Около 70 человек, пропавших в дни протестов в Беларуси, до сих пор не найдены, - СМИ
В дни массовых акций в Беларуси пропали десятки человек. В обнародованных силовиками данных есть не все из них.
По данным сервиса, запущенного TUT.BY, 68 человек числятся пропавшими, информирует Цензор.НЕТ. Большинство из них - мужчины, женщин всего несколько.
Издание отмечает, что по некоторым из пропавших известно количество суток, которые им дали, но все равно неизвестно место отбывания наказания. По некоторым ситуация еще хуже: ни родственники, ни волонтеры не знают вообще ничего о своих близких. Их фамилий нет ни среди списков осужденных, ни среди списков находящихся на Окрестина или в других изоляторов временного содержания.
В незарегистрированном правозащитном центре "Вясна" изданию сказали, что точной информации о количестве пропавших без вести сейчас нет.
"Сегодня Генеральная прокуратура вывесила новый список граждан (122 человека), отбывающих административный арест. Документ обновляется. Наверняка некоторые из этих людей также до этого момента считались пропавшими, а сейчас уже - нет, - замечает правозащитник Валентин Стефанович. - Например, те, кого сегодня выпустили из Жодино, тоже не фигурировали до этого ни в одном списке и об их местонахождении стало известно лишь утром".
Также правозащитники отмечают: помимо административных дел, есть еще и уголовные. Минимальное их количество, судя по всему, 80. Эту информацию давал Следственный комитет несколько дней назад. Статьи УК, которые вменяются этим людям: 293 (Массовые беспорядки), 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок) и другие.
По словам правозащитника, не по всем этим людям также есть информация.
Днем 17 августа МВД опубликовало ту же информацию, что и Генеральная прокуратура, отметив: ведется работа по освобождению этих людей. Но в этом списке нет указанных выше 76 людей.
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Русня орудует, кгбистский почерк.
https://charter97.org/ru/news/2020/8/16/389782/ Сатанинскому необольшевизму в Беларуси приходит конец
Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий выступил в воскресенье с проповедью, в которой жестко раскритиковал действия властей.
- Мы говорим, что творится беззаконие! Наши люди звереют! И нападают на своих же братьев! К нам, священникам, приходят и рассказывают со слезами на глазах: «Что с моей дочерью делают!» К нам приходят и рассказывают пожилые люди: «На лавочке сидели, а их избили, унизили».
Он попросил людей не молчать, а ответственных за беззаконие призвал остановиться.
- Надо говорить. Учиться у них, у молодежи! А тот, кто старшее поколение - которое бурчит, учителя: «Мы там политику увидели» - вам на коленях надо стоять, за все фальсификации, за ту ложь, которую вы впихивали нашим детям! За этот БРСМ, за комсомол, за все то, что было… атеистическое. Вот результат вашего воспитания! Теперь ваши воспитанники с цепи сорвались! Они жаждут крови. Они обезумели», - сказал Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий
не 1 ли хрен? в РПЦ есть такой себе Клирик, в Италии правда "служит" - тоже вполне здраво говорит. кстати, надо бы посм. шо он за протесты говорит. наверное о5 обосрал Путина)
всяко белорускому попу ближе то шо делается у него в стране, чем Гундявым попам, вот и проклял мусоров.
І ніяка влада навіть не чухається..
"Сегодня Генеральная прокуратура вывесила новый список граждан (122 человека), отбывающих административный арест. Документ обновляется. Наверняка некоторые из этих людей также до этого момента считались пропавшими, а сейчас уже - нет, - замечает правозащитник Валентин Стефанович. - Например, те, кого сегодня выпустили из Жодино, тоже не фигурировали до этого ни в одном списке и об их местонахождении стало известно лишь утром".Источник: https://censor.net/n3214302
Возможно недовольные белорусы никогда не были на Украине и не работали на тамошних заводах, не лечились в демократических больницах...
Рабочим Европы живётся тоже не сладко и за 1700 евро пахать 42 часа, пахать а не находиться на рабочем месте...
Ну и конечно нельзя забывать как с демонстрантами обходится Франция - желтые жилеты, более 100 погибших, Америка- ещё совсем свежие события...
После устранения Салама и Каддафи, жизнь простых людей ухудшилась во много раз...
Всё познается в сравнении...
Удачи, славянские братья
Маніфестантів "жовтих жилеток" затнуло 11, в основному в ДТП, бо блокували перехрестки на дорогах: https://www.lepoint.fr/societe/gilets-******-11-morts-des-recuperations-et-beaucoup-d-incomprehension-16-05-2019-2312928_23.php
Скільки за брехню платять?
2250 средняя заработная плата, как и в истории с курицей: Петя ел курицу а Вася смотрел, но в среднем выходит по пол курицы...
А платят думаю вам любезный.
Ага, мені платять, пенсію.
масква прислала в Беларусь своих силовые банды, потому что ситуация выходит из-под контроля Лукашенко. Бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный считает, что процессом разгона протестующих уже руководят из Кремля.
«То, что сейчас происходит в Беларуси, исходя из параллелей Украинской революции на граните, Оранжевой революции и Революции Достоинства, уже можно назвать революцией. Трагизм ситуации в том, что она может так же перейти в войну с рассеей», - сказал он.
Дипломат считает, что забастовку белорусов уже не остановить, поскольку люди требуют не улучшение условий труда или увеличения зарплаты, а просто хотят, чтобы Лукашенко ушел. Однако кремлядь отправила в Беларусь свои силовые банды для подавления протестов.
"Все сетуют на то, что нет лидера. С моей точки зрения, тактика абсолютно правильная. Взяв во внимание судьбу Захаренко (бывший глава МВД Беларуси Юрий Захаренко, убит)..."