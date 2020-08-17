На протестах в Беларуси были убиты минимум пять человек, а не один, - правозащитники

Во время уличных протестов в Беларуси минимум пять человек были убиты и семь находились в критическом состоянии в реанимации.

Об этом сказано в отчете образовательно-общественного объединения "Звяно", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что отчет посвящен нарушению прав митингующих в Беларуси в период с 7 по 14 августа.

Волонтеры "Звяны" обнаружили в минских больницах 120 человек и опросили 30 пострадавших, получивших травмы различной степени тяжести. Официально власти сообщили только об одном погибшем в Минске на Пушкинской - Александре Тарайковском.

По словам председателя совета "Звяны" Татьяны Хацуры-Яворской, 25-летнему Александру Вихору, скончавшемуся в Гомеле, было отказано в медицинской помощи.

По этому поводу, как и в случае со смертью Тарайковского, расследование не проводилось и в судебно-медицинской экспертизе причин смерти было отказано.

Также у правозащитников есть свидетельства людей, которые были госпитализированы со сломанными ребрами, руками, травмами глазниц и другими травмами, требующими немедленной медицинской помощи. Все они утверждают, что медицинская помощь была оказана через 6-12 часов после травмы, некоторые - только после потери сознания.

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