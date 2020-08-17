"Слуга народа" Верещук дала интервью секте, мечтающей об объединении славян под рукой Путина
Нардеп от "Слуги народа" и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук дала интервью телеканалу секты "Аллатра". Ее члены противостоят "силам зла" из Европы и Северной Америки и верят в объединение славян под председательством президента РФ Владимира Путина.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Буквы".
40-минутное интервью Верещук опубликовано на YouTube-канале международного онлайн-телевидения "Аллатра ТВ".
"В интервью каналу Ирина Верещук поделилась своим видением созидательного общества и того, какие трансформации должны пройти в мире и каждом человеке, чтобы мы все могли жить счастливо", - говорится на сайте организации.
"Аллатра" функционирует в Украине как общественная организация, а ее проекты финансируются с помощью краудфандинга.
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Движение позиционирует свою деятельность и учение как стоящие вне политики и вне религии. При этом члены движения "Аллатра" верят в то, что непременно произойдет "объединение славян", после которого начнется объединение мира, а важную роль в этом будет играть Россия и некий "Номо".
В книгах Анастасии Новых, на которых базируется движение, "Номо" призван объединить славянские народы ради противостояния "силам зла" – "деструкторам", под которыми подразумеваются руководители стран Европы, Японии и Северной Америки.
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В произведениях изображено, что именно "деструкторы" виновны во всех общественных бедах, потрясениях и природных катастрофах.
При этом в образе "Номо" зашифрован российский президент Владимир Путин: биографические сведения, указанные в книге, полностью совпадают с биографией лидера РФ.
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А що, наш лохторат може...
😁😁😁
Раніше я про них і не чув
А напряму про них проверещала саме Верещук.
Тепер знаю. "Спасибі" Верещук за це
Один мій знайомий якось дзвонив, казав, що читав класну книжку, тільки назву забув, і почав мені розповідати оцю завуальовану муйню. Я кажу: -Це аллатра? Він каже - точно, вона. То я його просвітив, він потім ретельніше про це прочитав і про цю секту. Дуже дякував, що відвернув його від цього лайна.
Там же прямо не кажуть про країни Заходу, Штати, Японію. Про ****** теж прямо не кажуть. Ось так і зомбують людей.
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но хорошо, что проявилось это до выборов.
мож кто осознает, что в мэры киева такое не годится и проголосует по уму а не по приколу
2)В мордоре часто такое встречается: папа, мама, дедушка забуряченые мордвины, а бабушка согрешивши с русским гусаром рожает "русского" сына, а он стает родоначальником целого выводка русских существ. Главное правильно вписаться в документах.
********** подстилка
однозначно
То в службу народную, то в секту.
Дальше куда вступать будешь.... ? 😂
А що відьми мають до слов"ян, так само як і москалі, тільки зло несуть, бо не сповідують християнських - слов"янських законів.
Я ж казала: зебіли перетворили Україну в дешеве і брудне шапіто. І обрали своїми =керманиками= отаких тупих і зачуханих чорноротих лахудр.
Они считают, что сумасшедшим домом "легче управлять", чем вменяемой популяцией. Это говорит о том, что именно чекисты кремлевские реально безумны, психически больны и неадекватны в этом "доме", которым так "управляют" на РФ. Это ситуация, когда самые сумасшедшие в дурдоме - его главврач и весь подобранный им персонал.
Особливо про путлєра. Хто він там, іжора чи вєсь?
"объединение славян", после которого начнется объединение мира, а важную
роль в этом будет играть Россия и некий "Номо". При этом в образе "Номо" зашифрован российский президент Владимир Путин:
биографические сведения, указанные в книге, полностью совпадают с
биографией лидера РФ.
Если прочитать "Номо" в латинской транскрипции, то получится "Хомо". "Хомо" на сленге - человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Вполне соответствует наклонностям обнуленного и его статусу по жизни...
небольшая группа туда попала но гдето с 80% населения неславяне до такой степени шо с
ящик стекломоя надо употребить шоб это назвать славянином или деже европейцем. Кароче
это уже колоборантсво просто ничем не прикрытое....... ну шо 73% идиотов вы за это голосо-
вали ??? да и шо там с тарифами шо слышно ???
Не могу уже на её морду лица смотреть и наглый приз..ж слышать.