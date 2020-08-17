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Новости Коронавирус и карантин
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42% украинцев не собираются делать прививку от коронавируса, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

42% украинцев не собираются делать прививку от коронавируса, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

В готовности сделать бесплатную одобренную ВОЗ прививку от коронавируса украинцы разделились почти пополам. Треть тех, кто не собирается делать прививку, считают, что пандемии не существует, а опасность COVID-19 преувеличена.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международными институтом социологии, информирует Цензор.НЕТ.

47% опрошенных сказали, что готовы сделать прививку от коронавируса. 42% не согласились на это. Еще 11% пока не приняли решение.

42% украинцев не собираются делать прививку от коронавируса, - опрос КМИС 01

Среди тех, кто не собирается воспользоваться вакциной, треть не верит в реальность эпидемии коронавируса и считает опасность преувеличенной. Еще 1/5 часть опасаются, что под видом вакцины им могут вколоть что-то другое.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия заявляет, что изготовила первую партию вакцины от COVID-19

Также противников прививки от COVID-19 беспокоит, что вакцина может оказаться опасной или неэффективной. 17% выступают против прививок в целом, 13% рассчитывают на свое хорошее здоровье, 11% боятся, что могут заразиться коронавирусом через прививку, 8% считают, что уже переболели, и у них есть антитела.

42% украинцев не собираются делать прививку от коронавируса, - опрос КМИС 02

Опрос проводили с 7 по 11 августа методом САТІ (телефонные интервью с использованием компьютера). Участие в опросе приняли 2000 украинцев. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Также на Цензор.НЕТ: ВОЗ не включила российскую вакцину от COVID-19 в перечень экспериментальных препаратов

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) опрос (2871) прививка (191) КМИС (343) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Липове опитування. Чергове.
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17.08.2020 19:50 Ответить
+12
Правильно.
Не надо.
Цивилизация от этого только выиграет.
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17.08.2020 19:51 Ответить
+9
Я тоже не буду себе колоть что попало!
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17.08.2020 19:51 Ответить
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Страница 2 из 2
реально физический фактор, стає зле і падаєш від як від бессиля як при нестачі крові, алергічная реакція організму
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17.08.2020 20:39 Ответить
то не алергія, то насправді боротьба організму з інфекцією і супутніми домішками. Даремно Ви так часто вакцинуєтесь.
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18.08.2020 04:13 Ответить
я навпаки, дуже рідко вакцинуюсь і ніколи не вакцинувавсь від грипу
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18.08.2020 04:14 Ответить
правильна арифметика( в принципі)
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18.08.2020 04:11 Ответить
1, Как мне Государство гарантирует безопастность от вируса после вакцинирования?
2.Xто мне Государство предложит если я вакцинуюсь и заболею?
3.И что Государство компенсирует моим родным если я от вакцины здохну?
Ведь в мире проходящие пробную вакцинацию застрахованы на миллионы но наше правительство об этом тупо молчит или уже застраховало наши жизни в пользу страны без ведома подопытного.
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17.08.2020 20:10 Ответить
Идешь в страховую компанию и страхуешься! Если ты не вакцинируешься то шансов сдохнуть больше!
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17.08.2020 20:12 Ответить
Если ты не вакцинируешься то шансов сдохнуть больше!

