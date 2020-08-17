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Мы заставили застройщика снести верхние этажи на стройке возле Софии Киевской, - Кличко

Мы заставили застройщика снести верхние этажи на стройке возле Софии Киевской, - Кличко

В конфликте с застройкой на улице Гончара в Киеве, который тянулся с 2008 года, поставлена точка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он сообщил, что новый владелец, который приобрел здание, взял на себя обязательства убрать лишние этажи, чтобы здание было не выше 27 метров.

"Друзья! Сегодня мы поставили точку в конфликте, который тянулся с 2008 года. Речь идет о скандальном здании на улице Гончара 17-23. Строительство там власть остановила в 2016 году. Новый владелец, который приобрел здание, взял на себя обязательства убрать лишние этажи, чтобы здание было не выше 27 метров. И закреплено это в общем меморандуме, который подписала власть, представители компании-застройщика, общественные активисты организации "Андреевская-Пейзажная инициатива" и руководство Национального заповедника "София Киевская", - сообщил Кличко.

Мэр Киева отметил, что обновленный проект застройщик предоставит на рассмотрение города в ближайшее время. И только после согласования там начнут работы.

"Я подчеркиваю: изначально позиция столичных властей была однозначной - многоэтажного строительства в охранной зоне ЮНЕСКО - буферной зоне Софии Киевской - не должно быть! Наша ключевая задача - сохранить исторический облик Киева. Да, столица должна развиваться, строиться. Но при этом новые здания не должны искажать архитектурное наследие", - подытожил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве на День Независимости установят самый большой флаг Украины, - Кличко

Автор: 

Киев (25796) Кличко Виталий (4661) строительство (2001)


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Топ комментарии
+6
Животворящая сила выборов.
А с 2014 по 2016?
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17.08.2020 17:03 Ответить
+4
Ага проснулся,скоро весь Киев загадят новостройками -коробками..
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17.08.2020 16:55 Ответить
+2
Це глобальна перемога, всім перемогам перемога, Віталя президент галактики (після Черновецького)
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17.08.2020 18:55 Ответить
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Ага проснулся,скоро весь Киев загадят новостройками -коробками..
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17.08.2020 16:55 Ответить
Как же, аж два раза. Скорее город недостроев
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17.08.2020 17:12 Ответить
Уже загадили.
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17.08.2020 17:25 Ответить
Животворящая сила выборов.
А с 2014 по 2016?
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17.08.2020 17:03 Ответить
А животворящую силу мозгов не пробовал включать? Или у нас Кличко апеляционный судья и исполнительная служба в одном лице?!
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17.08.2020 19:16 Ответить
ты с Марса?
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17.08.2020 20:49 Ответить
Глядишь и бассейн "Динамо" восстановят.
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17.08.2020 22:40 Ответить
Верю!
Возле Верховной зрады уже 15 лет, как снесли и возле фуникулера.
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17.08.2020 17:33 Ответить
виталя, аплодирую сидя, а шо оно там ваще делает, возле Софии, то строительство, де ви змусили??
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17.08.2020 18:17 Ответить
а це у Омелі чи Льоні космоса запитай
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17.08.2020 19:40 Ответить
а виталя - хороший, ыгы??
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17.08.2020 20:54 Ответить
віталя як віталя, якого вибрали такий і є.
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17.08.2020 20:56 Ответить
Це глобальна перемога, всім перемогам перемога, Віталя президент галактики (після Черновецького)
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17.08.2020 18:55 Ответить
Будем голосовать за Кличка, а зебилы, шариесосы и прочие отбросы, пускай едут в свой кривой рагуль руководить
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17.08.2020 19:18 Ответить
Кличку мозги отбили когда он занимался боксом, а у тебя, очевидно, их отродясь не было.
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17.08.2020 20:10 Ответить
Гандон штопаный - засрали Киев и пиарится на одном здании, а десятки в это время строят где хотят и как хотят.
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17.08.2020 20:09 Ответить
Интересно а кто сносил эту красоту?! В Киеве есть в каждом районе по сотне строений которые нужно произвести https://demontazhplus.com.ua/ демонтаж . А на их место новое возвести, теже самые садики или школы.
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22.12.2020 14:07 Ответить
 
 