"Слуга народа" Верещук дала интервью секте, мечтающей об объединении славян под рукой Путина

Нардеп от "Слуги народа" и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук дала интервью телеканалу секты "Аллатра". Ее члены противостоят "силам зла" из Европы и Северной Америки и верят в объединение славян под председательством президента РФ Владимира Путина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Буквы".

40-минутное интервью Верещук опубликовано на YouTube-канале международного онлайн-телевидения "Аллатра ТВ".

"В интервью каналу Ирина Верещук поделилась своим видением созидательного общества и того, какие трансформации должны пройти в мире и каждом человеке, чтобы мы все могли жить счастливо", - говорится на сайте организации.

"Аллатра" функционирует в Украине как общественная организация, а ее проекты финансируются с помощью краудфандинга.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кандидат в мэры Киева Верещук поругалась в Facebook с Парасюком: Заявления о каких-то земельных участках в Раве-Русской - ра@ульский бред

Движение позиционирует свою деятельность и учение как стоящие вне политики и вне религии. При этом члены движения "Аллатра" верят в то, что непременно произойдет "объединение славян", после которого начнется объединение мира, а важную роль в этом будет играть Россия и некий "Номо".

В книгах Анастасии Новых, на которых базируется движение, "Номо" призван объединить славянские народы ради противостояния "силам зла" – "деструкторам", под которыми подразумеваются руководители стран Европы, Японии и Северной Америки.

Также на Цензор.НЕТ: За Кличко на выборах мэра Киева готовы проголосовать 41,7% определившихся, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

В произведениях изображено, что именно "деструкторы" виновны во всех общественных бедах, потрясениях и природных катастрофах.

При этом в образе "Номо" зашифрован российский президент Владимир Путин: биографические сведения, указанные в книге, полностью совпадают с биографией лидера РФ.