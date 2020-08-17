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Помощь пострадавшим от взрыва в Ливане украинцам составляет $156 на человека, - Енин

Помощь пострадавшим от взрыва в Ливане украинцам составляет $156 на человека, - Енин

На каждого пострадавшего за рубежем украинца государством предусмотрена выплата в виде двукратной суммы суточных расходов по стране.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Комментируя последние события в Ливане, он сообщил, что около 10 украинцев уже получили материальную помощь.

"Ее выплатили. Обидно, но есть определенные ограничения по таким выплатам. И в случае необходимости, мы готовы предоставить временное жилье украинским гражданам. Мы уже проходили соответствующую практику во время массового возвращения граждан Украины с началом пандемии. Хочу сказать, что в большинстве стран наши послы и консулы, украинское общество оказались достаточно сплоченными и консолидированными", - рассказал Енин.

Он уточнил, что Кабинетом Министров Украины сегодня определен размер материальной помощи в виде двукратной суммы суточных расходов по стране. "В Ливане это 78 долларов США", - сказал Енин.

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Полный текст интервью с Евгением Ениным читайте по ссылке.

Как сообщалось, серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

По состоянию на 12 августа число погибших в результате серии взрывов в Бейруте достигло 171 чел. Еще более 6 тыс. чел. получили травмы, 300 тыс. чел. остались без крова.

Ливан (126) помощь (7910) Енин Евгений (328)


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Топ комментарии
+8
И пусть ни в чом себе не отказуют, да?
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17.08.2020 16:44 Ответить
+3
Герои - щедрые люди! (с)
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17.08.2020 16:39 Ответить
+1
Помощь пострадавшим от взрыва в Ливане украинцам составляет $156 на человека, - Енин - Цензор.НЕТ 3056
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17.08.2020 16:39 Ответить
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Помощь пострадавшим от взрыва в Ливане украинцам составляет $156 на человека, - Енин - Цензор.НЕТ 3056
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17.08.2020 16:39 Ответить
И пусть ни в чом себе не отказуют, да?
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17.08.2020 16:44 Ответить
Герои - щедрые люди! (с)
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17.08.2020 16:39 Ответить
Суточный расход по стране 78 баксов? В Украине у многих такая пенсия.
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17.08.2020 16:47 Ответить
Не бреши. Только у тех, у кого нет стажа: кто получал з.п. в конверте.
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17.08.2020 16:50 Ответить
Большинство сегодняшних пенсионеров работали при СССР. И никаких конвертов тогда не было. Иидаже при хороших зарплатах тогда они получают сегодня минималку.
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17.08.2020 19:47 Ответить
Там шаурма в районе 3-х баксов, кофе в районе 2-х.
Бейрут дорогой город, нашим пенсионерам не надо туда ехать, лучше куда-нибудь в Пирятин.
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17.08.2020 16:53 Ответить
Это три месячных украинских пенсии.
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17.08.2020 16:54 Ответить
А что делают украинцы в этом Бейруте, чем занимаются в этом гнезде и гадючнике международного терроризма? Вечно Украина влезает с этими "друзьями" в дерьмо. А после скулят, что в приличном обществе руки не подают.
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17.08.2020 17:04 Ответить
так непонятно написано...156 баксами - это в сутки или всего, единоразово...
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17.08.2020 17:38 Ответить
 
 