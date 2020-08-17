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Организатор поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" Терещук задержан во Львове, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила во Львове бывшего сотрудника Национальной полиции, который, по версии следствия, в январе этого года организовал поджог автомобиля журналистки "Радио Свобода".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили местонахождение и во исполнение решения следственного судьи задержали злоумышленника.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении) и ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины, следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении.

Продолжаются следственные действия.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области.

Напомним, поджог авто журналистки произошел в ночь на 30 января 2020 на ул. Кубийовича во Львове.

6 февраля полиции удалось задержать подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки Галины Терещук. Задержанному — 19 лет, он уроженец Молдовы. По версии следствия, после поджога он попытался скрыть внешность и сбежал в Одессу.

Организатор поджога автомобиля журналистки Радио Свобода Терещук задержан во Львове, - СБУ 01

Автор: 

Львов (4607) поджог (1103) СБУ (20134)


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Топ комментарии
+8
Бубочка через Баканова показывает Абаканову, что может и ущипнуть.

Ну а то, шо машины журналистам жгут мусора - в этом никто и не сомневался
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17.08.2020 19:46 Ответить
+4
та вряд ли.

у Б+Б настолько длинные дружбанские отношения, шо там не надо ничего доказывать,

а вопрос профессионализма Бубочка вообще не рассматривает в силу того, что не понимает, что это такое.
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17.08.2020 19:54 Ответить
+3
19 лет исполнителю,

а в мусарне бабло зашибал организатор
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17.08.2020 19:56 Ответить
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Бубочка через Баканова показывает Абаканову, что может и ущипнуть.

Ну а то, шо машины журналистам жгут мусора - в этом никто и не сомневался
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17.08.2020 19:46 Ответить
Или сам Баканов показывает Бубочке, что он лучше Авакова.
Любимый силовик.
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17.08.2020 19:49 Ответить
та вряд ли.

у Б+Б настолько длинные дружбанские отношения, шо там не надо ничего доказывать,

а вопрос профессионализма Бубочка вообще не рассматривает в силу того, что не понимает, что это такое.
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17.08.2020 19:54 Ответить
Упс...
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17.08.2020 19:46 Ответить
Так и "схемам" гадят далеко не библиотекари...
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17.08.2020 19:48 Ответить
Лука в парике и кубиках на морде лица,********* хтел...
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17.08.2020 19:48 Ответить
"Брали" бандита с броневиком?
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17.08.2020 19:54 Ответить
Этому бугаю с пивным животиком, который успел послужить в полиции19 лет?
Писаки, вы опять пишете под кайфом?
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17.08.2020 19:55 Ответить
19 лет исполнителю,

а в мусарне бабло зашибал организатор
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17.08.2020 19:56 Ответить
читака, хватит бухать )))
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17.08.2020 19:58 Ответить
Забавно что автора январского поджога авто "Схем" нашелся точно в день уже другого поджога. И тоже авто "Схем".

Бывают же совпадения
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17.08.2020 20:25 Ответить
Взагалі не смішно...Шоу від влади стають не цікаві.
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17.08.2020 21:33 Ответить
 
 