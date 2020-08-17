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Новости Революция в Беларуси
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Самый лучший сценарий для Беларуси - повторные выборы, - глава МИД Латвии Ринкевич

Самый лучший сценарий для Беларуси - повторные выборы, - глава МИД Латвии Ринкевич

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич считает, что вмешательство в белорусскую ситуацию - не в интересах России, а лучший выход из белорусского кризиса - повторные выборы под наблюдением международных наблюдателей.

"Евросоюз готов к действиям и при самом худшем сценарии. Думаю, России нужно понимать, что вмешательство не в ее долгосрочных интересах. Протесты в Беларуси не против России, а против конкретного лица. Самый лучший сценарий - повторные выборы под наблюдением международных наблюдателей с равными возможностями для всех кандидатов", - сказал Ринкевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его мнению, в Беларуси должна появиться новая Центральная избирательная комиссия, в состав которой войдут и представители нынешней власти, наблюдатели из разных стран.

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Глава МИД Латвии также рассказал о повестке дня на внеочередном заседании Кабинета Министров Латвии по ситуации в Беларуси, которое пройдет в понедельник. "Первое, конечно - актуальная ситуация, я расскажу о том, что было на Совете ЕС. Второе - поддержка гражданского общества. Третий вопрос - политическое убежище в случае ухудшения ситуации в Беларуси, чего, надеюсь, не произойдет", - сказал министр. Под содействием гражданскому обществу предусматривается юридическая и информационная поддержка.

Как сообщалось, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно объявленным 14 августа официальным результатам, действующий Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. В Беларуси с 9 августа продолжаются протесты граждан, несогласных с официальными результатами выборов. Представители силовых органов Беларуси применяют силу против участников мирных протестов, которые распространились по всей стране. Силовики применяют против демонстрантов резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны по меньшей мере 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, есть погибшие.

Участница президентской кампании Светлана Тихановская, которая была вынуждена уехать в Литву, заявила 14 августа, что набрала до 70% голосов на выборах, и призвала граждан Беларуси в предстоящие выходные продолжить мирные протесты против фальсификации выборов. Также она объявила о готовности стать национальным лидером, чтобы страна "успокоилась и вошла в нормальный ритм". Лукашенко, в свою очередь, отказался проводить новые выборы. За прошедшие выходные он дважды провел телефонные переговоры с президентом РФ Путиным. В Кремле подтвердили, что Россия готова предоставить Беларуси военную помощь.

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24766) Латвия (1358) Ринкевичс Эдгарс (144)


