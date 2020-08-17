Арестованный за песню "Перемен!" звукорежиссер заявил, что в тюрьме его бил замглавы МВД Беларуси Барсуков

Арестованный на 10 суток звукооператор Владислав Соколовский рассказал, что в центре изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина его бил заместитель министра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков.

Об этом он рассказал белорусскому изданию "Наша Нива", информирует Цензор.НЕТ.

"Они кричали на меня: лицом к стене! Начальник сказал: "Ты музыку включил? Нужны изменения? Столько людей вышли на улицы, столько крови на вас! Ну, готовься, ты сядешь на 10 лет". Он дважды ударил меня и ушел. Выходя, сказал: "Почему он здесь как в санатории? Сделайте все правильно". После этого кровать перестала откидываться, в карцере стало холодно. Было очень холодно", –​ рассказал Соколовский.

Влад Соколовский позже узнал в этом начальнике Александра Барсукова –​ заместителя главы МВД.

Также на Цензор.НЕТ: Звукорежиссер Соколовский, поставивший песню "Перемен" на провластном концерте в Минске, провел 5 суток в карцере без одежды, - СМИ

14 августа Александр Барсуков приехал в изолятор на Окрестина, где его окружили родственники задержанных. Отвечая на вопросы, он заявил, что людей в изоляторе не били, а потом еще раз повторил: "Физическая сила не применялась".