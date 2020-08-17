МИД Украины вызывает посла в Беларуси в Киев для консультаций: "Мы будем жестко защищать свои национальные интересы"
Министерство иностранных дел Украины впервые в истории вызывает посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-белорусских отношений.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-белорусских отношений в новой реальности, которая сложилась, выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска", - говорится в заявлении Кулебы.
Министр напомнил, что в прошлую пятницу официальный Минск передал задержанных "вагнеровцев" в Россию, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине.
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"Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям. После этого Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси. Качественно новые угрозы, как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси. Совокупность указанных фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях", - пояснил Кулеба.
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Он заверил, что Украина будет жестко защищать свои национальные интересы. При этом вызов посла на консультации никоим образом не повлияет на способность обеспечивать права и законные интересы граждан Украины на территории Беларуси.
"Пользуясь случаем, хочу напомнить, что в связи с обострением ситуации с безопасностью в Беларуси, МИД Украины уже рекомендовало воздержаться от поездок в эту страну. Тем, кто уже находится в Беларуси, МИД советует избегать массовых мероприятий и мест скопления граждан", - отметил глава МИД Украины.
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В министерстве пояснили, что вызов посла на консультации в столицу - одна из форм дипломатического реагирования, которая применяется для демонстрации недовольства политикой или недружественными действиями иностранного государства, в котором этот посол аккредитован.
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Но фейк вбросил соратник Семенченко Шевченко.
Он порохобот?
Может все-таки правда? Пусть комментируют должностные лица.
Аваков плете такі круті інтриги, ще й СБУ-Баканова приплітає...
СБУшники вже спростовували басні Геращенка про замах на Авакова.
Якщо вони ще й тут брешуть, то вже геть неадекватні. Такі ж як пуйло.
Звідки ви знаєте що саме є в СБУ на них?
Если это вопрос, то я не знаю на него ответ.
Возможно. Это выгодно для россии.
Но то, что в Украине эту историю начали разгонять люди, близкие к Авакову, вызывает вопрос, с какой именно главной целью это делается.
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Хлібо-булочний комбінат за такі слова затаскає його по судах.
Ну вызвали...они той нотой жопу вытерли и все!
КТО ТЕБЕ ТАКОЕ НАВРАЛ - МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ? Завтра срочно собирается верхушка ЕС для наложение санкций на лукаша, заявляют, что беларусский народ имеет право выбора. Настаивают на демократических перевыборах. Настроены довольно воинственно против преступлений режима луки против народа!
Я вообще сомневаюсь, что эти людишки - украинцы.
Злобные, ненавистные созданья, при этом распространяющие руссо-фашистские фейки.
Читай: "...вызывает посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев..."Источник: https://censor.net/n3214258
А натякать пусть будет жене, если она у него есть.