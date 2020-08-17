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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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"Была реальная подготовка к войне против своего народа", - командир роты ППС Махнач о предвыборной кампании в Беларуси. ВИДЕО

Силовиков в Беларуси перед выборами обрабатывали идеологически, угрожая "вешать на суках у дороги" в случае поражения действующей власти.

Об этом рассказал действующий сотрудник милиции, командир роты ППС Лидского РОВД Юрия Махнач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tut.by.

Он отмечает, что в период предвыборной кампании началась "реальная подготовка к войне против своего народа органов внутренних дел".

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"Идеология была такая: если действующая власть проигрывает, то каждого из нас будут вешать на суках у дороги. Поэтому эту власть нужно защищать любыми средствами и способами", - говорит он.

Махнач подчеркивает, что записал обращение по собственной инициативе: "Мне никто не проплатил, как сейчас модно говорить. Это крик души. С этим мириться нельзя. Такое отношение к своему народу недопустимо".

Беларусь (7937) избиение (9831) Лукашенко Александр (3626) репрессии (2771) силовики (2799)


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Топ комментарии
+20
Мастер-класс по переобуванию в прыжке. Чувак до подполковника дослужился и тут у него глаза открылись. Как будто бы все годы до этого в мусарне по-другому было.
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17.08.2020 17:24 Ответить
+15
Силовиков в Беларуси перед выборами обрабатывали идеологически, угрожая "вешать на ***** у дороги".
**************
Павесіць трэба на суку
Неадекватного Луку!

Источник: https://censor.net/v3214263
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17.08.2020 17:21 Ответить
+14
А на РФ не нашлось ни одного офицера, кто бы вот так, на камеру, рассказал про команды сверху и войну на востоке Украины!
Короче, Беларусь - это вам не Фашистка Федерация!
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17.08.2020 17:39 Ответить
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Силовиков в Беларуси перед выборами обрабатывали идеологически, угрожая "вешать на ***** у дороги".
**************
Павесіць трэба на суку
Неадекватного Луку!

Источник: https://censor.net/v3214263
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17.08.2020 17:21 Ответить
Повісити треба вусатого фюрера Лукашеску, вниз головою, як його старшого братана МУссоліні...
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17.08.2020 17:25 Ответить
Муссоліні не знущався над своїм народом. А повісили його комуністи, яким його видав мерзота черчилль - якщо хтось не в тємє.
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17.08.2020 19:45 Ответить
Муссоліні був головним редактором партійної газети соціалістів Італії, довгий час жив у Швейцарії, де познайомився з російськими політичними емігрантами, в тому числі з Леніном.
Ленін ніжно називав Муссоліні "Бєнітушка".
Після виключення Муссоліні з партії за провоєнну позицію в 1914 році Ленін дуже шкодував про це. В бесіді з італійськими колегами-соціалістами він буквально сказав таке, - "Муссолини - это смелый человек и прекрасный лидер. Жаль, что вы упустили его. Он привел бы вас к победе..."
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17.08.2020 21:00 Ответить
Війна в Ефіопії. Єгипетсько-лівійська кампанія. Участь в окупації Югославії, Греції, Албанії. Участь у кампанії на Східному фронті. Ці військові авантюри, ініціатором яких був Муссоліні. В бойових діях загинули кількасот тисяч італійців. Так що дуче знущався над своїм народом...
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17.08.2020 22:50 Ответить
Вы не поняли..
Им угрожали, что их повесят на суку солдаты НАТО, если они не защитят власть и действующий строй, где у силовиков очень неплохие зарплаты, по сравнению с работягами.
Запугивание, как инструмент, всегда эффективно применялся во всех тоталитарных режимах.
И я так понимаю, что белорусы уже устали боятся... Даже этот подполковник, который поборол страх и не захотел стать садистом и палачем.
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17.08.2020 17:54 Ответить
вот теперь повешайте эту власть..
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17.08.2020 17:22 Ответить
самі сєбя..?

беларусскій ГУЛаг... як за приписами Хржановського, який нам зробить "Бабин яр"...
https://www.youtube.com/watch?v=3_W_glgJ6KQ
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17.08.2020 17:37 Ответить
Мастер-класс по переобуванию в прыжке. Чувак до подполковника дослужился и тут у него глаза открылись. Как будто бы все годы до этого в мусарне по-другому было.
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17.08.2020 17:24 Ответить
Всі менти флюгери. Згадай Слов'янськ, Краматорськ та інші міста.
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17.08.2020 17:42 Ответить
Всі люди флюгери.До чого тут менти ?
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17.08.2020 22:45 Ответить
Ты просто мелкий мудак, у которого глаза не откроются НИКОГДА.
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17.08.2020 18:20 Ответить
А ты, очевидно, очень прозорливый гандон?
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17.08.2020 18:30 Ответить
Чувак, ти неправий.
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17.08.2020 19:02 Ответить
Как царь с нами, так и мы с царём.
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17.08.2020 19:33 Ответить
Патрульно-постовая служба. Что там мутного? Ну, может, пьяному дубинкой по жопе дали. Нормальный мужик...
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17.08.2020 22:57 Ответить
Мужик я перед тобой снимаю шляпу , и не назову тебя м.....
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17.08.2020 17:25 Ответить
Факты конкретные на стол, а не треп. Видно попёрли с тёплой должности на пенсию, вот и стал "правдоборцем". Почему не молчал хотя бы полгода тому?
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17.08.2020 17:26 Ответить
Пів року тому позиція луки була стійка.
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17.08.2020 17:43 Ответить
Это скорее применимо к омону, алмазу и прочей швали. Этим-вряд ли грозит.
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17.08.2020 17:27 Ответить
первый официальный обвинитель пошел))
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17.08.2020 17:29 Ответить
Мужня людина!
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17.08.2020 17:32 Ответить
А на РФ не нашлось ни одного офицера, кто бы вот так, на камеру, рассказал про команды сверху и войну на востоке Украины!
Короче, Беларусь - это вам не Фашистка Федерация!
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17.08.2020 17:39 Ответить
Зверніть увагу, як мєстні шакали, накинулись на цю людину, яка між іншим, ризикує життям, за такі слова.
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17.08.2020 19:04 Ответить
Вообщето был там один правдоруб на камеру. Записал видео про кормление рос вояк консервированными бычьими гениталиями. Интересно где он щас. Досидел уже свой срок или ещё нет?
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18.08.2020 17:26 Ответить
когда забастовали заводы и в воздухе запахло расплатой , мусор вдруг прозрел . Все тоже было на Майдане . В начале декабря 2013 года в Киеве на меня смотрели часто с ужасом , с нескрываемым недоумением , зато к концу февраля все вдруг стали за майдан . Знакомо
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17.08.2020 17:47 Ответить
Если бы ты смотрел и слушал видео глазами и ушами, а не жопой, как обычно, ты бы услышал, что сабж отказывался выполнять приказы по преследованию мирных граждан ещё в июне, а рапорт подал сразу после оглашения результатов выборов.
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17.08.2020 18:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=U_zQJ1WEaQA Как исчезали оппоненты Лукашенко

