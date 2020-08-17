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Новости Революция в Беларуси
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Арестованный за песню "Перемен!" звукорежиссер заявил, что в тюрьме его бил замглавы МВД Беларуси Барсуков

Арестованный за песню

Арестованный на 10 суток звукооператор Владислав Соколовский рассказал, что в центре изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина его бил заместитель министра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков.

Об этом он рассказал белорусскому изданию "Наша Нива", информирует Цензор.НЕТ.

"Они кричали на меня: лицом к стене! Начальник сказал: "Ты музыку включил? Нужны изменения? Столько людей вышли на улицы, столько крови на вас! Ну, готовься, ты сядешь на 10 лет". Он дважды ударил меня и ушел. Выходя, сказал: "Почему он здесь как в санатории? Сделайте все правильно". После этого кровать перестала откидываться, в карцере стало холодно. Было очень холодно", –​ рассказал Соколовский.

Влад Соколовский позже узнал в этом начальнике Александра Барсукова –​ заместителя главы МВД.

Также на Цензор.НЕТ: Звукорежиссер Соколовский, поставивший песню "Перемен" на провластном концерте в Минске, провел 5 суток в карцере без одежды, - СМИ

14 августа Александр Барсуков приехал в изолятор на Окрестина, где его окружили родственники задержанных. Отвечая на вопросы, он заявил, что людей в изоляторе не били, а потом еще раз повторил: "Физическая сила не применялась".

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Беларусь (7937) избиение (9831)


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Топ комментарии
+36
«Зато дороги хорошие.» (с)
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17.08.2020 18:18 Ответить
+35
Арестованный за песню "Перемен!" звукорежиссер заявил, что в тюрьме его бил замглавы МВД Беларуси Барсуков - Цензор.НЕТ 4937
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17.08.2020 18:08 Ответить
+33
Арестованный за песню "Перемен!" звукорежиссер заявил, что в тюрьме его бил замглавы МВД Беларуси Барсуков - Цензор.НЕТ 5209
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17.08.2020 18:08 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
пора давать сдачи
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17.08.2020 18:04 Ответить
Заводчане к Лукашенко: Застрелись, офицер!
https://www.youtube.com/watch?v=NNkJnVAptyA
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17.08.2020 18:10 Ответить
а потом а потом тоже будет и с Х**ЛОм
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17.08.2020 23:29 Ответить
Арестованный за песню "Перемен!" звукорежиссер заявил, что в тюрьме его бил замглавы МВД Беларуси Барсуков - Цензор.НЕТ 2971
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17.08.2020 18:06 Ответить
а нечего выборы фальсифицировать
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17.08.2020 23:30 Ответить
Битийо определяєт сознанийо.
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17.08.2020 18:07 Ответить
А Барвиха не резиновая
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17.08.2020 18:07 Ответить
если честно, я би тоже отмудохал поклонников совкового гамнорока.
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17.08.2020 18:11 Ответить
Да какой там рок? Уровень занюханной школьной самодеятельности.
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17.08.2020 18:37 Ответить
Цой-совковый гамнорок?
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17.08.2020 19:11 Ответить
а что еще по твоему? Местечковой культ, плюс галимий плагиат.
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17.08.2020 19:16 Ответить
"столько крови на вас! "(С)

