная зарплата (196) Шевченко Кирилл (69)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Это как не отразится? ВВП падает значит падают и налоги а вы ещё бюджетникам подымаете зарплату? Где деньги берете? У вас и так в бюджете дыра!
показать весь комментарий
17.08.2020 16:21 Ответить
+6
Вы где нибудь видели в мире ,главного банкира в стране ,который говорит про финансы и инфляцию ПОЧТИ не отразиться? Очередной зедебил???
показать весь комментарий
17.08.2020 16:24 Ответить
+6
а ще краще збільшити мінімалку до 65 тисяч.

Шо б уже як запрацювала економіка то запрацювала
показать весь комментарий
17.08.2020 16:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да ладно
показать весь комментарий
17.08.2020 16:20 Ответить
а ще краще збільшити мінімалку до 65 тисяч.

Шо б уже як запрацювала економіка то запрацювала
показать весь комментарий
17.08.2020 16:27 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2020 16:31 Ответить
Звичайно, таке вже проходили в 90-х роках. Ого го як запрацювала тоді економіка. Аж омериганці очі витріщили.
показать весь комментарий
17.08.2020 16:29 Ответить
это если рост за счет ВВП..
а шевченко намекает, что напечатают (для начала) не так много.. поэтому СРАЗУ - ен отразится.. но вот потом: "наша цель - выжить"(с)шмаркля криворожий))
показать весь комментарий
17.08.2020 16:27 Ответить
🤫
показать весь комментарий
17.08.2020 16:20 Ответить
Это как не отразится? ВВП падает значит падают и налоги а вы ещё бюджетникам подымаете зарплату? Где деньги берете? У вас и так в бюджете дыра!
показать весь комментарий
17.08.2020 16:21 Ответить
поступят как порошенко: снимут гос. прокурора и получат кредит в 1 миллиард зелени.
показать весь комментарий
17.08.2020 20:56 Ответить
0лигархат ЦЕНАМИ ОГРАБИТ ..
.
Мы ужэ Коломойсскому ВЫПЛАЧИВАЕМ за бапнк . - Фирташу -Бойку - за ДОСТАВКУ ГАЗА , Ахметову - уголь газ електроенергия .. . И все понемножку.. №Е-щлигархат ДЕЛАЕТ НАС РАЗОМ !
показать весь комментарий
17.08.2020 16:22 Ответить
Вы где нибудь видели в мире ,главного банкира в стране ,который говорит про финансы и инфляцию ПОЧТИ не отразиться? Очередной зедебил???
показать весь комментарий
17.08.2020 16:24 Ответить
А чому б не збільшувати середній рівень зп замість мінімалки?
показать весь комментарий
17.08.2020 16:24 Ответить
А как ты среднюю повысишь? Кто получает среднюю зарплату? Назови должности кто получает среднюю зарплату. Средняя зарплата это вобще понятие виртуальное!
показать весь комментарий
17.08.2020 16:27 Ответить
Для збільшення середньої зп потрібне збільшення оплати праці усіх працівників. Це складний економічний процес, що тягне за собою і збільшення цін на товари повсякденного вжитку та послуги. Проте до цього потрібно іти
показать весь комментарий
17.08.2020 17:28 Ответить
в тебе з/п 1000 грн, а в мене 11000. в середньому у нас з/п по 6000 грн. коли піднімуть середню до 7000, то ти будеш отримувати 1500, а я 12500
показать весь комментарий
17.08.2020 18:25 Ответить
Але ж нас не двоє, а десять+ мільйонів. Отже таке порівняння недоречне.
показать весь комментарий
17.08.2020 19:34 Ответить
важкий випадок
показать весь комментарий
17.08.2020 20:59 Ответить
Ти навів приклад. Наведу і я.
Якщо у стакан води насипати 1 ложку цукру- концентрація цукру буде велика. А якщо у 200л діжку насипати 1 ложку цукру- ти навіть не відчуєш.
Звичайно, що простіше написати "важкий випадок" нічим це не аргументуючи.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:28 Ответить
все не так. он по прежнему будет получать 1000. это у тебя вырастет до 13000...
показать весь комментарий
17.08.2020 20:49 Ответить
так навіть краще))))
показать весь комментарий
17.08.2020 20:57 Ответить
тому що до мінімалки прив`язані податки з малого бізнесу. 3 мільйони платників ЕСВ.
показать весь комментарий
17.08.2020 16:29 Ответить
У умовного Петі працює 10 офіційно оформлених працівників. Петя справно платить податки і годує пенсіонерів та бюджетників. Щойно підвищать мінімалку- Петя звільнить кілька працівників і переведе їх на оплату в конвертах. Бюджетники і пенсіонери і надалі отримуватимуть те що отримували, Петя буде платити стільки, скільки і платив, а от кілька працівників залишаються за бортом пенсійної системи.
показать весь комментарий
17.08.2020 17:31 Ответить
Не збільшувати, а навпаки зменьшувати требо, тільки курси іноземніх валют. Тільки тоді, усе буде гаразд!
показать весь комментарий
17.08.2020 17:04 Ответить
Курс валют повинен бути сталим, а не зростати чи падати. Впав курс доллара- експортери банкроти. Зріс курс доллара- імпортери в прольоті.
показать весь комментарий
17.08.2020 17:35 Ответить
А на безробітті?
показать весь комментарий
17.08.2020 16:27 Ответить
На паРаше (12130 р.) 4527 грн.
На белаРашке 4171 грн.
в Украине 4723 грн.
показать весь комментарий
17.08.2020 16:27 Ответить
Канєшно нє отразітца, так как інфляция уже давно перешагнула барєр, которий бил ожидаєм.
показать весь комментарий
17.08.2020 16:33 Ответить
Приблизно 80% фонду зарплати в державному секторі отримують 20% персоналу. Так само і в приватному. Підвищення мінімалки фактично не впливає на зростання фонду зарплати.
показать весь комментарий
17.08.2020 16:34 Ответить
але зросте навантаження на малий та середній бізнес на пошук грошей для виплати податку на прибуток))
показать весь комментарий
17.08.2020 17:10 Ответить
Не зросте. Просто певний відсоток працівників перейдуть у тінь.
показать весь комментарий
17.08.2020 17:36 Ответить
Ти теж з "Охвісу простих рішень"?
показать весь комментарий
17.08.2020 17:51 Ответить
Мінімалку піднімуть на 277 грн. у порівнянні з відповідною сумою на 01.01.2020. Наче не небагато. Питання: на скільки піднімуться ціни у харчовому кошику відповідно чи у прогресії?
показать весь комментарий
17.08.2020 16:39 Ответить
Вот так Зе помог среднему бизнесу во время коронавируса, за счет которого еще хочет войти в местные советы.
УКРАИНА ЦЕ ТЫ САМА СЕБЕ ЗРОБЫЛА ДВА РАЗА
показать весь комментарий
17.08.2020 16:39 Ответить
Че за бред? мінімум 2,25% інфляція а ще додати валютну інфляцію
показать весь комментарий
17.08.2020 16:39 Ответить
На инфляцию не повлияет а цены вырастут!
Вот такая у нас логика.
показать весь комментарий
17.08.2020 16:41 Ответить
Конечно не отразится...был доллар по 27 грн, а станет по 30 грн., для ровного счета
P.S. Просто пускай трезво посмотрит на цены...
показать весь комментарий
17.08.2020 16:42 Ответить
Цены на часики, ну ни как не изменились! Как были $150000, так и остались...
показать весь комментарий
17.08.2020 16:52 Ответить
А у гривнях?))
показать весь комментарий
17.08.2020 17:37 Ответить
"Повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн почти не отразится на уровне инфляции, - глава НБУ Шевченко", уже давно отразилась, не инфляция съедает зарплату, а зарплаты подгоняются под аппетиты инфляции, потому что она (инфляция) и не думает останавливаться. Впрочем как в 90-ые! зЕбилы, хуже не будет???

