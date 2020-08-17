Самый лучший сценарий для Беларуси - повторные выборы, - глава МИД Латвии Ринкевич

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич считает, что вмешательство в белорусскую ситуацию - не в интересах России, а лучший выход из белорусского кризиса - повторные выборы под наблюдением международных наблюдателей.

"Евросоюз готов к действиям и при самом худшем сценарии. Думаю, России нужно понимать, что вмешательство не в ее долгосрочных интересах. Протесты в Беларуси не против России, а против конкретного лица. Самый лучший сценарий - повторные выборы под наблюдением международных наблюдателей с равными возможностями для всех кандидатов", - сказал Ринкевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его мнению, в Беларуси должна появиться новая Центральная избирательная комиссия, в состав которой войдут и представители нынешней власти, наблюдатели из разных стран.

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Глава МИД Латвии также рассказал о повестке дня на внеочередном заседании Кабинета Министров Латвии по ситуации в Беларуси, которое пройдет в понедельник. "Первое, конечно - актуальная ситуация, я расскажу о том, что было на Совете ЕС. Второе - поддержка гражданского общества. Третий вопрос - политическое убежище в случае ухудшения ситуации в Беларуси, чего, надеюсь, не произойдет", - сказал министр. Под содействием гражданскому обществу предусматривается юридическая и информационная поддержка.

Как сообщалось, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно объявленным 14 августа официальным результатам, действующий Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. В Беларуси с 9 августа продолжаются протесты граждан, несогласных с официальными результатами выборов. Представители силовых органов Беларуси применяют силу против участников мирных протестов, которые распространились по всей стране. Силовики применяют против демонстрантов резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны по меньшей мере 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, есть погибшие.

Участница президентской кампании Светлана Тихановская, которая была вынуждена уехать в Литву, заявила 14 августа, что набрала до 70% голосов на выборах, и призвала граждан Беларуси в предстоящие выходные продолжить мирные протесты против фальсификации выборов. Также она объявила о готовности стать национальным лидером, чтобы страна "успокоилась и вошла в нормальный ритм". Лукашенко, в свою очередь, отказался проводить новые выборы. За прошедшие выходные он дважды провел телефонные переговоры с президентом РФ Путиным. В Кремле подтвердили, что Россия готова предоставить Беларуси военную помощь.