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Новости Национализация "Приватбанка"
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Сытник о ходе дела "ПриватБанка": Из офшорных зон очень трудно получить ответы на запросы

Сытник о ходе дела

Не все вопросы в расследовании уголовных производств зависят от САП и НАБУ. Еще есть проведение экспертиз или выполнение другими странами международно-правовых поручений.

Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил на брифинге, отвечая на вопрос относительно  дела "ПриватБанка", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По поводу дела "ПриватБанка" - оно ​​ключевое, мы полностью осознаем свою ответственность в этом деле. Мы работаем, но не все вопросы зависят от нас, потому экспертизы нужно проводить, а у нас нет экспертного учреждения, мы во многом зависим от других органов, здесь определенные проблемы иногда возникают. И второе, пожалуй, главное - то, что дела связаны с выполнением международно-правовых поручений, эта система международного сотрудничества формировалась очень давно", - сказал Сытник.

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По его словам, некоторые международные поручения выполняются год и дольше, и "все зависит от того, насколько мы собираем информацию, в том числе и за рубежом". Сытник уточнил, что информации собрано очень много, в частности по поводу определенных экспертных исследований. "Чтобы вы понимали, первые международные поручения, берем одно конкретное дело ("ПриватБанка". - Ред.), были направлены сразу в 2017 году после начала производства. Ответ на эти первые поручения мы получили только в 2019 году зимой. То есть, это так долго и продолжительно, и мы не можем требовать, чтобы эти поручения делались быстрее", - отметил со своей стороны руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

Директор НАБУ уточнил, что, например, если говорить о Швейцарии в вопросе международного сотрудничества, то оно происходит с этой страной гораздо быстрее. "Но есть страны, например, Панама - по два года не получаем (ответы на такие поручения. - Ред.). Из офшорных зон традиционно очень трудно получить ответ быстро, а иногда вообще получить его", - отметил Сытник.

18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ,общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страныG7,Евросоюз и США.

Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что "Приватбанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность".

До национализации почти 50% акций "Приватбанка" принадлежало Игорю Коломойскому, 41,6% – Геннадию Боголюбову. Министерство финансов опубликовало письмо, которое 16 декабря экс-владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации во избежание банкротства. В этом письме бывшие владельцы "Приватбанка" брали на себя обязательства по реструктуризации кредитов, предоставленных банком связанным юридическим лицам. Согласно заявлению Минфина, это обязательство не было выполнено в установленный срок.

16 января 2018 года НБУ на своем сайте обнародовал отчет международного детективного агентства Kroll о многомиллиардных махинациях в "Приватбанке". Убытки специалисты компании оценили в 5,5 млрд долл.

В сообщении НБУ также отмечалось, что результаты расследования Kroll подтвердили предыдущие выводы Национального банка, который выражает свою готовность ознакомить правоохранительные органы с результатами расследования.

Ознакомиться с результатами расследования можно в презентации.

В НБУ кроме этого напомнили, что расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренным Меморандумом.

В июне 2017 года международная организация-журналистов раследователей "Центр по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) сообщила, что "Приватбанк" в течение 2015-2016 годов выдал более $1 млрд кредитов 28 харьковским фирмам, которые связывали с экс-бенефициаром банка Игорем Коломойским.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

В августе 2020 года стало известно, что Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов, выведенных из "Приватбанка".

Автор: 

НАБУ (4242) Сытник (958) Холодницкий Назар (706) Приватбанк (833)


