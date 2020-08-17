94% пострадавших от паводков жителей Ивано-Франковщины уже получили помощь, выплачено более 69 млн грн, - ОГА

Жители Ивано-Франковской области, которые пострадали от июньской непогоды, уже получили финансовую помощь на общую сумму свыше 69 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской областной госадминистрации.

Всего для выплаты денежной помощи зарегистрированы 3 018 жителей Ивано-Франковской области. Уже получили помощь 2 829 человек, то есть 94% зарегистрированных пострадавших.

"Вопрос таких выплат в приоритете и будет оставаться на контроле до конца года. Средства зарезервированы, и если есть документы на разрушение либо повреждение имущества, люди их получат", - отметил во время еженедельного онлайн-совещания глава облгосадминистрации Виталий Федорив.

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Директор департамента социальной политики ОГА Владимир Корженевский сообщил, что на сегодняшний день уже выплачены средства четырем семьям погибших во время июньских паводков прикарпатцев, еще двум семьям из городов Яремче и Надворная средства поступят на этой неделе.

Выплачена денежная помощь в пяти районах (Богородчанском, Верховинском, Городенковском, Долинском, Косовском) и городах Калуше, Яремче и Ивано-Франковске. По три человека еще не получили средства в Коломыйском и Тлумачском районах. Продолжается работа по выплате денежной помощи в Галичском (50 человек), Калушском (32 человека), Снятинском районе (16 человек), Тисменицком (54 человека) районах.

Основными причинами задержки с выплатой чиновник назвал отсутствие у граждан документов о праве собственности на жилые дома, пребывание владельцев жилых домов за рубежом, несвоевременное предоставление реквизитов счетов в банковских учреждениях или необходимость их уточнения.

Сейчас идет работа относительно завершения подачи списков лиц, пострадавших от стихийного бедствия, для того, чтобы до конца текущего месяца работа по выплатам была завершена.

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Напомним, интенсивные осадки 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. На Прикарпатье в результате стихии погибли 4 человека. В общем из-за непогоды пострадали более 250 населенных пунктов в пяти областях. Были подтоплены 7,5 тыс. жилых домов, разрушены дороги и мосты.