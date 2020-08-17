Сытник о ходе дела "ПриватБанка": Из офшорных зон очень трудно получить ответы на запросы

Не все вопросы в расследовании уголовных производств зависят от САП и НАБУ. Еще есть проведение экспертиз или выполнение другими странами международно-правовых поручений.

Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил на брифинге, отвечая на вопрос относительно дела "ПриватБанка", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По поводу дела "ПриватБанка" - оно ​​ключевое, мы полностью осознаем свою ответственность в этом деле. Мы работаем, но не все вопросы зависят от нас, потому экспертизы нужно проводить, а у нас нет экспертного учреждения, мы во многом зависим от других органов, здесь определенные проблемы иногда возникают. И второе, пожалуй, главное - то, что дела связаны с выполнением международно-правовых поручений, эта система международного сотрудничества формировалась очень давно", - сказал Сытник.

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По его словам, некоторые международные поручения выполняются год и дольше, и "все зависит от того, насколько мы собираем информацию, в том числе и за рубежом". Сытник уточнил, что информации собрано очень много, в частности по поводу определенных экспертных исследований. "Чтобы вы понимали, первые международные поручения, берем одно конкретное дело ("ПриватБанка". - Ред.), были направлены сразу в 2017 году после начала производства. Ответ на эти первые поручения мы получили только в 2019 году зимой. То есть, это так долго и продолжительно, и мы не можем требовать, чтобы эти поручения делались быстрее", - отметил со своей стороны руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

Директор НАБУ уточнил, что, например, если говорить о Швейцарии в вопросе международного сотрудничества, то оно происходит с этой страной гораздо быстрее. "Но есть страны, например, Панама - по два года не получаем (ответы на такие поручения. - Ред.). Из офшорных зон традиционно очень трудно получить ответ быстро, а иногда вообще получить его", - отметил Сытник.

18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ,общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страныG7,Евросоюз и США.

Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что "Приватбанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность".

До национализации почти 50% акций "Приватбанка" принадлежало Игорю Коломойскому, 41,6% – Геннадию Боголюбову. Министерство финансов опубликовало письмо, которое 16 декабря экс-владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации во избежание банкротства. В этом письме бывшие владельцы "Приватбанка" брали на себя обязательства по реструктуризации кредитов, предоставленных банком связанным юридическим лицам. Согласно заявлению Минфина, это обязательство не было выполнено в установленный срок.

16 января 2018 года НБУ на своем сайте обнародовал отчет международного детективного агентства Kroll о многомиллиардных махинациях в "Приватбанке". Убытки специалисты компании оценили в 5,5 млрд долл.

В сообщении НБУ также отмечалось, что результаты расследования Kroll подтвердили предыдущие выводы Национального банка, который выражает свою готовность ознакомить правоохранительные органы с результатами расследования.

Ознакомиться с результатами расследования можно в презентации.

В НБУ кроме этого напомнили, что расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренным Меморандумом.

В июне 2017 года международная организация-журналистов раследователей "Центр по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) сообщила, что "Приватбанк" в течение 2015-2016 годов выдал более $1 млрд кредитов 28 харьковским фирмам, которые связывали с экс-бенефициаром банка Игорем Коломойским.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

В августе 2020 года стало известно, что Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов, выведенных из "Приватбанка".