Посмотрите это короткое видео. Лукашеску давно заслужил на трибунал.
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17.08.2020 17:54 Ответить
Хто перший встав, того і тапки, майбутній начальник ментури Ліди.
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17.08.2020 17:54 Ответить
"Була реальна підготовка до війни проти свого народу", - командир роти ППС Махнач про передвиборчу кампанію в Білорусі - Цензор.НЕТ 7714
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17.08.2020 18:10 Ответить
Даже если режим свергнут,ничего им не будет. Такие люди нужны любой власти. Сменят название ОМОН на какой нибудь КОРД по беларусски КАРД (корпус аператыўна раптоўнага дзеяння) или ТОР ТАР (тактычна аператыўнае реагировпние) от сразу название предумал и будут херачить и убивать людей дальше, только во имя диктатуры олигархата или как сейчас говорят во имя демократических ценностей.
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17.08.2020 19:58 Ответить
Из рассказов бабушки...
Стоял до революции в Одессе у входа в горсад городовой (а службу они несли всю жизнь на одном и том же посту)...После событий 17 года он исчез....был бардак уголовщина, безвластие...
И вдруг во времена НЭПа у входа в горсад появился советский постовой ...
Угадайте кто это был...???
А его тролили...как здоровье наследника престола ит.д и тп.
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17.08.2020 20:42 Ответить
Да нет, разница есть. При диктатуре это абсолютно безнаказанные садисты. При демократии, в любой момент такому существу может припечь. Сколько беркутни сбежало в туже Беларусь, не говоря о фашистии?
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17.08.2020 21:08 Ответить
все терпят..каки ми цеви ли зоваными способам---всех убить луку повеси ть а не кокококо
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17.08.2020 20:11 Ответить
молодец мужик,достоин уважения
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17.08.2020 21:02 Ответить
Ну, якось й раніше всі про ве знали. І мусора, і ведучі головних телеканалів, всі приймали участь у розбудові режиму але чомусь тільки зараз почали у них відкриватися очі. Самі собою вспливють у пам'ті слова зі старого фільму:
"https://www.youtube.com/watch?v=TSn-ZEFec7A -Меня так учили...
https://www.youtube.com/watch?v=TSn-ZEFec7A -Всех учили. Но зачем же ты оказался первым учеником, скотина этакая?
"
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18.08.2020 09:16 Ответить
Одно дело знать, и совсем другое - применять. А про очи... так вспомните совок! Много вы видели и знали?
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18.08.2020 09:41 Ответить
Бабуся заборонила моїй матері вступати в комсомол, я теж там не числився. Пам'ятаю, як старий дід вивів мене, 13 чи 14 річного пацана, на поле і став показувати села, які спалив Ковпак. А ось інша бабуся тільки після 90-х насмілилася розповісти про свого батька, якого два рази розкуркулювали і руйнували хату, а на третій раз "вивезли за Дніпро".
Так що, всі все знали, тільки одні говорили тихо, а інші мовчали. Кожен вибирав, яким учнем йому ставати. Особисто я в 1991 відмовився виводити підлеглих розганяти демонстрацію і нічого, живий. Кар'єра не склалася, пенсія "середня по Україні" але сплю гарно і для цього горілки мені не потрібно.
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18.08.2020 10:06 Ответить
ЗІ: Попри активність народу, Україна забов'язана незалежністю ще й сотням офіцері і керівників різних рівнів силових органів, які початком 90-х явно або тихенько саботували накази радянських органів влади. І загроза їм була набагато вищою ніж десяток кийків по спині. Порушення присяги тягнуло серьйозну відповідальність.
Знав жіночку, яка у 2004 працюючи в одній державній установі що, має відношення до силових органів ходила на роботу з померанчевим пакетом. На вимогу звільнити її безпосередній керівник відповів: "А хто за неї буде оцю і оцю роботу робити? Ото ж то."
Те саме було і в 2013-2014 під час Майдану. Знаю ментів, які відмовлялися їхати. З достовірних джерел знаю, як один генерал на дзвінок з вимогою послати підлеглих відповів щось на зразок: "Згоден, тільки хай ваше керівництво дасть письмовий запит мойому керівництву, а воно мені накаже..."
Там де бюрократія є сотні можливостей навіть в силових органах. Ті хто рве дупу роблять це, тому що, хочуть бути кращими учнями.
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18.08.2020 10:30 Ответить
 
 