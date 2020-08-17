Наемники РФ с начала суток не обстреливали украинские позиции на Донбассе, но продолжают инженерные работы на позициях, - штаб ООС

Наемники Российской Федерации не нарушали режим тишины на Донбассе с начала понедельника, однако продолжают нарушение достигнутых договоренностей обустройством своих позиций.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - сказано в сообщении штаба ООС.

Так, боевые потери среди личного состава Объединенных сил отсутствуют.

В то же время отмечается, что враг продолжает осуществлять инженерные работы на отдельных участках, что является нарушением договоренностей, достигнутых 22 июля Трехсторонней контактной группой.

"17 августа украинскими военными обнаружен один факт дополнительного инженерного оборудования позиций противником в сторону наших подразделений неподалеку Водяного, со стороны территории временно оккупированного населенного пункта Ужовка", - говорится в сообщении.

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