Под Офис президента с палаткой приехал мэр Умани Цебрий с требованием не допустить в город хасидов на празднование Рош а-Шана

Городской голова Умани Александр Цебрий лично прибыл под Офис президента и готов под ним жить, чтобы не допустить в город массового приезда хасидов из-за опасности вспышки коронавируса.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Мэр Умани Александр Цебрий приехал с палаткой и раскладушкой под Офис президента в знак протеста против допуска паломников-хасидов на празднование Рош а-Шана.

По его словам он передал в ОП просьбу о встрече с президентом и намерен оставаться под ОП пока не обсудит с Зеленским ситуацию с хасидами.

Цебрий заявил: "Решение позволить хасидам праздновать в этом году, как обычно, является странным. Основная часть паломников должна приехать из государства Израиль. Разрешили приезд от 5 до 10 тысяч человек. На сегодняшний день Израиль находится в "красной зоне", то есть, там повышенная опасность заражения Ковид-19.

Министр охраны здоровья Израиля официально обратился к Украине с просьбой сделать все возможное, чтобы традиционное празднование Рош а-Шана в этом году не произошло и чтобы массово паломники в Умань не ехали. Но это обращение Израиля проигнорировали".

Мэр сообщил, что провел опрос в фейсбуке, в котором уманчане высказали свою позицию: "94% уманчан против традиционного празднования Рош а-Шана. Не против хасидов, а против традиционного празднования".

Цебрий отметил, что предстоятели всех конфессий города обратились к раввинам, чтобы они не рекомендовали своим прихожанам приезжать.

"Во время Пасхи мы все проводили богослужения онлайн и придерживались карантинных мер. Наши дети учились онлайн, в поминальные дни мы не ходили на кладбище. Почему сейчас ситуация должна быть другой? Пусть официально заявят, что в Украине нет карантина. Но у нас наоборот почти каждый день антирекорд. И мы при этом откроем красную зону?".

На вопрос, откуда у мэра уверенность, что у приезжих хасидов не будет справок о негативных результатах теста на Ковид-19, он сказал: "По информации полиции, сейчас в Умани находится около 400 паломников-хасидов. У них кто-то мониторил эти справки? У меня такой уверенности нет.

Цебрий подчеркнул, что приехал потому, что уманчане очень переживают за здоровье своих детей.

"Я передал свое обращение в секретариат ОП. Надеюсь, что президент найдет время для встречи. Буду здесь ночевать. У меня с собой палатка, каремат. Полицейские меня уже проконсультировали о правилах поведения".

Мэр опроверг информацию о том, что требованием не допустить хасидов он лишает город прибыли.

"За прошлый год от налогов уманчан, предоставлявших услуги хасидам, город получил в бюджет 7,5 млн грн. 2,5 млн мы заплатили за вывоз мусора и уборку города. Ранее это финансировал благотворительный фонд, но три последние года это финансируем мы. Другие дополнительные траты - значительно увеличивается водозабор, и другие вещи. Так сколько стоит жизнь уманчан - больше или меньше 7,5 миллионов?"

По поводу возможных обвинениях в предвыборном пиаре, мэр Умани заявил: "С уманчанами никто не посоветовался, принимая решение пускать хасидов. Если мне президент скажет, что ценой отказа хасидам будет условие, чтобы Цебрий Александр отказался баллотироваться, то я не буду баллотироваться. Официально это заявляю".

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