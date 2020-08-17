Есть надежда, что новый учебный год на Киевщине начнется вовремя, - глава ОГА Володин
В этом году к традиционным заботам, связанным с началом нового учебного года, добавилась еще и забота о безопасности участников образовательного процесса из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
"Есть надежда, что в области новый учебный год начнется вовремя, а совместными усилиями органов государственной власти, местного самоуправления, всех педагогов будут созданы надлежащие условия для безопасного образовательного процесса", - отметил глава ОГА Василий Володин.
При этом в обладминистрации подчеркивают, что сбор средств с родителей учеников на приобретение средств защиты и дезинфекции недопустим.
Обязательными в подготовке учебных заведений являются следующие этапы: уборка всех учебных помещений, дезинфекция поверхностей, проверка окон с целью обеспечения сквозного и углового проветривания, установление бактерицидных ламп, оборудование специальных помещений для временного пребывания участников образовательного процесса в случае обнаружения у них симптомов ОРЗ, оборудование мест для дезинфекции рук в каждом классе, открытие нескольких входов в помещения, создание гибкого графика начала учебных занятий, использование разметки на полу, закрепление за классами определенных учебных кабинетов для минимизации передвижения учащихся.
Также будет осуществляться постоянный мониторинг состояния здоровья учащихся и сотрудников: термометрия и опрос учащихся о состоянии их самочувствие, а также регулярная коммуникация с родителями учеников.
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