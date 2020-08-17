42% украинцев не собираются делать прививку от коронавируса, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
В готовности сделать бесплатную одобренную ВОЗ прививку от коронавируса украинцы разделились почти пополам. Треть тех, кто не собирается делать прививку, считают, что пандемии не существует, а опасность COVID-19 преувеличена.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международными институтом социологии, информирует Цензор.НЕТ.
47% опрошенных сказали, что готовы сделать прививку от коронавируса. 42% не согласились на это. Еще 11% пока не приняли решение.
Среди тех, кто не собирается воспользоваться вакциной, треть не верит в реальность эпидемии коронавируса и считает опасность преувеличенной. Еще 1/5 часть опасаются, что под видом вакцины им могут вколоть что-то другое.
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Также противников прививки от COVID-19 беспокоит, что вакцина может оказаться опасной или неэффективной. 17% выступают против прививок в целом, 13% рассчитывают на свое хорошее здоровье, 11% боятся, что могут заразиться коронавирусом через прививку, 8% считают, что уже переболели, и у них есть антитела.
Опрос проводили с 7 по 11 августа методом САТІ (телефонные интервью с использованием компьютера). Участие в опросе приняли 2000 украинцев. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
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2.Xто мне Государство предложит если я вакцинуюсь и заболею?
3.И что Государство компенсирует моим родным если я от вакцины здохну?
Ведь в мире проходящие пробную вакцинацию застрахованы на миллионы но наше правительство об этом тупо молчит или уже застраховало наши жизни в пользу страны без ведома подопытного.
як ти це вирахував, дебіл?
працюєш в інституті Заболотного?
А тепер відповісьте самі собі на питання: звідки взялися віруси ( тільки не треба нам про опаріна)? Почитайте думки самих вірусологів. Особливо мені подобається отака: вчені до сих пір сумніваються - вірус жива чи не жива природа
Звісно, жива - має її ознаки.
заболевших 927,745
за вчера +4,892
померло 15,740
померло за вчера +55
Фальсификат пойдет валом!!
Да и нет антидота от последней мутации..
😎
Почитайте книгу "Прививки в вопросах и ответах для думающих родителей".
Прямо сейчас идите на ютуб и смотрите фильм.
Помню бушевал не слабо, но только на компах,
Видать остался в корневой системе.
Пишешь что то хорошее, а получается постом выше.
Зеленую - зебилам, красную коунякам...
Ну и так далее.
Кстати о птичках...а что с Боткина??? я помню она хорошо свирепствовала в 70-е...и летальный исход довольно высокий...где вакцина????
Интересно бы глянуть статистику по гепатиту А и короне для сравнения...
да кстати забыл про тубик
А что там с массовой вакцинацией от туберкулеза и столбняка?
- насморк. Купил препарат. Побочные эффекты: сонливость, боль в глазах, шум в
ушах, нервозность, бессонница, судороги, сухость во рту, рвота, депрессия,
гастрит, диарея, запор, мигрень, носовое кровотечение. Сижу, думаю - может фиг
с ним, с насморком…