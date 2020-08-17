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Новости Коронавирус и карантин
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Есть надежда, что новый учебный год на Киевщине начнется вовремя, - глава ОГА Володин

Есть надежда, что новый учебный год на Киевщине начнется вовремя, - глава ОГА Володин

В этом году к традиционным заботам, связанным с началом нового учебного года, добавилась еще и забота о безопасности участников образовательного процесса из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

"Есть надежда, что в области новый учебный год начнется вовремя, а совместными усилиями органов государственной власти, местного самоуправления, всех педагогов будут созданы надлежащие условия для безопасного образовательного процесса", - отметил глава ОГА Василий Володин.

При этом в обладминистрации подчеркивают, что сбор средств с родителей учеников на приобретение средств защиты и дезинфекции недопустим.

Обязательными в подготовке учебных заведений являются следующие этапы: уборка всех учебных помещений, дезинфекция поверхностей, проверка окон с целью обеспечения сквозного и углового проветривания, установление бактерицидных ламп, оборудование специальных помещений для временного пребывания участников образовательного процесса в случае обнаружения у них симптомов ОРЗ, оборудование мест для дезинфекции рук в каждом классе, открытие нескольких входов в помещения, создание гибкого графика начала учебных занятий, использование разметки на полу, закрепление за классами определенных учебных кабинетов для минимизации передвижения учащихся.

Также будет осуществляться постоянный мониторинг состояния здоровья учащихся и сотрудников: термометрия и опрос учащихся о состоянии их самочувствие, а также регулярная коммуникация с родителями учеников.

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Автор: 

карантин (16729) Киевская область (4241) школа (3024) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Володин Василий (44)


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Топ комментарии
+3
Ой сомнительная затея, сейчас как раз заболеваемость прет вверх, а школы и институты еще рисков подкинут.
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17.08.2020 18:04 Ответить
+2
Єслі вас с'єлі- всєгда єсть два виходу..
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17.08.2020 18:02 Ответить
+2
Есть надежда, что новый учебный год на Киевщине начнется вовремя, - глава ОГА Володин - Цензор.НЕТ 2405
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17.08.2020 18:04 Ответить
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https://www.rbc.ua/ukr/news/pravitelstvo-zapretilo-hasidam-poseshchat-1597675040.html Уряд заборонив хасидам відвідувати Умань цьогоріч - Умань - хасиды | РБК-Україна
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17.08.2020 17:59 Ответить
попали абрамы...теперь у них новый год будет 1 сентября...
если мер умани соблагоизволит.
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17.08.2020 18:03 Ответить
Коронавирус IV
"Новая надежда"
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17.08.2020 18:00 Ответить
Он-то начнется. Но пойдут ли дети в школу?..
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17.08.2020 18:00 Ответить
Есть надежда, что новый учебный год на Киевщине начнется вовремя, - глава ОГА Володин - Цензор.НЕТ 2405
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17.08.2020 18:04 Ответить
Ото ж. И это проблема...
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17.08.2020 18:05 Ответить
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17.08.2020 18:11 Ответить
Наш цех хронически отставал, теперь он хронически обгоняет и задолго до конца встретил Новый год. Водители Ларионов и Кутько, используя один двигатель на две бортовые машины, взялись обслуживать максимальное количество потребителей с одного штуцера прямо в гараже, чтоб напрасно не возить по магазинам...
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17.08.2020 18:01 Ответить
Это может коснуться каждого, увы.
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17.08.2020 18:12 Ответить
Єслі вас с'єлі- всєгда єсть два виходу..
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17.08.2020 18:02 Ответить
Є надія, що новий навчальний рік на Київщині почнеться вчасно, - голова ОДА Володін - Цензор.НЕТ 6767
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17.08.2020 18:14 Ответить
Ой сомнительная затея, сейчас как раз заболеваемость прет вверх, а школы и институты еще рисков подкинут.
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17.08.2020 18:04 Ответить
Веруешь в Ковид?
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17.08.2020 18:08 Ответить
Продолжай в том же духе.
Планета от этого только выиграет!
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17.08.2020 18:16 Ответить
А куда деваться, дети и так отстают от программы уже на несколько месяцев, а вирус этот еще надолго.
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17.08.2020 18:09 Ответить
У нас теперь не законы и конституция, а Всевышний ковид-19 все решает и его правоверные санитары. Оурел отдыхает жизнь круче всякого кина.
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17.08.2020 18:11 Ответить
 
 