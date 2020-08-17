Организатор поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" Терещук задержан во Львове, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины разоблачила во Львове бывшего сотрудника Национальной полиции, который, по версии следствия, в январе этого года организовал поджог автомобиля журналистки "Радио Свобода".
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили местонахождение и во исполнение решения следственного судьи задержали злоумышленника.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении) и ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины, следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении.
Продолжаются следственные действия.
Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области.
Напомним, поджог авто журналистки произошел в ночь на 30 января 2020 на ул. Кубийовича во Львове.
6 февраля полиции удалось задержать подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки Галины Терещук. Задержанному — 19 лет, он уроженец Молдовы. По версии следствия, после поджога он попытался скрыть внешность и сбежал в Одессу.
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Ну а то, шо машины журналистам жгут мусора - в этом никто и не сомневался
Любимый силовик.
у Б+Б настолько длинные дружбанские отношения, шо там не надо ничего доказывать,
а вопрос профессионализма Бубочка вообще не рассматривает в силу того, что не понимает, что это такое.
Писаки, вы опять пишете под кайфом?
а в мусарне бабло зашибал организатор
Бывают же совпадения