як ти це вирахував, дебіл?
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17.08.2020 23:31 Ответить
У ******** вакцинах все не так. Довго розповідати. Але мене дивують більшість коментаторів, які не розуміють нічого у вірусології, не знають нічого про виробництво вакцин, не чули про надзвичайно високу небезпечність вакцинації для новонароджених. Але інших, хто все це знає, називають дебілами, вірунами чи ще якось. Тобто будучи по суті ідіотами беруться оцінювати інтелект розумних.
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18.08.2020 04:18 Ответить
добре, що ти в нас такий експерт
працюєш в інституті Заболотного?
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18.08.2020 10:07 Ответить
вірусологи мовчать. Їм не хочеться втрачати хоч якусь роботу. А ми - вільні люди, що мають власну думку сформовану із тих же офіційних джерел. Статистика, статті у спеціальній літературі, підтвердження окремих поважних експертів.
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21.08.2020 17:53 Ответить
попробуй спочатку сам а потім запевняй інших.
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18.08.2020 04:17 Ответить
Ну Дарвін вам на допомогу
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17.08.2020 20:28 Ответить
Посчитаю за комплимент.Ведь все теории Дарвина на сегодняшний день тают как арктический лед.И если Вы действительно продукт из яйцев мавп то я Вам сочувствую...
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17.08.2020 20:32 Ответить
Отрицаете теорию эволюции?
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18.08.2020 20:57 Ответить
Якби не віруси, то ніякої б еволюції не було б. Але Дарвін не знав нічого про віруси. Отож малював картинку занадто спрощену.
А тепер відповісьте самі собі на питання: звідки взялися віруси ( тільки не треба нам про опаріна)? Почитайте думки самих вірусологів. Особливо мені подобається отака: вчені до сих пір сумніваються - вірус жива чи не жива природа
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21.08.2020 18:00 Ответить
вірус жива чи не жива природа
Звісно, жива - має її ознаки.
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22.08.2020 22:19 Ответить
Мой совет на будущее,если у Вас нету аргументированого ответа то просто не гадьте.Обидные слова всегда сказать легче чем что-то умное и вразумительное,молчание иногда дороже золота.
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17.08.2020 20:42 Ответить
Навіть у штатах, де насправді страхування і суди дієві, лише тридцять відсотків виграють суди по втраті здоровья від вакцинації. Про наші реалії і говорити нічого.
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18.08.2020 04:16 Ответить
Каке то аферисты вколят хрень, которой нет и года. Какой идиот себе это будет колоть? Тем более вирус только по телевизору, в реале больных никто не знает
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17.08.2020 20:18 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/ Russia
заболевших 927,745
за вчера +4,892
померло 15,740
померло за вчера +55
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17.08.2020 20:21 Ответить
статистика, яка не відрізняє "хворих" від "заражених"
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17.08.2020 23:32 Ответить
відрізяє...але я лише частину запостив,бо забагацько було б
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18.08.2020 08:13 Ответить
одно хорошо...после ухода короновируса таких станет меньше.
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17.08.2020 20:18 Ответить
Требуйте сертификати, гарантии, делайте фотки "врачей" и прививок, сохраняйте ампулы , шприцы !! Документируйте!!
Фальсификат пойдет валом!!
Да и нет антидота от последней мутации..
😎
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17.08.2020 20:19 Ответить
Ви ж як частий відвідувач поліклініки прекрасно знаєте, що ніхто вам ні ампулок, ні шпріців, ні фоток не дасть зробити. Ні одна медособа ніколи не поставить підпис під документом про її особисту відповідальність за вакцинацію. Ну не можна ж у такому віці бути ( чи виглядіти ) таким наївним.
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18.08.2020 04:22 Ответить
Картина "Путин вакцинирует свою дочь"Художник Семён Скрепецкий42% українців не збираються робити щеплення від коронавірусу, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3115
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17.08.2020 20:24 Ответить
Смотрите фильм "Отвакцинированные" Роберта Де Ниро.
Почитайте книгу "Прививки в вопросах и ответах для думающих родителей".