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Топ комментарии
+5
А если трухануть офшер 95го квартала, где каломойский выводил бабки через зебила?
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17.08.2020 16:21 Ответить
+4
сша над этим уже работает
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17.08.2020 16:22 Ответить
+2
Сытник о ходе дела "ПриватБанка": Из офшорных зон очень трудно получить ответы на запросы - Цензор.НЕТ 2761
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17.08.2020 16:23 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А если трухануть офшер 95го квартала, где каломойский выводил бабки через зебила?
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17.08.2020 16:21 Ответить
сша над этим уже работает
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17.08.2020 16:22 Ответить
Ты еще, Тема, и не танцор...
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17.08.2020 16:34 Ответить
Сытник о ходе дела "ПриватБанка": Из офшорных зон очень трудно получить ответы на запросы - Цензор.НЕТ 2761
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17.08.2020 16:23 Ответить
Це тобі вава не по піаніно цюцюркою ляпати.
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17.08.2020 16:34 Ответить
УСША помощи попросите Они помогут! Вот и Байден назвал Зеленского вором!
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17.08.2020 16:22 Ответить
Так выборы в США пройдут и всё будет.
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17.08.2020 16:24 Ответить
А ты у Коломойского поспрашивай. Или Зеленского. Они ж ближе)
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17.08.2020 16:22 Ответить
создайте национальное агенство по ВОПРОСАМ и ответам .. .. Можэно ДвА по отдельности !.
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17.08.2020 16:24 Ответить
це зручно
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17.08.2020 16:27 Ответить
А если еще и желания особого нет,то вообще невозможно,Сытник.
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17.08.2020 16:32 Ответить
https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000?__tn__=lC-R&eid=ARBdd_iD54O_r83fbABXfHvcHsGJhi4RjkUUxvhQGHr9ADqTDThsGJ9U8ulXXPmvv_SQGNtpW3Ei9jmn&hc_ref=ARQ1gM0PKopUBtIuawND2XIyKdkgkvbAZ4GuLBqT5b-SX5DE7yYSV589Ia1IRPmpMkI&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARDBIV-U8XctbZKgTtckV1mrHZf_3TeCZMuCT4u9fTTsEE7TkQUu1Fu1WANQPh0uxsKEkvCHzv3xFc90KnqksPAguFDDH19jdfq-*******************************************************************-Umf0Ts1qB6wZ4vMBM89VnMYb3liroJ7w_aDk4g Євген Шевченко з https://www.facebook.com/zelenskiy95?__tn__=lC-R&eid=ARAP85E0vUyiexPsz6GAjwc_My76mmvM-LGI85bxjqVpLUV1CUz3PSCIk_9oUFzw3BsUe4AZbkRCSy5Z&hc_ref=ARQ1gM0PKopUBtIuawND2XIyKdkgkvbAZ4GuLBqT5b-SX5DE7yYSV589Ia1IRPmpMkI&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARDBIV-U8XctbZKgTtckV1mrHZf_3TeCZMuCT4u9fTTsEE7TkQUu1Fu1WANQPh0uxsKEkvCHzv3xFc90KnqksPAguFDDH19jdfq-*******************************************************************-Umf0Ts1qB6wZ4vMBM89VnMYb3liroJ7w_aDk4g Володимиром Зеленським .
https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10214025129702205?__xts__%5B0%5D=68.ARDBIV-U8XctbZKgTtckV1mrHZf_3TeCZMuCT4u9fTTsEE7TkQUu1Fu1WANQPh0uxsKEkvCHzv3xFc90KnqksPAguFDDH19jdfq-*******************************************************************-Umf0Ts1qB6wZ4vMBM89VnMYb3liroJ7w_aDk4g&__tn__=-R 4 год ·

Государственная измена главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака!
Все вы слышали о задержании в Беларуси группы ЧВК «Вагнер», но мало кому известно, почему они там оказались и каков был конечный пункт назначения.
На самом деле это была длительная и тщательно спланированная операция контрразведки СБУ. Залегендированный агент нашей спецслужбы набирал группу людей с опытом войны на Донбассе - якобы для работы в Венесуэле.