Тоесть это звукооператор из СИЗО тех людей избивал а не омоновцы?
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17.08.2020 18:08 Ответить
Вот вам и первое доказательство вмешательства и зверств. рускую Барсучью рожу на рею.
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17.08.2020 18:08 Ответить
Арестованный за песню "Перемен!" звукорежиссер заявил, что в тюрьме его бил замглавы МВД Беларуси Барсуков - Цензор.НЕТ 4937
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17.08.2020 18:08 Ответить
Деци у Нотаря?
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17.08.2020 19:37 Ответить
хто мешает звукорежисёру кинуть этому мусору петарду двухкилограммовую в ноги?
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17.08.2020 18:08 Ответить
Арестованный за песню "Перемен!" звукорежиссер заявил, что в тюрьме его бил замглавы МВД Беларуси Барсуков - Цензор.НЕТ 5209
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17.08.2020 18:08 Ответить
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17.08.2020 18:10 Ответить
Сорвался концерт Вакарчука на инаугурации...
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17.08.2020 18:09 Ответить
а был же приглашен , за прошлые корпоративы ...
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17.08.2020 20:03 Ответить
Арестованный за песню "Перемен!" звукорежиссер заявил, что в тюрьме его бил замглавы МВД Беларуси Барсуков - Цензор.НЕТ 1720
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17.08.2020 18:11 Ответить
Ой, а у нас?
Заарештований за пісню "Перемен!" звукорежисер заявив, що у в'язниці його бив заступник голови МВС Білорусі Барсуков - Цензор.НЕТ 6001
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17.08.2020 18:37 Ответить
Что-то мне подсказывает, что этот узник умалчивает обо многом : его бил, пытал и истязал сам Бацька... Прижигал паяльником анус и приговаривал, - " Ну што, сволач, пярамен захотев... Вот тябе пярамены....
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17.08.2020 18:13 Ответить
Били так, як пропонував Лукашенко?
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17.08.2020 18:13 Ответить
Арестованный за песню "Перемен!" звукорежиссер заявил, что в тюрьме его бил замглавы МВД Беларуси Барсуков - Цензор.НЕТ 1362
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17.08.2020 18:13 Ответить
«Зато дороги хорошие.» (с)
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17.08.2020 18:18 Ответить
І вулиці добре освітленні....
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17.08.2020 18:25 Ответить
За все зверства совковые ублюдки-садисты из МВД и КГБ БССР неизбежно ответят по полной и без срока давности:

недавно польский суд приговорил к тюремному заключения ментовских уродов из МВД времён ПНР за то, что они жестоко избивали участников антикоммунистических демонстраций аж в 1986 году.
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17.08.2020 18:28 Ответить
вдягайтесь пошвидше у біле - щоб тіло у вас не боліло ... і да - квіточок , квіточок якнайбільше .
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17.08.2020 20:07 Ответить
сталінські міністри МВС та МДБ теж ********* особисто катувати відомих осіб
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17.08.2020 18:17 Ответить
Единственно что в внем + он пришел и выслушал и матюки и проклятия...
Из наших не побоялся выйти к людям только ахметов...
Янук зассал, медведчук угрожал людям за несколькими кольцами охраны...
А теперь представьте обоссаные штаны зеленского...
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17.08.2020 18:27 Ответить
Мог бы сказать, что сам Лукашенко бил
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17.08.2020 18:28 Ответить
Закрой рот чучело!
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17.08.2020 18:37 Ответить
Відлупцювали за пісню радянського співака.
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17.08.2020 18:35 Ответить
Когда начнете огрызаться?
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17.08.2020 18:35 Ответить
В ответ тишина - лука инет перегрыз
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17.08.2020 18:42 Ответить
Похоже,у белорусов опять интернет вырубили. Никого нет
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17.08.2020 18:42 Ответить
Есть немножко! А шо?)
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17.08.2020 19:12 Ответить
Иди окопы рой.
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17.08.2020 19:31 Ответить
У вас там есть кто-то кто за Луку реально голосовал ? И сколько их по вашему субъективному мнению ?
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17.08.2020 21:04 Ответить
Есть но очень мало. Из тех с кем общался на эту тему за последние пол года (человек 50) нашел 3. И то их аргументом было "только бы не стало хуже". Так что процентов 10-15 наверное есть. И те не видят в нем мессию, а просто боятся.
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18.08.2020 00:44 Ответить
Скорбит сосна, роняя шишки-
Вертухай висит на вышке.
Не злобствуя.
И не дыша.
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17.08.2020 18:42 Ответить
Нам потрібно змусити українську владу ввести санкції, аналогічні санкціям Євросоюзу, проти режиму гауляйтера лукашенка.
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17.08.2020 19:40 Ответить
"Если желаешь что-то сделать хорошо , то сделай это сам" - сказал замминистра МВД РБ , доставая из под кровати припасённый на этот случай саквояж НКВДиста и натягивая костюм гестаповца от Hugo Boss .

Ничего кроме чёрного юмора не лезет в голову по теме !
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17.08.2020 19:58 Ответить
Х'юго Босс тільки отримав замовлення, а дизайнером форми СА, СС та Гітлерюгенду був Карл Дібіч. Він же розробив дизайн славнозвістного кинжалу, меча честі та ще всяких няшок. Талановите було падло. Правда померло запізно, аж у 1985-му.
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18.08.2020 10:41 Ответить
 
 