Прямо сейчас идите на ютуб и смотрите фильм.
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17.08.2020 20:27 Ответить
Это точно ширнут зельем что бы при достижении возраста пенса чел кони задвинул. Не верю что наша жидовская влада хочет позаботиться о нашем благе везде обобрать хотят а тут ты смотри заботу проявили
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17.08.2020 20:34 Ответить
42? всего это еще хороший процент, я думал процент долбайобов - 73(зебилы) + 8(ватники) должен быть больше
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17.08.2020 20:38 Ответить
А от аируса Petya есть вакцина ?
Помню бушевал не слабо, но только на компах,
Видать остался в корневой системе.
Пишешь что то хорошее, а получается постом выше.
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17.08.2020 21:57 Ответить
тобто нормальну вакцину треба розробляти не менше 5 років, а ти вважаєш, що ті, хто не хоче колоти собі експериментальний поспіхом виготовлений шмурдяк - дурні?
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17.08.2020 23:26 Ответить
Шобы вакцинировать 100% населения, нужно выпускать вакцину в упаковке партийных цветов.
Зеленую - зебилам, красную коунякам...
Ну и так далее.
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17.08.2020 20:52 Ответить
ЭТО НАГЛАЯ ЛОЖЬ!! 99,9 % НЕ БУДУТ ДЕЛАТЬ ВАКЦИНАЦИЮ!!!
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17.08.2020 20:54 Ответить
Корона не оспа...корона как и любой грипп мутирует...через 4 месяца можете засунуть ввакцину себе в жопу, но не в ягодицу...а именно в шоколадный глаз в самую дырочку
Кстати о птичках...а что с Боткина??? я помню она хорошо свирепствовала в 70-е...и летальный исход довольно высокий...где вакцина????
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17.08.2020 21:00 Ответить
Гепатитів існує 5 чи 7 різних видів.
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17.08.2020 22:00 Ответить
Я имел в виду воздушно-капельным которые передаються... там по моему только С был...сколько сейчас уже не знаю
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17.08.2020 22:02 Ответить
Повітряно-крапельним передається тільки гепатит А
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17.08.2020 22:03 Ответить
А прививки та нема...только гаммоглубулин всем кололи в школе...
Интересно бы глянуть статистику по гепатиту А и короне для сравнения...
да кстати забыл про тубик
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17.08.2020 22:08 Ответить
по тубіку: всі вакциновані в дитинстві мали високі шанси захворіти при тісному спілкуванні. Що й спостерігав на протязі шістидесяти років. Летальність близько десяти відсотків!!!
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18.08.2020 04:27 Ответить
Всі крім гепатита А, передаються лише через кров. Смисл вакцинуватися? Бо з такою логікою слід вакцинуватися і від сифілісу.
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18.08.2020 04:29 Ответить
В ті роки совєтська медицина не розрізняла ті гепатити - жовтуха та й жовтуха. А заражалися в основном у стоматологів. Які не дизиніфікували інструмент для кожного пацієнта. зараз платні стоматологи завжди підкреслюють безпечність у цьому плані лікування у них.
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18.08.2020 04:33 Ответить
А где первая леди после короновируса? Почему она пропала? Что за этим кроется???
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17.08.2020 22:02 Ответить
легені згоріли на 100500%
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17.08.2020 23:33 Ответить
А почему не 73%?
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18.08.2020 06:52 Ответить
42% не собираются делать, а 90% не сделают!
А что там с массовой вакцинацией от туберкулеза и столбняка?
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18.08.2020 08:55 Ответить
А меня устраивает. Население от дураков очистится. Естественный отбор называется. Призываю население как можно больше НЕ делать прививку. Нам, оставшимся, жить легче будет.
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18.08.2020 08:57 Ответить
Ни кто ни кому не собирается делать и успокойтесь. Ещё в начале пандемии одно руководящее чмо сказало что пенсионеры ВСЕ помрут, а остальные ни х-я делать не умеют. Потому и теряется всякий смысл колоть вакцину в жопу.
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18.08.2020 09:04 Ответить
Аллергия
- насморк. Купил препарат. Побочные эффекты: сонливость, боль в глазах, шум в
ушах, нервозность, бессонница, судороги, сухость во рту, рвота, депрессия,
гастрит, диарея, запор, мигрень, носовое кровотечение. Сижу, думаю - может фиг
с ним, с насморком…
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18.08.2020 11:04 Ответить
И самое главное не покупайте и прививайтесь вакциной произведеной в Росиии!! Всё что производится в россии -это Китай, с заменой ценников и ярлыков!! ну а за качество и говорить нечего !! Туфта на 1000%!.
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18.08.2020 13:33 Ответить
Они понимают, что главная прививка должна быть от зебилизма
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18.08.2020 17:54 Ответить
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