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Топ комментарии
+5
Пока мы наращиваем протестную массу,МТЗ стоит,Беларуськалий полностью остановился.Нафтан и мозырьский НПЗ на подходе,лишим их для начала валюты.А на потом у белорусов есть план.
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17.08.2020 17:00 Ответить
+5
Они только заикнуться об этом, у них сразу Витебская народная республика возникнет
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17.08.2020 17:43 Ответить
+4
Надо луку мудищева замочить сначала. Он сказал,что пока не сдохнет-никаких выборов.
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17.08.2020 17:04 Ответить
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Лукашенко не может принимать участия в повторных выборах поскольку ему вообще надо предъявить подозрение в преступлении.
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17.08.2020 17:13 Ответить
теперь вопрос в том,кто завалит луку
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17.08.2020 16:58 Ответить
У него уже два инсульта за время протестов. Он пока справляется сам.
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17.08.2020 17:01 Ответить
Сам? С танками НАТО на границе Беларуси? Или с мокшанскими военными базами в самой Беларуси?
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17.08.2020 17:14 Ответить
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17.08.2020 17:21 Ответить
Это будет ошибка.
Только если Лукашенко не будет, и всей его администрации.
Лучший вариант - Тихановская получает в.о. президента и устраивает перевыборы...
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17.08.2020 16:53 Ответить
А где уверенность что она их устроить? Наш Ослик тоже много чего говорил. Например "Если я нарушу закон я уйду!"
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17.08.2020 16:56 Ответить
Нету уверенности. Но а какой другой вариант? Оставлять колхозника, ещё на пол года - это провал. Он за это время уничтожит всё и вся.
Лигимитизировать Тихановскую как президента без перевыборов тоже не вариант - она вполне может быть прокремлёвской. Ну или её склонят на это дело.
Есть шанс что появится у беларусов ещё кто-то. И он выиграет.
Но в любом случае - это сами беларусы должны решать что им лучше, и чего они хотят в будущем...
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17.08.2020 17:10 Ответить
кращий варіант - загальні перевибори: дивсь мій комент нижче.
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17.08.2020 17:00 Ответить
На основании чего получает? Пересчет уже вряд ли сделаешь. Поэтому, может лучше парламент возьмет на себя роль организатора выборов
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17.08.2020 17:10 Ответить
парламент под колхозником - ничего не даст...
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17.08.2020 17:36 Ответить
Если лукашенка отстранить от власти. Кто у них там следующий должен быть? У нас - спикер парламента
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17.08.2020 17:41 Ответить
у нас нету и не было такой монолитности системы...
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17.08.2020 18:41 Ответить
поки не буде інший результат?
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17.08.2020 16:53 Ответить
Лукашенко не против, кстати. Только с одним условием, так и сказал, мол только через мой труп. Люди разные, у всех свои хотелки. Нужно стараться идти людям на встречу.
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17.08.2020 16:56 Ответить
А если опять выберут Бацку?
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17.08.2020 16:56 Ответить
а кого ж іще?
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17.08.2020 16:57 Ответить
нет. Но,кстати, Тихоновская обещала провести выборы через 6 месяцев. И если бы лука не начал свои кровавые делишки, глядишь бы и вернулся через полгодика. А сейчас только суд и тюрьма его ждёт.
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17.08.2020 17:00 Ответить
"Пока вы меня не убьете, других выборов не будет"- Лукашенко
-Хто ж тебе Лука, за язик тягне з підказкою самого реалістичного та блискавичного шляху подолання кризи?
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17.08.2020 18:29 Ответить
Чого він не каже, що повторні позачергові вибори потрібні не лише преЗЕдента, а й всього складу Нацональних зборів? І палати Прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, і Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу?
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17.08.2020 16:58 Ответить
Тяжелый русский дух, нечем дышать и нельзя лететь». - А. Блок
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17.08.2020 16:59 Ответить
Кремлёвские считают Беларусь своей деревенькой, и беларусы этому пока что не противятся. Лучший сценарий - это вступление в ЕС и НАТО.
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17.08.2020 17:00 Ответить
Они только заикнуться об этом, у них сразу Витебская народная республика возникнет
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17.08.2020 17:43 Ответить
Чего бояться белфюреру если он утверждает, что за него проголосовало 80%? Если это правда, то и повторно проголосует 80%. Или оно дзюрит от страха, чмо колхозное??
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17.08.2020 17:03 Ответить
Надо луку мудищева замочить сначала. Он сказал,что пока не сдохнет-никаких выборов.
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17.08.2020 17:04 Ответить
В це хтось вірить при Лукі??
Ахендовського випишить!!
🤣🤣
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17.08.2020 17:06 Ответить
о, неолиберальные крысы закопошились.
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17.08.2020 17:06 Ответить
щас туда яйценюхи полезут
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17.08.2020 17:07 Ответить
З новою ЦВК і тотальним контролем міжнародних спостерігачів - лука, якщо він і буде серед кандидатів на повторних виборах - тепер вже не отримає необхідної для перемоги підтримки виборців Білорусі. Багато він напаскудив зі своїм фальшуванням, кров на руках та й набрид він білорусам за 26-ть років своєї каденції.
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17.08.2020 17:07 Ответить
він набрид, але освіту, медицину не урекав, санітарно- епідеміологічну службу не ліквідував,

