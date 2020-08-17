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Новости Революция в Беларуси
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На протестах в Беларуси были убиты минимум пять человек, а не один, - правозащитники

На протестах в Беларуси были убиты минимум пять человек, а не один, - правозащитники

Во время уличных протестов в Беларуси минимум пять человек были убиты и семь находились в критическом состоянии в реанимации.

Об этом сказано в отчете образовательно-общественного объединения "Звяно", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что отчет посвящен нарушению прав митингующих в Беларуси в период с 7 по 14 августа.

Волонтеры "Звяны" обнаружили в минских больницах 120 человек и опросили 30 пострадавших, получивших травмы различной степени тяжести. Официально власти сообщили только об одном погибшем в Минске на Пушкинской - Александре Тарайковском.

По словам председателя совета "Звяны" Татьяны Хацуры-Яворской, 25-летнему Александру Вихору, скончавшемуся в Гомеле, было отказано в медицинской помощи.

По этому поводу, как и в случае со смертью Тарайковского, расследование не проводилось и в судебно-медицинской экспертизе причин смерти было отказано.

Также у правозащитников есть свидетельства людей, которые были госпитализированы со сломанными ребрами, руками, травмами глазниц и другими травмами, требующими немедленной медицинской помощи. Все они утверждают, что медицинская помощь была оказана через 6-12 часов после травмы, некоторые - только после потери сознания.

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Автор: 

Беларусь (7937) правозащитники (678)


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Топ комментарии
+19
Мінімум п'ять...
І оце вусате барахло не посоромилось виходити до людей і питати що не так ?
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17.08.2020 17:25 Ответить
+17
Это еще тех 90++ пропавших без вести не нашли...
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17.08.2020 17:26 Ответить
+12
Будет ситуация как у нас. Кого-то найдут по тюрьмам, кого-то по больницам, кто-то спрятался, а кто-то и реально погиб от рук карателей или титушек. И я думаю, что это еще не окончательные списки.
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17.08.2020 17:29 Ответить
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Мінімум п'ять...
І оце вусате барахло не посоромилось виходити до людей і питати що не так ?
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17.08.2020 17:25 Ответить
Око за око! Зуб за зуб! Лукашеску на гілляку!
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17.08.2020 17:28 Ответить
це не нам вирішувати.
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17.08.2020 17:31 Ответить
https://censor.net/user/401818 а ты при чём там?
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17.08.2020 17:33 Ответить
Попри все це, в Білорусі вже дискутують питання надання Лукашенку "гарантій безпеки".
У явний спосіб про такі навіть з Кучмою в 04му не дискутували. А він тоді зберігав силу. Я нее кажу вже про криваві події 14го. Не виключаю, що Саша https://censor.net/comments/locate/3214317/019214c7-799b-7208-943d-447cdce0e9b4 кінець кінцем.
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17.08.2020 23:46 Ответить
Это еще тех 90++ пропавших без вести не нашли...
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17.08.2020 17:26 Ответить
Вот-вот. Там до 100 трупов может оказаться.
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17.08.2020 17:28 Ответить
Будет ситуация как у нас. Кого-то найдут по тюрьмам, кого-то по больницам, кто-то спрятался, а кто-то и реально погиб от рук карателей или титушек. И я думаю, что это еще не окончательные списки.
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17.08.2020 17:29 Ответить
Всех умерших от коронавируса можно смело записывать в жертв тоталитарного режима.
Не до масок было.
И не до дистанции.
А антисептики не в счёт.
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17.08.2020 17:28 Ответить
вірус доріс до розмірів кулі та дубинки ?
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17.08.2020 17:29 Ответить
Ну Омерику этим не открыли ..Там с 1999 года убивают опонентов и их тела не найдены по сей день .С того времени существуют черные взводы МВД которые зачищают на нет опонентов
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17.08.2020 17:30 Ответить
Какие пять? Посчитайте без вести пропавших. Сколько закопали.
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17.08.2020 17:31 Ответить
Вообще трудно спрогнозировать как все закончится ...Толку от забастовок и митингов они так 100 соберутся и 100 раз разойдутся а менты что б не палиться будут все фоткать снимать на видео ..Потом идентифицировать митингующих и акуратно их выстегивать по одному ,когда тот за хлебом пойдет ..и все
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17.08.2020 17:34 Ответить
Білорусь-9.6 мільонів..
Є певні проблеми..))
А може й не має- один другого знає..
ХЗ..))
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17.08.2020 17:40 Ответить
В Украине *********** постоянно нарушают закон: Все абсолютно воры, двое из них убийцы, двое предатели Родины. Нам этот институт власчти не нужен. Тем более народ не умеет делать импичмент ни убийцам ни предателям.
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17.08.2020 17:42 Ответить
Яка різниця як зветься володар??))
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17.08.2020 17:45 Ответить
Не треба 5 років чекати !
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17.08.2020 19:43 Ответить
Не валанцёры "Звяны", а валанцёры "Звяна", калі ўжо так. Звяно - звяна (сярэдні род, родны склон)
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17.08.2020 17:41 Ответить
На протестах у Білорусі було вбито щонайменше п'ять осіб, а не одного, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1277
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17.08.2020 17:46 Ответить
https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/putin-mozhe-povtoriti-v-bilorusi-stsenarij-ukraini-ssha.htm Путін може повторити в Білорусі сценарій України - США | Світ | OBOZREVATEL
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17.08.2020 17:57 Ответить
Пока в Беларуси действует смертная казнь, с батькой, пойманными силовиками и рашистскими кураторами можно очень быстро и радикально все решить. Европа это примет, что видно из случая с гением карпат. Кстати тысичи членов секуритатете и тотально членов их семей были благополучно и быстро наказаны и никто в европе и не пикнул.
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17.08.2020 18:11 Ответить
п ффффффффффффффффффффф
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17.08.2020 20:08 Ответить
пруфффф ?
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17.08.2020 20:11 Ответить
выкинули в инстаграм списки адресов белоруских ментов и на второй день все стало тихо ...Но ..есть другие менты из соседнего госсударства а если раставить ярлыки над митингующими-фашизды .бендеровцы .майданутые то и Пригожин подтянется ..я вангую что белорусы байкотом ничего недобьются . лукашеску мусорам на зарплату у пуйла попросит а остальные впролете и потом еще просить будут его остаться на 10 срок ..ну пусть я ошибусь лучше ..наша свобода в Украине стоила нам 12 000 наших братьев и по сей день мы их теряем в войне с рф
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17.08.2020 20:11 Ответить
за свободу надо платить, это классика
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18.08.2020 00:24 Ответить
ясно, что Лукашенко убивает людей внесудебно
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17.08.2020 23:34 Ответить
Згідно заонам прийнятих самим же Лукашенко, фальсифікація виборів є захопленням влади, а це вже смертний вирок. То ж, йому нем чого втрачати. Бо, згадають і замордованих опозиціонерів, і тих що по тюрмах сидять. Там на декілька смертних вироків буде.
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18.08.2020 10:53 Ответить
 
 