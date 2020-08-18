В Беларуси держат в тюрьме оппозиционного политического деятеля Шклярова: ему грозит до 3 лет тюрьмы

Власти Беларуси задержали известного оппозиционного политического деятеля Виталия Шклярова. Ему вменяют организацию митинга в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской 29 мая в городе Гродно, где ее муж, популярный влогер Сергей Тихановский собирал подписи в ее поддержку.

Как передает Цензор.НЕТ, об это сообщил BuzzFeed News адвокат Шклярова Антон Гашинский, в случае, если оппозиционный политик будет признан виновным, он может быть лишен свободы на срок до 3 лет.

Он также добавил, что Шкляров был задержан 29 июля в Гродно, куда приехал с сыном, чтобы навестить свою мать, которая больна раком.

"Когда Шкляров вышел из дома, его похитили агенты службы безопасности КГБ Беларуси и доставили в следственный изолятор в Минске. У него хватило только времени, чтобы написать в своем телеграм-канале одно слово: "Арестован". Сейчас он находится в кошмарных условиях: в переполненной камере во влажном подвале с плесенью и тараканами, а также постоянно курящими заключенными. Мы несколько раз подавали жалобы на условия его содержания, но представители власти их проигнорировали", - рассказал адвокат политика.







Сам Шкляров отрицает все обвинения в свой адрес и утверждает, что его задержание - это месть "последнего диктатора Европы" за публичную критику действий Лукашенко. Сам Лукашенко, в одном из публичных выступлений фактически признал, что Шкляров был задержан по его указанию. "Были задержаны некоторые люди - с американскими паспортами, которые женаты на американцах, работаюших в Госдепе", - цитирует издание слова Лукашенко со ссылкой на агентство "Белта".

Виталий Шкляров – международный политический деятель, автор книг и ряда теоретических публикаций о политике. В последнее время ведет популярный Telegram-канал, где публикует аналитические материалы о политических событиях в США, России, Украине и Беларуси. За неделю до задержания он также раскритиковал Лукашенко за использование "популизма и грубой силы" в колонке, опубликованной в Forbes Russia. Он женат на американке, работаюшей в дипломатическом корпусе США.

Виталий Шкляров работал над президентской кампанией кандидата в президенты Штатов Берни Сандерса в 2016 году. Кроме того, он был одним из руководителей кампании по переизбранию президента Обамы в 2012 году.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко начать диалог со своим обществом и выразил надежду на мирное урегулирование ситуации в соседней стране.