і гроші знаходяться там, де треба, а не "ходять за поцієнтом"
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17.08.2020 17:11 Ответить
Але білоруси ще не знають, що таке ухекати все, і увідкриту обкрадати своїх громадян. Тобто, у них боротьба за краще, а не за гірше. Так усі - ніхто за гірше боротьбу не веде. То все зрозуміло. Так а хто до кращого то поведе? Лукашенко ж усіх кандидатів прибрав. Так як нікого нема - воно само підеться до гіршого. Покотиться під гірку. Клоуни причепляться, біси, олігархи, пройдисвіти - і покотиться тільки так. Не встигне ніхто зупинити.
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17.08.2020 20:26 Ответить
Вероятно - ДА !!! при условии что Лукашенко свою кандидатуру не будет выставлять. Сколько можно лет править.. ну это ж не наследственная монархия ( хотя там Коля в роли цесаревича) Тоже самое в свое время нужно было сделать "овощу" после Майдана, сказать что передает власть Раде и та назначает внеочередные выборы президента, и Янукович свою кандидатуру не выдвигает. И все бы мирно разрешилось. А уж кто бы в результате победил на выборах.. то дело такое, как народ бы решил. Но они ж с-уки без власти как наркоман без наркотиков. ( на данный момент самым мудрым из "вечных" и несменяемых оказался Назарбаев, отошел в тень и остался уважаемым человеком у остальных духа не хватает или ума.)
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17.08.2020 17:08 Ответить
Это для всех и всегда лучший выбор, особенно для США. Вот как только Китай наймет пару тысяч демонстрантов после выборов, чтоб бутылками покидались, так сразу и перевыборы, каждую неделю.
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17.08.2020 17:10 Ответить
не будет никаких повторных выборов. Или новые выборы без Лукашенко, или Лукашенко forever
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17.08.2020 17:10 Ответить
Докажи.
Белорусь большая.
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17.08.2020 17:22 Ответить
Головне- не повторювати Наших помилок!!))
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17.08.2020 17:16 Ответить
Та да, не гоните поганой метлой сывочолых!
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17.08.2020 17:21 Ответить
Вот будет шок, если снова изберут Лукашенко.
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17.08.2020 17:20 Ответить
Ну нарисует он себе уже 85%, или 60%, что дальше? Победа будет Лукашенко под его управлением 100%! Неужели не понятно еще?
Повторные выборы бессмысленны, вот тут Лукашенко прав. Его садить и судить надо! Но кто же это сделает? Никто.
Поэтому, я вижу только 1 вариант - массовые забастовки и протесты по всей Беларуси вынудят его уйти самостоятельно.
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17.08.2020 17:27 Ответить
Нема в білорусів свого Бандери і Шухевича. Нема історичної постаті, з ім'ям якої є сенс піднімати людей. Нічого в тій Біларусі не буде. Приберуть Колгоспника, прийде інший щур
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17.08.2020 17:35 Ответить
Найкращий сценарій для Білорусі - повторні вибори, - глава МЗС Латвії Рінкевич - Цензор.НЕТ 406
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17.08.2020 18:25 Ответить
Але білоруси ще не знають, що таке ухекати все, і увідкриту обкрадати своїх громадян. Тобто, у них боротьба за краще, а не за гірше. Так усі - ніхто за гірше боротьбу не веде. То все зрозуміло. Так а хто до кращого то поведе? Лукашенко ж усіх кандидатів прибрав. Так як нікого нема - воно само підеться до гіршого. Покотиться під гірку. Клоуни причепляться, біси, олігархи, пройдисвіти - і покотиться тільки так. Не встигне ніхто зупинити.

Хоча Білорусь велика - ліси, поля, кілька ще працюючих заводів. Якщо продавати все олігархам і пиляти частинами - можна років з 10 спускатися до дна. Нє, я не сперечаюсь - обманювати народ погано, особливо президенту. А перспективи крім в калюжу сісти які?
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17.08.2020 20:30 Ответить
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