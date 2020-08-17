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Новости Операция Объединенных сил
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Наемники РФ с начала суток не обстреливали украинские позиции на Донбассе, но продолжают инженерные работы на позициях, - штаб ООС

Наемники РФ с начала суток не обстреливали украинские позиции на Донбассе, но продолжают инженерные работы на позициях, - штаб ООС

Наемники Российской Федерации не нарушали режим тишины на Донбассе с начала понедельника, однако продолжают нарушение достигнутых договоренностей обустройством своих позиций.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - сказано в сообщении штаба ООС.

Так, боевые потери среди личного состава Объединенных сил отсутствуют.

В то же время отмечается, что враг продолжает осуществлять инженерные работы на отдельных участках, что является нарушением договоренностей, достигнутых 22 июля Трехсторонней контактной группой.

"17 августа украинскими военными обнаружен один факт дополнительного инженерного оборудования позиций противником в сторону наших подразделений неподалеку Водяного, со стороны территории временно оккупированного населенного пункта Ужовка", - говорится в сообщении.

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Автор: 

обстрел (28274) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+3
КАК ЭТО НАМ АУКНЕТЬСЯ ПОТОМ !!!!!!
.
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17.08.2020 17:51 Ответить
+3
И к бабке не ходи , сразу после перемирия , потери с нашей стороны увеличатся в разы. Но Осел уже на примере умирающего морпеха открыто показал , что срать он хотел , что кто то должен за Украину умирать , по тому что оно тупое как осел.
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17.08.2020 18:32 Ответить
+2
Наемники РФ с начала суток не обстреливали украинские позиции на Донбассе, но продолжают инженерные работы на позициях, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8984
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17.08.2020 17:50 Ответить
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Наемники РФ с начала суток не обстреливали украинские позиции на Донбассе, но продолжают инженерные работы на позициях, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8984
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17.08.2020 17:50 Ответить
КАК ЭТО НАМ АУКНЕТЬСЯ ПОТОМ !!!!!!
.
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17.08.2020 17:51 Ответить
И к бабке не ходи , сразу после перемирия , потери с нашей стороны увеличатся в разы. Но Осел уже на примере умирающего морпеха открыто показал , что срать он хотел , что кто то должен за Украину умирать , по тому что оно тупое как осел.
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17.08.2020 18:32 Ответить
Что вы прикопались к Зеле? Где те генералы и другой командный состав которые должны были создать нормальные условия для эвакуации? Если бы не видео этой провальной операции, то нам бы так и лили воду в уши.
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17.08.2020 18:41 Ответить
Ооо ослиный жополиз на рисовался , ну так чувак если у тебя проблемы с памятью , то специально тебе напонинаю , что тупорылая Ослина которую ты Зебилом называешь , трендела , что оно лично берет ситуацию под свой контроль и отдал приказ не хрена не делать ,потому что боялся сорвать перемирие , бо ему таким как ты надо было показать что он хоть чего то перед выборами добился , а то все остальное даже не отстой-полнейший тредец .
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17.08.2020 21:51 Ответить
Только ослов не надо обижать! Они, уж точно - не лохи...
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17.08.2020 21:24 Ответить
самое время зачистить границу, пока кацы в РБ ихтамнетят
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17.08.2020 17:51 Ответить
Найманці РФ від початку доби не обстрілювали українські позиції на Донбасі, але продовжують інженерні роботи на позиціях, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7322
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17.08.2020 18:04 Ответить
А я бы с удовольствием посмотрел реалити шоу с Ослом в главной роли : 15 лет строгача , за тупость и гос измену .
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17.08.2020 21:53 Ответить
Самая работа теперь для наших снайперов: валить ублюдков-строителей. Как они это делали с нашими морпехами после перемирия.
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17.08.2020 17:52 Ответить
"Бить нельзя. Бендер не разрешает." (с)

Наемники РФ с начала суток не обстреливали украинские позиции на Донбассе, но продолжают инженерные работы на позициях, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1689
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17.08.2020 18:02 Ответить
Пора и нашим хлопцам, не системный обстрел делать, пока свинособаки не окопались...
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17.08.2020 21:28 Ответить
Нехай риють собі могилки..
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17.08.2020 17:53 Ответить
Для этого есть выгребная яма-404! Место много, даже если Китай возвратит свои территории!
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17.08.2020 21:31 Ответить
PS: не "если", а "когда"! Как мне кажется, ***** натравил Трампа на Китай! Как сцыкунота: "а я здесь не при чём!"...
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17.08.2020 21:39 Ответить
кацапы сосредоточились на Беларусь, тут и к гадалке не ходи.... силенок на все не хватает
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17.08.2020 18:03 Ответить
Найманці РФ від початку доби не обстрілювали українські позиції на Донбасі, але продовжують інженерні роботи на позиціях, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3916Найманці РФ від початку доби не обстрілювали українські позиції на Донбасі, але продовжують інженерні роботи на позиціях, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5158
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17.08.2020 18:03 Ответить
Ті що ззаду завжди небезпечніши !!))
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17.08.2020 18:17 Ответить
Может нам нужно не только разминированием заниматься ,может еще нужно стройматериал оставлять на тех позициях ,с которых командование прикажет отойти???"Та сторона" вон какую инженерностроительную деятельность развернула!Что думаешь,Генштаб?
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17.08.2020 18:17 Ответить
Ось таке воно зелене перемир"я !!))
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17.08.2020 18:19 Ответить
Так если их не занять - забухают беспробудно, вот и роют. Это ж законы СА.
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17.08.2020 18:18 Ответить
Смотри как хорошо действует запрет на разведку. Закончились провокации и обстрелы прекратились сами по себе.
Одно из двух или воевать, или в окопе сидеть и носа не высовывать. Всё остальное бессмысленные потери с нулевым результатом. Что мы и видели последние годы.
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17.08.2020 18:20 Ответить
Пора детей генералов отправлять на передовую,все равно не стреляют ,да?
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17.08.2020 18:55 Ответить
Молодцы. Буряты передают вам привет, воины Украины. Стрелять однако не нада. Лучше засунуть себе в дуло розу.
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17.08.2020 20:00 Ответить
Что-то ольгинские тролли на вахте сегодня какие-то особенно тупые. Видать те, у которых хоть одну извилину нашли (не от фуражки!) нынче заняты Белоруссией...
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17.08.2020 20:18 Ответить
Денег не хватает даже на Крым и лугандонию, а здесь прегожену ещё плати... =)))
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17.08.2020 21:55 Ответить
Одну извилину, на всех лишнехромосомов и моржовую включительно, можно найти только у *****! И то, он на ней сидит...
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17.08.2020 22:06 Ответить
 
 