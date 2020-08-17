Помощь пострадавшим от взрыва в Ливане украинцам составляет $156 на человека, - Енин

На каждого пострадавшего за рубежем украинца государством предусмотрена выплата в виде двукратной суммы суточных расходов по стране.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Комментируя последние события в Ливане, он сообщил, что около 10 украинцев уже получили материальную помощь.

"Ее выплатили. Обидно, но есть определенные ограничения по таким выплатам. И в случае необходимости, мы готовы предоставить временное жилье украинским гражданам. Мы уже проходили соответствующую практику во время массового возвращения граждан Украины с началом пандемии. Хочу сказать, что в большинстве стран наши послы и консулы, украинское общество оказались достаточно сплоченными и консолидированными", - рассказал Енин.

Он уточнил, что Кабинетом Министров Украины сегодня определен размер материальной помощи в виде двукратной суммы суточных расходов по стране. "В Ливане это 78 долларов США", - сказал Енин.

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Как сообщалось, серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

По состоянию на 12 августа число погибших в результате серии взрывов в Бейруте достигло 171 чел. Еще более 6 тыс. чел. получили травмы, 300 тыс. чел. остались без крова.