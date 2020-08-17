Мы заставили застройщика снести верхние этажи на стройке возле Софии Киевской, - Кличко

В конфликте с застройкой на улице Гончара в Киеве, который тянулся с 2008 года, поставлена точка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он сообщил, что новый владелец, который приобрел здание, взял на себя обязательства убрать лишние этажи, чтобы здание было не выше 27 метров.

"Друзья! Сегодня мы поставили точку в конфликте, который тянулся с 2008 года. Речь идет о скандальном здании на улице Гончара 17-23. Строительство там власть остановила в 2016 году. Новый владелец, который приобрел здание, взял на себя обязательства убрать лишние этажи, чтобы здание было не выше 27 метров. И закреплено это в общем меморандуме, который подписала власть, представители компании-застройщика, общественные активисты организации "Андреевская-Пейзажная инициатива" и руководство Национального заповедника "София Киевская", - сообщил Кличко.

Мэр Киева отметил, что обновленный проект застройщик предоставит на рассмотрение города в ближайшее время. И только после согласования там начнут работы.

"Я подчеркиваю: изначально позиция столичных властей была однозначной - многоэтажного строительства в охранной зоне ЮНЕСКО - буферной зоне Софии Киевской - не должно быть! Наша ключевая задача - сохранить исторический облик Киева. Да, столица должна развиваться, строиться. Но при этом новые здания не должны искажать архитектурное наследие", - подытожил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве на День Независимости установят самый большой флаг Украины, - Кличко