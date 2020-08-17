Арестованный за песню "Перемен!" звукорежиссер заявил, что в тюрьме его бил замглавы МВД Беларуси Барсуков
Арестованный на 10 суток звукооператор Владислав Соколовский рассказал, что в центре изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина его бил заместитель министра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков.
Об этом он рассказал белорусскому изданию "Наша Нива", информирует Цензор.НЕТ.
"Они кричали на меня: лицом к стене! Начальник сказал: "Ты музыку включил? Нужны изменения? Столько людей вышли на улицы, столько крови на вас! Ну, готовься, ты сядешь на 10 лет". Он дважды ударил меня и ушел. Выходя, сказал: "Почему он здесь как в санатории? Сделайте все правильно". После этого кровать перестала откидываться, в карцере стало холодно. Было очень холодно", – рассказал Соколовский.
Влад Соколовский позже узнал в этом начальнике Александра Барсукова – заместителя главы МВД.
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14 августа Александр Барсуков приехал в изолятор на Окрестина, где его окружили родственники задержанных. Отвечая на вопросы, он заявил, что людей в изоляторе не били, а потом еще раз повторил: "Физическая сила не применялась".
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Тоесть это звукооператор из СИЗО тех людей избивал а не омоновцы?
недавно польский суд приговорил к тюремному заключения ментовских уродов из МВД времён ПНР за то, что они жестоко избивали участников антикоммунистических демонстраций аж в 1986 году.
Из наших не побоялся выйти к людям только ахметов...
Янук зассал, медведчук угрожал людям за несколькими кольцами охраны...
А теперь представьте обоссаные штаны зеленского...
Вертухай висит на вышке.
Не злобствуя.
И не дыша.
Ничего кроме чёрного юмора не лезет в голову по теме !