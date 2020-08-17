"Была реальная подготовка к войне против своего народа", - командир роты ППС Махнач о предвыборной кампании в Беларуси. ВИДЕО

Силовиков в Беларуси перед выборами обрабатывали идеологически, угрожая "вешать на суках у дороги" в случае поражения действующей власти.

Об этом рассказал действующий сотрудник милиции, командир роты ППС Лидского РОВД Юрия Махнач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tut.by.

Он отмечает, что в период предвыборной кампании началась "реальная подготовка к войне против своего народа органов внутренних дел".

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"Идеология была такая: если действующая власть проигрывает, то каждого из нас будут вешать на суках у дороги. Поэтому эту власть нужно защищать любыми средствами и способами", - говорит он.

Махнач подчеркивает, что записал обращение по собственной инициативе: "Мне никто не проплатил, как сейчас модно говорить. Это крик души. С этим мириться нельзя. Такое отношение к своему народу недопустимо".