PS: А Пенсии, пенсии как? Вырастут ли до 50 тысяч? Няша№2 писала, что за 41 тысячу не проживёшь!
показать весь комментарий
17.08.2020 16:43 Ответить
А недавно говорил, что отразиться. Вроде из рыгыАнолов, а не последовный. Ну, как страусовод на плакатах.
показать весь комментарий
17.08.2020 17:09 Ответить
Еще даже не повысили, а цены уже поползли...
показать весь комментарий
17.08.2020 17:18 Ответить
ХА ХА ХА! Денег нет а вы повышаете зарплаты! вопрос откуда возмете денег? ясень пень нарисуете!! а рисование денег это что если не инфляция?! именно потому что нет инфляции вы массово стали вводить в обиход тысячные купюры да? ну вот нет инфляции просто решили новые бумажки напечатать именно потому что нет инфляции!!
показать весь комментарий
17.08.2020 17:27 Ответить
Кааак задолбали, свинособачьи пятаки...
показать весь комментарий
17.08.2020 18:10 Ответить
Только окончательно добьет малый бизнес. Та и станки печатные у вас в НБУ сломаться могут...
Зеленый глава НБУ титан мысли и очень крут. Как и все остальные клоуны...
За что Украине они все?
показать весь комментарий
17.08.2020 18:37 Ответить
Повышение налогов не может не отразиться на инфляции,ещё одна безграмотная зелёная гнида.
показать весь комментарий
17.08.2020 18:50 Ответить
В этом году цены на сезонные фрукты и овощи в два (!) раза выше чем в прошлом году. Если зебилы напечатают гривен, чтобы пропиарится повышением мин зп, то цены опять улетят в космос. И потеряют все. Только квартальный дегенерат не понимает разницы между ростом экономики с ростом зарплат и падением экономики и печатанием увеличения зп.
показать весь комментарий
17.08.2020 19:12 Ответить
ГАНДОНЫ ВЫ ШТОПАННЫЕ!!! МИНИМАЛЬНАЯ З/П В УКРАИНЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ МЕНЬШЕ 1500 ЕВРО!!!
показать весь комментарий
17.08.2020 20:59 Ответить
Кончится тем. что они напечатаеют денег, чуть повысят минималку, а депутатам и министрам подымут зарплаты в разы. И тогда грянет инфляция а они скажут - это ковид виноват, и ваще во всём мире кризис!
показать весь комментарий
17.08.2020 21:07 Ответить
Без слов... Зебилам зайдет на ура.

И объяснять бесполезно.
показать весь комментарий
18.08.2020 00:39 Ответить
 
 