Каждый из боевиков прошёл видеоинтервью, в котором детально рассказал о своём боевом опыте, приобретённом в Украине - российские ублюдки, убивающие людей за деньги, ни о чём не подозревали и хвастались своими преступлениями под видеофиксацию в рамках уголовного дела, санкцию и процессуальный контроль за которым осуществлял заместитель генпрокурора Гюндуз https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDBIV-U8XctbZKgTtckV1mrHZf_3TeCZMuCT4u9fTTsEE7TkQUu1Fu1WANQPh0uxsKEkvCHzv3xFc90KnqksPAguFDDH19jdfq-*******************************************************************-Umf0Ts1qB6wZ4vMBM89VnMYb3liroJ7w_aDk4g&__tn__=%2ANK-R #Мамедов - стоит заметить, весьма достойный, опытный прокурор.
После набора группы «вагнеровцам» купили билеты на рейсовый самолёт из Минска (с пересадкой в Стамбуле). На тот же рейс был куплен билет ещё одному агенту СБУ, у которого во время перелёта над территорией Украины должен был случится эпилептический припадок или что ещё похуже, что потребовало бы немедленной посадки самолёта в Киеве для оказания экстренной медицинской помощи «больному». В качестве мед.братьев в самолёт должна была зайти группа спецназа «Альфа» и задержать всех наёмников.
За день до планируемого ареста заместитель председателя https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/?__tn__=K-R&eid=ARDlc6hfE0xquq0MOK7_FLujLYz_-j2voMh9GSrTPPUXYA1YqBN8ARiV8-LuG6ahfMl6WGcVEdjQKCOR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDBIV-U8XctbZKgTtckV1mrHZf_3TeCZMuCT4u9fTTsEE7TkQUu1Fu1WANQPh0uxsKEkvCHzv3xFc90KnqksPAguFDDH19jdfq-*******************************************************************-Umf0Ts1qB6wZ4vMBM89VnMYb3liroJ7w_aDk4g Служба безпеки України Баранецкий осуществил доклад лично президенту Украины, во время которого также присутствовал глава ОП Андрей Ермак. После доклада Ермак потребовал немедленной отмены операции якобы из-за того, что в течении четырёх дней должен был состояться большой обмен пленными. Но отменить операцию было уже невозможно - «вагнеровцы» ехали в автобусе на Минск. В конце концов Баранецкий был вынужден подчиниться Президенту, который принял точку зрения Ермака, и они договорились о том, что отложат вылет наёмников из Минска на четыре дня.
По данным СБУ, уже на следующий день ФСБ в полном объёме получили информацию о готовящейся спецоперации наших контрразведчиков. И чтобы всё не выглядело столь уж очевидным, они «слили» эти данные в КГБ Беларуси, после чего произошло задержание и последующее возвращение наёмников в РФ. А большой обмен, которым Ермак аргументировал Президента, так и не состоялся.
Таким образом долгая, уникальная, из ряда вон выходящая операция СБУ была слита в унитаз руками главы Офиса Президента Украины, который является агентом российских спецслужб, но https://www.facebook.com/zelenskiy95?__tn__=K-R&eid=ARAZ-kgB25ECDBh0m0502nsAxbqmI0e0iSgbelxfE8iidXpR_HnRS1XIJMBnEtm9QuANMMMQE-TJKCQP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDBIV-U8XctbZKgTtckV1mrHZf_3TeCZMuCT4u9fTTsEE7TkQUu1Fu1WANQPh0uxsKEkvCHzv3xFc90KnqksPAguFDDH19jdfq-*******************************************************************-Umf0Ts1qB6wZ4vMBM89VnMYb3liroJ7w_aDk4g Володимир Зеленський об том, кажется, до сих пор не в курсе?..
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17.08.2020 16:33 Ответить
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17.08.2020 16:38 Ответить
Они прослушку не могут найти на квартире "Схем", а ты о какой-то спецоперации...Смешно до слез...Жги исчо про СБУ Баканова, у которого жена - гражданка запоребрика
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17.08.2020 16:41 Ответить
Тебе Ермак лично все рассказал? Или зам.СБУ?
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17.08.2020 17:12 Ответить
ЗАТО ПЕРЕВОДИТЬ НАПИЗЖЕНОЕ УДОБНО!!
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17.08.2020 21:05 Ответить
 
 