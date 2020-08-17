Около 70 человек, пропавших в дни протестов в Беларуси, до сих пор не найдены, - СМИ

В дни массовых акций в Беларуси пропали десятки человек. В обнародованных силовиками данных есть не все из них.

По данным сервиса, запущенного TUT.BY, 68 человек числятся пропавшими, информирует Цензор.НЕТ. Большинство из них - мужчины, женщин всего несколько.

Издание отмечает, что по некоторым из пропавших известно количество суток, которые им дали, но все равно неизвестно место отбывания наказания. По некоторым ситуация еще хуже: ни родственники, ни волонтеры не знают вообще ничего о своих близких. Их фамилий нет ни среди списков осужденных, ни среди списков находящихся на Окрестина или в других изоляторов временного содержания.

В незарегистрированном правозащитном центре "Вясна" изданию сказали, что точной информации о количестве пропавших без вести сейчас нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси складывается "ужасная" ситуация, Вашингтон будет следить за обстановкой, - Трамп

"Сегодня Генеральная прокуратура вывесила новый список граждан (122 человека), отбывающих административный арест. Документ обновляется. Наверняка некоторые из этих людей также до этого момента считались пропавшими, а сейчас уже - нет, - замечает правозащитник Валентин Стефанович. - Например, те, кого сегодня выпустили из Жодино, тоже не фигурировали до этого ни в одном списке и об их местонахождении стало известно лишь утром".

Также правозащитники отмечают: помимо административных дел, есть еще и уголовные. Минимальное их количество, судя по всему, 80. Эту информацию давал Следственный комитет несколько дней назад. Статьи УК, которые вменяются этим людям: 293 (Массовые беспорядки), 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок) и другие.

По словам правозащитника, не по всем этим людям также есть информация.

Днем 17 августа МВД опубликовало ту же информацию, что и Генеральная прокуратура, отметив: ведется работа по освобождению этих людей. Но в этом списке нет указанных выше 76 людей.

Также читайте: 2 протестующих погибли, 158 попали в больницы, - министр здравоохранения Беларуси Караник